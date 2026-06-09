Làm chủ “trận địa số” - Bài 3: Phát huy vai trò chủ công của các lực lượng nòng cốt

Công tác bảo vệ tư tưởng hiện nay được ví như một cuộc chiến với trận địa không tiếng súng nhưng mức độ ảnh hưởng đến ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội thì vô cùng lớn. Trong cuộc chiến đó, để giữ thế chủ động, tỉnh Phú Thọ tập trung xây dựng lực lượng nòng cốt đảm bảo về số lượng, nâng cao về chất lượng. Đây chính là những chiến sĩ đi đầu, chủ công, dẫn dắt trên mặt trận tư tưởng.

Tập trung công tác xây dựng lực lượng

Ngay sau khi tỉnh Phú Thọ mới đi vào hoạt động, một nội dung quan trọng đã được Tỉnh ủy quan tâm thực hiện, đó là công tác xây dựng lực lượng nòng cốt bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch gồm các đồng chí là lãnh đạo ban, sở, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh. Đồng thời, thành lập Tổ thư ký, nhóm Chuyên gia, Tổ cộng tác viên.

Ban Chỉ đạo 35 tỉnh Phú Thọ tổ chức hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp cho cho lực lượng Ban Công tác 35 trên địa bàn tỉnh.

Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy thành lập 3 kênh truyền thông: “Tự Hào Đất Tổ” hiện có 74 nghìn người theo dõi, “Phú Thọ phồn vinh” có 23 nghìn người theo dõi và “Tự hào Phú Thọ hôm nay” có 13 nghìn người theo dõi. Các kênh tuyên truyền những kết quả tích cực của Đảng, Nhà nước, của tỉnh và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng.

Các Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy và Đảng ủy phường, xã cũng đã thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo 35, Ban Công tác 35, đảm bảo đồng bộ hoạt động từ tỉnh đến cơ sở; xây dựng các kênh truyền thông trên không gian mạng để tuyên truyền, thông tin tích cực, đấu tranh phản bác các thông tin xấu độc trên không gian mạng.

Cấp ủy các cấp quan tâm xây dựng tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ làm công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Từ tháng 7/2025 đến nay, toàn tỉnh đã tổ chức 3 hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ để trao đổi, chia sẻ về công tác xây dựng tổ chức lực lượng Ban Chỉ đạo 35 và phương thức hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Tuyên giáo “đi trước, mở đường”

Đảng ta khẳng định: Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, trong đó lực lượng tuyên giáo và dân vận các cấp là nòng cốt.

Ghi nhận vai trò quan trọng của đội ngũ cán bộ tuyên giáo và dân vận, đồng chí Nguyễn Thị Nhâm - Bí thư Đảng ủy phường Tân Hoà cho biết: Việc vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp cùng với sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, chấm dứt hoạt động đơn vị hành chính cấp huyện, đặc biệt là sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh tạo ra không ít băn khoăn, tâm tư trong Nhân dân. Do đó, ngay khi chính quyền mới đi vào hoạt động, lực lượng cán bộ tuyên giáo và dân vận phường tích cực đi cơ sở, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân để kịp thời tham mưu, đề xuất cấp uỷ, chính quyền giải quyết. Hiện nay, chuẩn bị cho việc sáp nhập xóm, tổ dân phố, lực lượng tuyên giáo và dân vận chính là nòng cốt trong công tác nắm tình hình, tuyên truyền vận động để tạo sự đồng thuận trong Nhân dân.

Cán bộ phụ trách công tác tuyên giáo và dân vận (Ban Xây dựng Đảng phường Tân Hoà) trực tiếp đi cơ sở, nắm bắt tình hình tư tưởng đảng viên, Nhân dân tại tổ dân phố số 2.

Xác định vai trò quan trọng, nòng cốt của lực lượng tuyên giáo và dân vận trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng, tỉnh Phú Thọ đã quan tâm sắp xếp, kiện toàn bộ máy đội ngũ cán bộ ngành Tuyên giáo và Dân vận đảm bảo đủ về số lượng, từng bước được nâng cao về chất lượng. Đây là những đồng chí được đào tạo bài bản, có trình độ chuyên môn, trình độ lý luận chính trị, có năng lực, trách nhiệm với công việc. Nhiều đồng chí có bề dày kinh nghiệm, trải qua nhiều chức vụ lãnh đạo, công tác ở nhiều lĩnh vực nên đã phát huy tốt vai trò “định hướng tư tưởng”, “thống nhất nhận thức”, “đi trước mở đường”, là “đội quân tiên phong” trong cuộc chiến tư tưởng hiện nay.

Phát huy vai trò đội ngũ giảng viên lý luận chính trị

Trường Chính trị tỉnh hiện có 75 giảng viên, trong đó trình độ chuyên môn tiến sĩ chiếm 9,3%, thạc sĩ chiếm 89,3%, giảng viên chính chiếm 72%. Trình độ cao cấp lý luận chính trị chiếm 84%, trung cấp lý luận chính trị chiếm 16%. Tại các Trung tâm Chính trị trên địa bàn tỉnh, 100% giảng viên có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị đạt và vượt chuẩn. Đây là điều kiện thuận lợi để đội ngũ giảng viên lý luận chính trị phát huy vai trò nòng cốt trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Các đơn vị đang nỗ lực từng bước xây dựng môi trường giáo dục lý luận chính trị hiện đại, gắn lý luận với thực tiễn, phát huy tính chủ động, tư duy phản biện, trách nhiệm chính trị của giảng viên và học viên.

Năm 2025, Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ đã tổ chức 6 lớp tập huấn cho cán bộ, viên chức và học viên các lớp trung cấp lý luận chính trị đang học tập tại trường về phương pháp, kỹ năng đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Công tác nghiên cứu khoa học, tổ chức hội thảo về bảo vệ nền tảng tư tưởng được nhà trường quan tâm đẩy mạnh. Từ năm 2023, trường đã tổ chức phát động, tổng kết, trao giải Cuộc thi Chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cấp trường. Qua đó, chất lượng các tác phẩm tham dự cuộc thi ngày càng được nâng lên qua từng năm. Năm 2025, nhà trường đã có 405 tác phẩm dự thi, có 1 tác phẩm đoạt giải Khuyến khích cấp quốc gia.

Cán bộ quản lý, giảng viên trường Chính trị tỉnh trao đổi, nắm bắt tình hình tư tưởng các học viên tham gia lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh cấp xã năm 2026.

Đồng chí Hà Thị Thanh Hải - Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ cho biết: Nội dung đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch được nhà trường tích hợp vào tất cả chương trình đào tạo, bồi dưỡng. Đảng ủy, lãnh đạo nhà trường yêu cầu các giảng viên tích cực nghiên cứu, cập nhật kiến thức để vận dụng trong giảng dạy, bồi dưỡng. Gần đây, nhà trường đã triển khai thành công mô hình đồng giảng với 2 giảng viên cùng thực hiện. Mô hình này yêu cầu đội ngũ giảng viên phải có sự trao đổi, thảo luận để chuẩn bị giáo án công phu, có sự phân vai, phối hợp giữa 2 giảng viên, chủ động sử dụng phương pháp giảng dạy tích cực, phương tiện hiện đại và ứng dụng chuyển đổi số giúp cho việc giảng dạy lý luận chính trị không còn giáo điều, khô cứng.

Nhà trường cũng luôn quán triệt cán bộ, đảng viên, học viên trong việc giữ gìn kỷ luật phát ngôn, trong việc tham gia mạng xã hội, chia sẻ, bình luận, đăng tải thông tin luôn luôn cảnh giác, tỉnh táo để nhận diện những âm mưu, thủ đoạn, chiêu trò của các thế lực thù địch chống phá Đảng, Nhà nước, phủ nhận những thành quả cách mạng mà Nhân dân ta.

Thực tiễn tình hình tại tỉnh Phú Thọ những năm qua cho thấy, để đối phó hiệu quả với các âm mưu xuyên tạc ngày càng tinh vi của các thế lực thù địch cần có sự đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Trước tiên, cần tập trung huy động sức mạnh toàn dân, phát huy vai trò làm chủ dòng tin chính thống của các cơ quan báo chí, phủ xanh thông tin mạng xã hội của cán bộ, hội viên, Nhân dân để pha loãng thông tin trái chiều, tiêu cực. Đồng thời cần chú trọng xây dựng lực lượng chuyên trách, nòng cốt là những “chiến sĩ số” tinh thông nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị vững vàng, trách nhiệm cao với công việc.

Bên cạnh đó, cần triển khai thực hiện đồng bộ việc tuyên truyền, giáo dục, xây dựng mô hình sử dụng mạng xã hội an toàn với thực thi Luật An ninh mạng; đẩy mạnh các biện pháp kỹ thuật để bóc gỡ nội dung xấu độc, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng cũng cần đổi mới mạnh mẽ về tư duy, nhận thức; xác định rõ tầm quan trọng của việc trang bị kiến thức, kỹ năng, giúp mỗi người dân là một “chiến sĩ số”, có thể chủ động phòng vệ trước thông tin xấu độc, góp phần giữ vững trận địa tư tưởng trong tình hình mới.

Tin liên quan: Làm chủ “trận địa số” - Bài 2: Kiến tạo thế trận thông tin tích cực, liên hoàn, ... Để giữ thế chủ động trong cuộc chiến tư tưởng hiện nay, tỉnh Phú Thọ xác định “xây” phải đi trước một bước, “xây” mạnh hơn để “chống” hiệu quả hơn. Do đó, không chỉ tập trung phản bác thông tin sai trái, tỉnh Phú Thọ chủ động kiến tạo thế trận thông tin tích cực, liên hoàn, vững chắc thông qua việc phát huy vai trò của báo chí chính thống, các tổ chức đoàn thể và nhất là tuyên truyền, vận động, giáo dục để mỗi người dân là một “chiến sĩ” trên trận địa số.

Làm chủ “trận địa số” Điểm mới của giai đoạn hiện nay là mặt trận tư tưởng đã dịch chuyển rất mạnh lên không gian số; thông tin giả, sai lệch, luận điệu xuyên tạc có thể được lan truyền gần như ngay lập tức và cùng lúc đến hàng triệu người. Thực tiễn đó đòi hỏi công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng phải giữ vững thế chủ động; phát huy hơn nữa vai trò tiên phong và chủ công của các lực lượng nòng cốt; tập trung xây dựng thế trận thông tin liên hoàn, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực; xây dựng không gian số văn minh, an toàn. Đây cũng chính là những giải pháp đã và đang được tỉnh Phú Thọ tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt để đổi mới toàn diện nội dung, phương thức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới; hướng tới mục tiêu - làm chủ “trận địa số”.

Dương Liễu