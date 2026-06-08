Làm chủ “trận địa số” - Bài 2: Kiến tạo thế trận thông tin tích cực, liên hoàn, vững chắc

Để giữ thế chủ động trong cuộc chiến tư tưởng hiện nay, tỉnh Phú Thọ xác định “xây” phải đi trước một bước, “xây” mạnh hơn để “chống” hiệu quả hơn. Do đó, không chỉ tập trung phản bác thông tin sai trái, tỉnh Phú Thọ chủ động kiến tạo thế trận thông tin tích cực, liên hoàn, vững chắc thông qua việc phát huy vai trò của báo chí chính thống, các tổ chức đoàn thể và nhất là tuyên truyền, vận động, giáo dục để mỗi người dân là một “chiến sĩ” trên trận địa số.

Báo chí chính thống chủ động dẫn dắt thông tin

Với vai trò là cơ quan báo chí chủ lực của tỉnh, Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ có đội ngũ phóng viên đông đảo, trải rộng cả 3 khu vực Hoà Bình – Vĩnh Phúc – Phú Thọ, đảm bảo cung cấp lượng thông tin nhanh chóng, chính xác, toàn diện đến với độc giả. Trung bình mỗi tháng, Báo và phát thanh truyền hình Phú Thọ sản xuất và phát sóng khoảng 6.500 lượt tin, bài, phóng sự, chuyên đề, chuyên mục, ký sự và phim tài liệu trên các kênh phát thanh và truyền hình; xuất bản và phát hành hơn 1,2 triệu ấn phẩm báo in.

Đặc biệt, các nền tảng số của Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ đã phát triển nhanh chóng, mạnh mẽ. Fanpage Đài Phát thanh và truyền hình Phú Thọ hiện có 501 nghìn người theo dõi; Báo Phú Thọ có 131 nghìn người theo dõi. Kênh Youtube và Tiktok mỗi kênh thu hút hàng triệu lượt xem mỗi tháng, số tài khoản đăng ký theo dõi mới ngày càng tăng. Kênh Zalo OA thường xuyên cập nhật thông tin hằng ngày đến độc giả.

Cán bộ xã Dân Chủ tiếp cận thông tin chính thống trên Báo Phú Thọ điện tử.

Tạp chí Văn nghệ Đất Tổ xuất bản mỗi tháng một số, phát hành trên địa bàn tỉnh và các tỉnh, thành phố trong cả nước với gần 400 tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí; cùng gần 100 tác phẩm báo chí, văn học nghệ thuật được đăng tải trên Tạp chí Văn nghệ Đất Tổ điện tử đã tuyên truyền, phản ánh đầy đủ các sự kiện chính trị, xã hội trọng đại của đất nước và của tỉnh, hướng con người đến các giá trị chân - thiện - mỹ. Cùng với đó, Tạp chí đã tích cực tuyên truyền trên các nền tảng số (facebook, zalo...) với các hình thức thể hiện media, podcast... thu hút đông đảo lượng người truy cập.

Cổng Thông tin điện tử tỉnh, hệ thống trang thông tin điện tử, hệ thống thông tin cơ sở tập trung tuyên truyền, phản ánh các vấn đề, sự kiện nổi bật diễn ra trên địa bàn tỉnh, góp phần tích cực trong công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến các tầng lớp Nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh uỷ cho biết: Thời gian qua, các cơ quan báo chí của tỉnh đã tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm; thông tin, phản ánh kịp thời, chính xác các vấn đề, sự kiện quan trọng của đất nước, của tỉnh. Trong đó, đã tập trung tuyên truyền đậm nét kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội; 9 nghị quyết quan trọng mang tính chiến lược của Bộ Chính trị; công tác chỉ đạo, điều hành của tỉnh trong việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy, xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả...

Các cơ quan báo chí của tỉnh cũng đã tập trung phản ánh nhiều nội dung dư luận xã hội quan tâm như: việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực đất đai, quản lý xây dựng; vấn đề bảo đảm hành lang an toàn giao thông; vấn đề môi trường, rác thải... Qua đó, giúp các cấp ủy, chính quyền trong tỉnh kịp thời nắm bắt, chỉ đạo giải quyết, đảm bảo ổn định tư tưởng, dư luận Nhân dân. Đồng thời, đẩy mạnh việc tuyên truyền công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; phát huy vai trò tiên phong, đi đầu, chủ động dẫn dắt thông tin.

Phủ xanh thông tin trên mạng xã hội

Sau sắp xếp đơn vị hành chính, lực lượng thanh niên tỉnh Phú Thọ có quy mô lớn với khoảng trên 1,1 triệu thanh niên (độ tuổi từ 16 - 30), chiếm khoảng 30% dân số toàn tỉnh. Tổ chức Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh có 148 tổ chức Hội trực thuộc với 399.186 hội viên. Đây là lực lượng đông đảo, có trình độ công nghệ thông tin, giữ vai trò chủ lực trong việc phủ xanh thông tin trên mạng xã hội.

Đoàn viên thanh niên trường Đại học Hùng Vương lan toả thông tin tích cực, phủ xanh mạng xã hội.

Lực lượng đoàn viên thanh niên tỉnh Phú Thọ đã có nhiều hành động thiết thực, góp phần lan toả thông tin chính thức, năng lượng tích cực trên mạng xã hội. Tiêu biểu như đẩy mạnh Cuộc vận động “Thanh niên sống đẹp”, tuyên truyền những tấm gương thanh niên sống đẹp, người tốt - việc tốt trên chuyên mục “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp”.

Hiện nay, trang Facebook Đoàn thanh niên tỉnh Phú Thọ có 24 nghìn người theo dõi, 100% tổ chức đoàn các xã, phường có trang facebook thường xuyên đăng tải những tấm gương người tốt, việc tốt, thành tựu phát triển kinh tế - xã hội địa phương, câu chuyện hay, lối sống đẹp, lan toả năng lượng tích cực đến cộng đồng. Từ năm 2020 đến nay, đã có gần 20.000 tin bài về các tấm gương người tốt, việc tốt trên các nền tảng mạng xã hội của lực lượng thanh niên.

Cùng với Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp trên địa bàn tỉnh cũng tích cực lan toả thông tin, phủ xanh mạng xã hội. Toàn tỉnh hiện có 148 Hội cấp xã với 5.206 chi hội và trên 500 nghìn hội viên. Đây là lực lượng đông đảo, rộng khắp, trực tiếp gắn bó với đời sống Nhân dân, có vai trò quan trọng trong công tác tuyên truyền, vận động.

Hiện nay, trang Facebook của Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Phú Thọ có hơn 13 nghìn người theo dõi, 100% Hội Liên hiệp Phụ nữ xã, phường có trang facebook đăng tải hoạt động, tuyên truyền về chủ trương đường lối, chính sách, lan toả thông tin tích cực. Nhiều cán bộ Hội cơ sở đã tích cực đăng tải, chia sẻ những tấm gương người tốt, việc tốt, mô hình hay trong phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường, xây dựng gia đình ấm no hạnh phúc. Hội phụ nữ các cấp cũng chú trọng nâng cao nhận thức, kỹ năng số cho cán bộ, hội viên thông qua các hoạt động như tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật, bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình, kỹ năng an toàn trên không gian mạng.

Sự vào cuộc tích cực, mạnh mẽ đó đã “phủ xanh” mạng xã hội bằng những thông tin tích cực, góp phần quan trọng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Mỗi cán bộ, đảng viên phải là một “chiến sĩ số”

Đảng bộ tỉnh Phú Thọ hiện có hơn 260 nghìn đảng viên thuộc 2.208 tổ chức cơ sở Đảng (598 đảng bộ cơ sở và 1.610 chi bộ cơ sở). Đội ngũ đảng viên đông đảo, ngày càng gia tăng về số lượng, nâng cao về chất lượng, 100% thôn, xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh đã có chi bộ Đảng là điều kiện hết sức thuận lợi để đẩy mạnh công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Những năm qua, đội ngũ cán bộ, đảng viên trên địa bàn tỉnh đã nghiêm túc thực hiện Quy định số 85-QĐ/TW của Ban Bí thư về “việc cán bộ, đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên Internet, mạng xã hội”. Cùng với việc khai báo thông tin chính danh khi thiết lập và sử dụng các trang điện tử cá nhân, các đảng viên chủ động sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân để tuyên truyền, lan tỏa thông tin chính thống, tích cực đấu tranh phản bác thông tin xấu độc, quan điểm sai trái, thù địch.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thương - Hiệu trưởng Trường TH & THCS Triệu Phúc Lịch, xã Đà Bắc cho biết: Trước đây, nhà trường từng có trường hợp một thầy giáo sử dụng tài khoản facebook đăng tải nhiều bài viết, chia sẻ, bình luận có nội dung phản động chống Nhà nước; sau đó đối tượng này đã bị pháp luật xử lý nghiêm minh. Tuy nhiên, đây là bài học đắt giá, có tính răn đe, cảnh tỉnh đối với đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường trong việc sử dụng mạng xã hội.

Hiện nay, thực hiện Quy định số 85-QĐ/TW của Ban Bí thư, đảng viên trong chi bộ nhà trường đã nghiêm túc thực hiện “5 không” khi sử dụng mạng xã hội: không tin ngay, không vội đăng tải, không thêm bớt, không vội chia sẻ, không bị kích động và xúi giục. Trong đời sống hàng ngày, các đảng viên cũng tích cực tuyên truyền, vận động, nhắc nhở người thân thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật An ninh mạng; không theo dõi, chia sẻ các trang phản động, thông tin chống phá, bịa đặt, xuyên tạc của các thế lực thù địch.

Cán bộ, giáo viên Trường TH&THCS Triệu Phúc Lịch, xã Đà Bắc chấp hành nghiêm các quy định khi tham gia mạng xã hội.

Cùng với việc kiểm tra, giám sát đảng viên thực hiện Quy định 85-QĐ/TW, tỉnh Phú Thọ chú trọng trang bị kiến thức, nhận thức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên thông qua công tác tuyên truyền, giáo dục. Công tác tuyên truyền được thực hiện bằng nhiều hình thức phong phú, thiết thực như: trên các phương tiện thông tin đại chúng; thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp, cộng tác viên dư luận xã hội; người có uy tín ở thôn, bản; các chương trình giáo dục truyền thống cách mạng cho học sinh, sinh viên... Mỗi cán bộ, đảng viên cũng phát huy vai trò nêu gương, tuyên truyền công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng.

Cấp uỷ các cấp cũng tăng cường lãnh đạo nắm bắt, tổng hợp dư luận xã hội qua hình thức đa dạng: câu lạc bộ, nhóm Zalo, Facebook, Mocha 35; tiếp công dân, đường dây nóng, hộp thư điện tử, trang thông tin điện tử. Từ năm 2015 đến nay, toàn tỉnh đã tiếp nhận, xử lý hơn 18.500 lượt thông tin phản ánh đa dạng trên lĩnh vực xây dựng Đảng, kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh. Kết quả khảo sát dư luận có 99,5% người được điều tra “Rất tin tưởng và tin tưởng” vào mục tiêu vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đồng thuận cao với chủ trương và hiệu quả.

Trong cuộc chiến tư tưởng diễn ra ngày càng cam go, phức tạp hiện nay, cùng với sự dẫn dắt thông tin của báo chí chính thống, sự vào cuộc tích cực của đảng viên, đoàn viên, hội viên thì vai trò tiên phong, dẫn dắt của lực lượng nòng cốt là rất quan trọng.

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Tin liên quan: Làm chủ “trận địa số” Điểm mới của giai đoạn hiện nay là mặt trận tư tưởng đã dịch chuyển rất mạnh lên không gian số; thông tin giả, sai lệch, luận điệu xuyên tạc có thể được lan truyền gần như ngay lập tức và cùng lúc đến hàng triệu người. Thực tiễn đó đòi hỏi công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng phải giữ vững thế chủ động; phát huy hơn nữa vai trò tiên phong và chủ công của các lực lượng nòng cốt; tập trung xây dựng thế trận thông tin liên hoàn, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực; xây dựng không gian số văn minh, an toàn. Đây cũng chính là những giải pháp đã và đang được tỉnh Phú Thọ tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt để đổi mới toàn diện nội dung, phương thức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới; hướng tới mục tiêu - làm chủ “trận địa số”.

Dương Liễu