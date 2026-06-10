Cầu nối giữa ý Đảng, lòng dân

Ngay trong đầu tháng 6, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức Diễn đàn “Lắng nghe dân nói” tại 3 khu vực, tạo không gian dân chủ để Nhân dân trực tiếp phản ánh, kiến nghị, hiến kế cho sự phát triển của địa phương, đề xuất các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp. Thông qua diễn đàn, tiếp tục củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng, Nhà nước, tăng cường sự đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng tỉnh Phú Thọ ngày càng phát triển.

Người dân phường Hòa Bình nêu ý kiến tại diễn đàn “Lắng nghe dân nói”.

Diễn đàn được tổ chức theo tinh thần đổi mới hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhằm tạo điều kiện để đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân trực tiếp phản ánh tâm tư, nguyện vọng, đề xuất ý kiến, kiến nghị tới cấp ủy, chính quyền thông qua MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội. Qua đó giúp các cấp, các ngành kịp thời nắm bắt tình hình, nhận diện những vấn đề bức xúc, nổi cộm phát sinh từ cơ sở để xem xét, giải quyết.

Tại diễn đàn đầu tiên tổ chức tại khu vực Hòa Bình, đồng chí Bùi Thị Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã nhấn mạnh: "Lắng nghe các ý kiến góp ý, hiến kế của Nhân dân đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành và các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội chính là điểm khác biệt lớn của diễn đàn so với các kỳ tiếp xúc cử tri định kỳ. Nếu như tiếp xúc cử tri chủ yếu là lắng nghe kiến nghị, bức xúc, thì tại diễn đàn này, chúng tôi mong nhận được những kế sách, giải pháp từ bà con để đồng hành cùng chính quyền trong công cuộc phát triển địa phương. Trao đổi, làm rõ và tiếp thu các kiến nghị thuộc thẩm quyền; tổng hợp các nội dung vượt thẩm quyền để kiến nghị cơ quan chức năng xem xét, giải quyết".

Thành công của diễn đàn đầu tiên được tổ chức tại phường Hòa Bình là được nghe đại diện Nhân dân 22 xã, phường khu vực Hòa Bình trực tiếp trao đổi, nói lên tâm tư nguyện vọng và phản ánh nhiều vấn đề thiết thực gắn với đời sống dân sinh như công tác quản lý đất đai, quy hoạch, giải phóng mặt bằng, bảo vệ môi trường, đầu tư kết cấu hạ tầng, giải quyết việc làm, thực hiện chính sách an sinh xã hội, cải cách thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân. Nhiều ý kiến không chỉ nêu khó khăn, vướng mắc phát sinh từ cơ sở mà còn đề xuất giải pháp nhằm phát huy tiềm năng, lợi thế của từng địa phương, đặc biệt là đề xuất các giải pháp triển khai thực hiện trong quá trình sáp nhập thôn, tổ dân phố. Qua đó góp phần xây dựng chính quyền gần dân, sát dân, phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn.

Điểm nổi bật của diễn đàn là mở rộng phạm vi đối thoại, khuyến khích người dân tham gia góp ý đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành và hiến kế giải pháp phát triển kinh tế - xã hội. Đây là cách làm sáng tạo, thể hiện rõ vai trò của MTTQ trong việc phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, đồng thời giúp cấp ủy, chính quyền có thêm thông tin thực tiễn để điều chỉnh, hoàn thiện các chủ trương, chính sách phù hợp với yêu cầu phát triển. Đối với những vấn đề chưa thể giải quyết ngay hoặc vượt thẩm quyền, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổng hợp, chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo quy định. Cách làm này góp phần nâng cao hiệu quả công tác nắm bắt tình hình Nhân dân, kịp thời phát hiện những vấn đề phát sinh từ cơ sở để tham mưu giải quyết. Đồng thời tạo sự gắn kết, đồng thuận giữa chính quyền với người dân trong quá trình triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Không chỉ được tổ chức ở cấp tỉnh, Diễn đàn “Lắng nghe dân nói” còn được triển khai tại nhiều địa phương như các xã Hùng Việt, Tân Lạc, Yên Lạc, Mai Hạ..., tạo điều kiện cho người dân ở cơ sở trực tiếp tham gia đóng góp ý kiến liên quan đến đời sống cộng đồng. Sau khi lắng nghe các ý kiến, kiến nghị, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị đã tiếp thu, trao đổi và định hướng giải quyết những nội dung thuộc thẩm quyền ngay từ cơ sở. Điều này không chỉ giúp tháo gỡ những vấn đề cụ thể mà còn góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, tăng cường trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức trong thực thi công vụ.

Trong thực tế, ở đâu tiếng nói của người dân được tôn trọng, ở đó niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước được củng cố. Diễn đàn “Lắng nghe dân nói” chính là cầu nối quan trọng giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân; góp phần phát huy quyền làm chủ của người dân, tăng cường đồng thuận xã hội, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo thêm động lực để Phú Thọ tiếp tục phát triển nhanh, bền vững, hướng tới mục tiêu xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, hạnh phúc.

Phương Thanh