Bãi biển ít người biết tới ở Việt Nam vào top 100 đẹp nhất thế giới

Danh sách 100 bãi biển đẹp nhất thế giới vừa được công bố, trong đó có một cái tên ở Việt Nam.

Nhân ngày Đại dương Thế giới 8/6, tổ chức chuyên xếp hạng bãi biển có trụ sở tại Mỹ đã công bố Cẩm nang bãi biển toàn cầu thường niên Corona Beach 100 năm 2026.

Phiên bản năm nay trải rộng khắp 22 quốc gia và chào đón 27 bãi biển mới, bao gồm một bãi biển của Việt Nam, được lựa chọn dựa trên vẻ đẹp cảnh quan, văn hóa bãi biển và sự kết nối với thiên nhiên. Cẩm nang này không chỉ đơn thuần là khám phá những bãi biển đẹp nhất thế giới mà còn tôn vinh các hệ sinh thái tự nhiên đã tạo nên điểm đến. “Thông qua Beach 100, chúng tôi hy vọng sẽ truyền cảm hứng cho mọi người bước ra ngoài, kết nối lại với thiên nhiên và trân trọng những đường bờ biển phi thường mà chúng ta may mắn có được”, đại diện tổ chức xếp hạng cho biết.

Bãi biển Việt Nam xuất hiện trong danh sách là cái tên gây bất ngờ, bởi không nhiều người biết tới. Đó là bãi biển Soi Sim nằm trong một hòn đảo nhỏ thuộc vũng lõi của vịnh Hạ Long, có diện tích khoảng 8,7 ha, cách Cảng tàu du lịch Tuần Châu (Hạ Long) khoảng 12 km. Do nằm ở xa xôi và khó đi nên Soi Sim hoang sơ, đặc biệt, trên đảo có một khu rừng nguyên sinh với nhiều loại thực vật phong phú, trong đó có nhiều loài cây đặc hữu, có giá trị, đặc trưng của hệ sinh thái vịnh Hạ Long.

Bãi cát trắng ở đảo Soi Sim và vịnh Hạ Long nhìn từ đảo Soi Sim

Để đến được Soi Sim, du khách mua vé tàu tuyến số 2, đi mất 90 phút. Tuy nhiên, do trên đảo thiếu dịch vụ, nên du khách thường đến đảo Ti Tốp cách đó khoảng 700m.

Trên đảo còn có một rừng sim cổ thụ, vào tháng 5, sim tím nở hoa, tạo nên cảnh quang tuyệt đẹp. Cũng chính vì thế, ngư dân đã đặt tên cho đảo là Soi Sim.

Từ năm 2011, tỉnh Quảng Ninh đã triển khai xây dựng Khu bảo tồn tài nguyên động thực vật vịnh Hạ Long trên đảo Soi Sim. Các khu tài nguyên rừng trên đảo và toàn bộ các khu hệ thực vật, quần thể động, thực vật hoang dã trên cạn, dưới nước của đảo Soi Sim đều được bảo vệ nghiêm ngặt.

Ở Đông Nam Á, góp mặt trong danh sách ngoài bãi Sim Soi có các bãi biển Alegria, Cloud 9, Nacpan của Philippines; đảo Koh Mak, Railey của Thái Lan; Padar, bãi biển Hồng Labuan Bajo, Indonesia.

Dưới đây là top 10 bãi biển đẹp nhất thế giới:

1. Zlatni Rat, Croatia

2. Agia Anna, Hy Lạp

3. Bãi biển Aiguablava, Tây Ban Nha

4. Bãi biển Alegria, Philippines

5. Bãi biển Anakena, Chile

6. Anse Source d'Argent, Seychelles

7. Praia de Atins/Lençois Maranehenses, Brazil

8. Bahía Bustamante, Argentina

9. Bahía de las Águilas, Cộng hòa Dominica

10. Baia do Sancho (Fernando de Noronha), Brazil

Theo thanhnien.vn