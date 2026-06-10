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Lữ đoàn Đặc công bộ 113 tổ chức Lễ tuyên thệ chiến sĩ mới

Sáng 10/6, Lữ đoàn Đặc công bộ 113 (Binh chủng Đặc công) đóng quân trên địa bàn phường Xuân Hòa tổ chức Lễ tuyên thệ chiến sĩ mới năm 2026. Dự buổi lễ có thủ trưởng Binh chủng Đặc công, đại biểu các cơ quan, đơn vị, địa phương cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị.

Sau 3 tháng huấn luyện, 460 chiến sĩ mới đến từ các tỉnh Phú Thọ, Bắc Ninh, Ninh Bình, Tuyên Quang, Nghệ An đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình huấn luyện theo quy định; nắm vững những kiến thức cơ bản về quân sự, chính trị, hậu cần, kỹ thuật; rèn luyện bản lĩnh chính trị, ý chí quyết tâm, tác phong chính quy và nền nếp kỷ luật quân đội.

Lữ đoàn Đặc công bộ 113 tổ chức Lễ tuyên thệ chiến sĩ mới

460 chiến sĩ mới trưởng thành sau 3 tháng huấn luyện.

Tại buổi lễ, các chiến sĩ mới thực hiện nghi thức tuyên thệ dưới Quân kỳ Quyết thắng, đọc 10 lời thề danh dự của quân nhân Quân đội nhân dân Việt Nam, thể hiện quyết tâm tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Lữ đoàn Đặc công bộ 113 tổ chức Lễ tuyên thệ chiến sĩ mới

Chiến sĩ mới thực hiện nghi thức tuyên thệ dưới Quân kỳ Quyết thắng.

Lữ đoàn Đặc công bộ 113 tổ chức Lễ tuyên thệ chiến sĩ mới

Chỉ huy Lữ đoàn 113 thực hiện nghi thức trao súng cho chiến sĩ mới tại lễ tuyên thệ.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Phạm Ngọc Vũ - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Binh chủng Đặc công khẳng định: Sau hơn 3 tháng huấn luyện, các chiến sĩ mới đã trưởng thành về bản lĩnh chính trị, trình độ quân sự và ý thức trách nhiệm, xứng đáng trở thành quân nhân trong Quân đội nhân dân Việt Nam. Đồng thời yêu cầu các chiến sĩ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của Binh chủng Đặc công, không ngừng học tập, rèn luyện, đoàn kết, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Lễ tuyên thệ là dấu mốc quan trọng, đánh dấu sự trưởng thành của chiến sĩ mới, khẳng định quyết tâm tiếp bước truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam và Binh chủng Đặc công, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Lữ đoàn Đặc công bộ 113 tổ chức Lễ tuyên thệ chiến sĩ mới

Chiến sĩ mới nhập ngũ năm 2026 tham gia duyệt đội danh dự tại buổi lễ.

Kim Liên


Kim Liên

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam lễ tuyên thệ tỉnh Phú Thọ tổ chức lữ đoàn Huấn luyện Chính trị đơn vị Đại biểu
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