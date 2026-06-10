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Trường Trung cấp Kỹ thuật Tăng Thiết giáp tổ chức Lễ tuyên thệ chiến sĩ mới năm 2026

Sáng 10/6, tại xã Bình Xuyên, Trường Trung cấp Kỹ thuật Tăng Thiết giáp tổ chức Lễ tuyên thệ chiến sĩ mới năm 2026. Dự buổi lễ có Thiếu tướng Hoàng Văn Lợi - Chính ủy Binh chủng Tăng Thiết giáp; lãnh đạo, chỉ huy nhà trường và đông đảo cán bộ, chiến sĩ.

Trường Trung cấp Kỹ thuật Tăng Thiết giáp tổ chức Lễ tuyên thệ chiến sĩ mới năm 2026

Ban Giám hiệu Trường Trung cấp Kỹ thuật Tăng Thiết giáp trao Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới năm 2026.

Năm 2026, Trường Trung cấp Kỹ thuật Tăng Thiết giáp tiếp nhận và tổ chức huấn luyện hơn 500 chiến sĩ mới đến từ Hà Nội, Phú Thọ, Nghệ An. Sau 3 tháng huấn luyện với phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, các chiến sĩ được trang bị kiến thức cơ bản về giáo dục chính trị, tư tưởng; bồi dưỡng phẩm chất, đạo đức, nhân cách người quân nhân cách mạng. Đồng thời, được huấn luyện toàn diện các nội dung quân sự như: Điều lệnh quản lý bộ đội, kỹ thuật chiến đấu bộ binh, chiến thuật, bắn súng tiểu liên AK, ném lựu đạn, thuốc nổ và thực hành gây nổ...

Qua kiểm tra đánh giá, các chiến sĩ đều nắm vững kiến thức, thuần thục động tác kỹ thuật, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị; luôn chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, quy định của đơn vị; tích cực rèn luyện thể lực, xây dựng tác phong chính quy, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện và xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

Trường Trung cấp Kỹ thuật Tăng Thiết giáp tổ chức Lễ tuyên thệ chiến sĩ mới năm 2026

Các chiến sĩ mới của Trường Trung cấp Kỹ thuật Tăng Thiết giáp tại lễ tuyên thệ.

Nhân dịp này, Ban Giám hiệu nhà trường đã trao Giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới năm 2026.

Ngọc Thắng


Ngọc Thắng

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng chiến sĩ thiết giáp trung cấp lễ tuyên thệ Huấn luyện tổ chức Nhà trường tiểu liên AK Lãnh đạo Cán bộ
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