4 thực phẩm màu tím giúp cơ thể tái tạo collagen

Bạn có biết điều gì tạo nên sắc tím rực rỡ của các loại rau quả? Đó chính là chất chống oxy hóa anthocyanin. Anthocyanin và vitamin C giúp kích thích sản sinh collagen trong cơ thể.

1. Vai trò của anthocyanin và vitamin C đối với quá trình tổng hợp collagen

Chất chống oxy hóa hoạt động như hệ thống phòng vệ của cơ thể. Chúng trung hòa các gốc tự do trước khi những phân tử có hại này có thể làm tổn thương các sợi collagen. Quan trọng hơn, một số chất chống oxy hóa trực tiếp hỗ trợ quá trình tổng hợp collagen bằng cách cung cấp các yếu tố đồng xúc tác cần thiết cho các quá trình sinh hóa tạo ra collagen mới.

Anthocyanin là chất chống oxy hóa được tìm thấy với nồng độ cao trong thực phẩm có màu tím như: quả việt quất, quả lý chua đen, quả mâm xôi, mận đen, cà tím, bắp cải tím... Điều thú vị là chính anthocyanin đã tạo ra các sắc tố màu tím hoặc xanh lam rực rỡ cho các loại rau và trái cây này.

Anthocyanin là chất chống oxy hóa tạo ra sắc tố màu tím trong rau quả.

Ngày càng có nhiều nghiên cứu khoa học tiết lộ rằng chúng cũng có thể đóng vai trò bảo vệ các mô, tế bào và các cơ quan quan trọng. Anthocyanin có thể đóng vai trò hỗ trợ sản xuất collagen và mang lại sự bảo vệ nhất định chống lại tia UV có hại từ mặt trời, tác nhân đẩy nhanh quá trình lão hóa.

Vitamin C đã được nghiên cứu chứng minh lợi ích nổi bật là hỗ trợ tổng hợp collagen và bảo vệ các sợi collagen khỏi bị tổn thương. Đặc tính chống oxy hóa mạnh của vitamin C giúp chống lại các gốc tự do, hỗ trợ quá trình tái tạo da và sửa chữa các tế bào bị hư hại. Vitamin C cũng giúp tăng hấp thụ sắt, chất cần thiết cho quá trình sản xuất collagen.

2. Một số thực phẩm màu tím giàu anthocyanin và vitamin C có lợi nhất

Quả việt quất

Đứng đầu danh sách là quả việt quất, loại quả mọng chứa hàm lượng anthocyanin đậm đặc và vitamin C, không chỉ kích thích cơ thể tăng sinh collagen mà còn giúp trung hòa các gốc tự do, giữ cho các sợi collagen hiện tại không bị đứt gãy.

Có thể dùng quả việt quất tươi hoặc đông lạnh làm đồ ăn nhẹ, chế biến sinh tố việt quất, trộn với sữa chua hoặc làm bánh.

Bắp cải tím

Điểm khác biệt rõ nhất của bắp cải tím so với bắp cải xanh nằm ở hàm lượng anthocyanin, sắc tố tạo màu tím. Ngoài ra, nó còn rất giàu vitamin A, C và lưu huỳnh, những nguyên tố thúc đẩy sản sinh collagen và duy trì độ ẩm tự nhiên cho da.

Bắp cải tím nên được dùng dưới dạng salad tươi trộn cùng dầu ô liu, các loại hạt hoặc sữa chua giúp tăng sinh khả dụng của vitamin tan trong chất béo và các hợp chất chống oxy hóa.

Hạn chế đun nấu bắp cải tím ở nhiệt độ cao để bảo toàn vitamin C và anthocyanin, những chất dễ bị phân hủy bởi nhiệt.

Cà tím

Cà tím chứa một lượng lớn anthocyanin cũng như nhiều vitamin và khoáng chất cần thiết cho cơ thể, trong đó có vitamin C.

Nên chọn những quả cà tím có vỏ bóng mịn, tím đều màu, cầm chắc tay. Dùng tươi, không nên đông lạnh để tránh bị úng nước. Nên nấu chín và ăn cả vỏ (để giữ vitamin B, C). Ngâm nước muối trước khi nấu để làm mềm và loại bỏ vị đắng.

Cà tím chứa dưỡng chất giúp cơ thể tổng hợp collagen.

Khoai lang tím

Giá trị dinh dưỡng nổi bật của khoai lang tím nằm ở lượng chất chống oxy hóa mạnh, đặc biệt là nhóm anthocyanin kết hợp cùng các vitamin B, C, E giúp giảm viêm, bảo vệ cấu trúc da khỏi các tác nhân gây hại từ môi trường và hỗ trợ quá trình tái tạo collagen tự nhiên.

Để giữ tối đa hàm lượng anthocyanin và vitamin C trong khoai lang tím nên ưu tiên cách chế biến như hấp cách thủy giúp giữ lại trọn vẹn dưỡng chất hơn so với việc luộc ngập nước.

Vỏ khoai lang tím là nơi tập trung nồng độ anthocyanin cao nhất và đóng vai trò như một lớp màng bảo vệ ngăn vitamin C không bị thất thoát khi gặp nhiệt. Không nên hấp quá chín kỹ vì nấu quá lâu ở nhiệt độ cao sẽ làm phân hủy vitamin C.

Theo suckhoedoisong.vn