Người có uy tín - “lá chắn mềm” bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng - Kỳ 2: Người có uy tín - điểm tựa tinh thần của bản làng

Trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, người có uy tín (NCUT) luôn là trung tâm đoàn kết, là nhân tố có ý nghĩa quan trọng trong công tác vận động quần chúng để dân tin, dân hiểu, dân theo. Với uy tín và ảnh hưởng của mình, NCUT là “cánh tay nối dài" giúp chính quyền địa phương và lực lượng an ninh, quốc phòng nắm bắt kịp thời tình hình để đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, phòng, chống âm mưu, diễn biến của các thế lực thù địch.

Già Sùng A Dếnh - NCUT xóm Thung Mặn, xã Pà Cò (ngồi giữa) phối hợp với lực lượng chức năng đến tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, Nhà nước.

Giữ bình yên bản làng

Những năm qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các sở, ngành đã có nhiều giải pháp hiệu quả để phát huy vai trò NCUT trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Cụ thể như thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, bồi dưỡng cho NCUT; thực hiện tốt việc hỗ trợ vật chất, động viên tinh thần; phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhất là những chủ trương liên quan đến chính sách dân tộc.

Tỉnh cũng đã tổ chức các lớp bồi dưỡng, hội nghị tập huấn về nội dung, phương pháp, kỹ năng, kinh nghiệm vận động quần chúng... để NCUT tuyên truyền cho đồng bào DTTS. Qua công tác vận động, đội ngũ NCUT đã gương mẫu, tích cực tham gia các phong trào của địa phương, tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới.

Theo chân già Sùng A Dếnh, NCUT xóm Thung Mặn, xã Pà Cò đến thăm hỏi, động viên và thực hiện công tác tuyên truyền với bà con trong vùng, cảm nhận ai nấy đều nghiêm túc tiếp thu các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Già Dếnh luôn nhận được sự kính nể từ người già đến trẻ nhỏ trong bản.

Là xã đặc biệt khó khăn của huyện Mai Châu (cũ), phần lớn là đồng bào dân tộc Mông, Pà Cò trước đây từng là "điểm nóng” tệ nạn ma túy và tình trạng tảo hôn vẫn còn tồn tại... Đó là những rào cản lớn trong phát triển kinh tế - xã hội mà cấp ủy, chính quyền địa phương trăn trở. Già Dếnh chia sẻ: “Phát huy vai trò là NCUT trong cộng đồng dân cư, bản thân tôi xác định phải luôn là người đi đầu trong việc thực hiện các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tuyên truyền, vận động bà con xóa bỏ dần các phong tục, tập quán lạc hậu để tập trung phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Hiện nay, Nhân dân trên địa bàn xóm đã tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp, phát triển nông nghiệp kết hợp với du lịch cộng đồng”.

Để giữ cho làng bản, cuộc sống bình yên, già Sùng A Dếnh đã cùng với trưởng các dòng họ trong xã trực tiếp “đi từng nhà” vận động người nghiện tự nguyện đi cai nghiện. Với những cố gắng, sự nỗ lực không ngừng nghỉ, già Dếnh, cùng NCUT và trưởng các dòng họ trong xã đã vận động thành công 23 lượt người nghiện ma túy tự giác đi cai nghiện; vận động được nhiều đối tượng truy nã liên quan đến ma túy ra đầu thú.

Già Dếnh trò chuyện, cung cấp thông tin về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn với lực lượng chức năng.

Thực tế cho thấy, NCUT đã tích cực tham gia các hoạt động tuyên truyền, giải thích, vận động đồng bào cảnh giác với sự dụ dỗ, lôi kéo của những phần tử xấu chống đối chính quyền; vận động đồng bào tham gia các phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn an ninh trật tự ở khu dân cư. Đồng thời, NCUT còn là kênh thông tin quan trọng, kịp thời phản ánh các vấn đề liên quan đến an ninh trật tự, tranh chấp đất đai, truyền đạo trái phép vào vùng DTTS, hoà giải những mâu thuẫn cơ sở, không để phát sinh điểm nóng, củng cố khối đoàn kết dân tộc.

Bên cạnh đó, NCUT tích cực tham gia giải quyết công việc của địa phương, vận động Nhân dân phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, bảo vệ môi trường; cung cấp tin có giá trị cho ngành chức năng phục vụ kịp thời cho công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Chăm lo đội ngũ người có uy tín

Những năm qua, các chính sách đối với NCUT trong đồng bào DTTS luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền địa phương cùng sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, đơn vị liên quan. Sở Dân tộc và Tôn giáo đã chủ động tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương triển khai công tác bình xét, lựa chọn, công nhận NCUT bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, đúng đối tượng và đúng quy định. Các chế độ, chính sách dành cho người có uy tín được thực hiện đầy đủ, kịp thời, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, góp phần động viên đội ngũ người có uy tín tiếp tục phát huy vai trò trong cộng đồng.

Từ sự quan tâm đó, đội ngũ NCUT đã tích cực phát huy vai trò là cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với Nhân dân; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đồng bào thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia xóa bỏ hủ tục lạc hậu, xây dựng đời sống văn hóa mới, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. NCUT còn là lực lượng nòng cốt trong việc vận động Nhân dân hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và tham gia bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở.

Đặc biệt, trong bối cảnh bùng nổ thông tin và sự phát triển mạnh mẽ của không gian mạng, đội ngũ NCUT đã trở thành những tuyên truyền viên tích cực, góp phần định hướng dư luận, nâng cao nhận thức cho đồng bào dân tộc thiểu số, giúp người dân nhận diện, cảnh giác trước các thông tin sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch; qua đó góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ.

Người có uy tín xã Cao Sơn Lý Văn Hềnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho đồng bào dân tộc thiểu số trước các thông tin xấu độc.

Để nâng cao năng lực cho đội ngũ này, các cấp, ngành trong tỉnh đã tổ chức 146 hội nghị phổ biến, cung cấp thông tin và tập huấn với sự tham gia của 11.791 lượt người có uy tín. Nội dung tập huấn tập trung vào kỹ năng tuyên truyền, vận động quần chúng; công tác hòa giải ở cơ sở; phát huy dân chủ ở cơ sở; bình đẳng giới; bảo vệ môi trường; bảo đảm an toàn giao thông, an toàn thực phẩm; kỹ năng khai thác, sử dụng và xử lý thông tin trên internet, mạng xã hội; những chủ trương, đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng, Nhà nước và việc tổ chức, vận hành chính quyền địa phương hai cấp sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Cùng với đó, tỉnh thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với NCUT trong đồng bào dân tộc thiểu số với tổng kinh phí gần 9 tỷ đồng. Hơn 551.000 ấn phẩm báo chí được cấp phát; tổ chức 21 hội nghị cung cấp thông tin, 5 lớp tập huấn; công tác thăm hỏi, động viên và các hoạt động giao lưu, học tập kinh nghiệm được triển khai thường xuyên. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực, phát huy vai trò của đội ngũ NCUT như những “lá chắn mềm” trong tuyên truyền, vận động Nhân dân, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng từ cơ sở.

Giai đoạn 2018-2025, toàn tỉnh có 270 NCUT được biểu dương, khen thưởng vì những đóng góp xuất sắc trong tuyên truyền, vận động Nhân dân, phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh trật tự và bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc. Đây là những hạt nhân tiêu biểu góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng từ cơ sở.

Đồng chí Bùi Văn Luyến - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh khẳng định: “NCUT trong đồng bào dân tộc thiểu số là lực lượng nòng cốt, là cầu nối quan trọng giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân. Với uy tín và sức ảnh hưởng trong cộng đồng, họ đã góp phần đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống, tạo sự đồng thuận xã hội và củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Trong bối cảnh các thế lực thù địch gia tăng hoạt động chống phá, nhất là trên không gian mạng, NCUT tiếp tục phát huy vai trò tuyên truyền, định hướng dư luận, vận động đồng bào không tin, không nghe theo các luận điệu xuyên tạc, kích động. Đồng thời kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Có thể khẳng định, đội ngũ NCUT chính là những hạt nhân đoàn kết ở cơ sở, góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, trở thành lá chắn mềm trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng”.

Tin liên quan: Người có uy tín - “lá chắn mềm” bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Người có uy tín (NCUT) là lực lượng quần chúng đặc biệt, đóng vai trò cầu nối đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS). Với sự tín nhiệm, sức ảnh hưởng trong cộng đồng, NCUT là nhân tố quan trọng củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Tuy nhiên, cũng chính vì vai trò đó, các thế lực thù địch đang hướng đến NCUT để móc nối, lôi kéo. Phát huy vai trò của NCUT cũng như bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng trong vùng ĐBDTTS, tỉnh Phú Thọ luôn quan tâm thực hiện tốt vấn đề chăm lo xây dựng đội ngũ NCUT.

Đức Anh