Chi bộ hỏi - Đảng ủy trả lời, cách làm thiết thực ở Thọ Văn

Xác định công tác xây dựng Đảng vững mạnh từ cơ sở, trong đó nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, ngay sau khi sáp nhập, Đảng ủy xã Thọ Văn đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Nổi bật là mô hình “Chi bộ hỏi - Đảng ủy trả lời”, góp phần đổi mới sinh hoạt chi bộ theo hướng thiết thực, sát cơ sở, tăng cường đối thoại và nâng cao hiệu quả giải quyết các vấn đề phát sinh từ thực tiễn.

Tiếp thu phản ánh của chi bộ, Đảng ủy xã đã kịp thời chỉ đạo xây dựng nhà điều hành Trường THCS Dị Nậu, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học.

Thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 23/7/2025 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Kế hoạch số 06-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ và Kế hoạch số 03-KH/ĐU của Đảng ủy xã Thọ Văn về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã cụ thể hóa bằng việc ban hành các văn bản chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cho từng đồng chí trong Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ.

Tại các chi bộ dân cư, mỗi đảng viên được yêu cầu bám sát địa bàn, tăng cường tiếp xúc, gần gũi với Nhân dân nhằm kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của quần chúng. Trên cơ sở đó, chủ động đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng đời sống tại khu dân cư.

Việc dự và chỉ đạo sinh hoạt chi bộ được đưa vào nền nếp, bảo đảm tính thường xuyên, hiệu quả. Theo phân công, hằng tháng các đồng chí cấp ủy xã trực tiếp tham dự sinh hoạt tại các chi bộ trực thuộc. Hoạt động này không chỉ nhằm nắm bắt tình hình cơ sở mà còn gắn với trách nhiệm tiếp nhận, trao đổi và giải đáp ý kiến của đảng viên. Đối với những nội dung thuộc thẩm quyền, được xem xét, giải quyết ngay tại cơ sở. Những nội dung vượt thẩm quyền được tổng hợp, báo cáo về Ban Xây dựng Đảng theo quy định để tham mưu Thường trực Đảng ủy xem xét, chỉ đạo giải quyết kịp thời.

Để mô hình thực sự hiệu quả, Đảng ủy xã yêu cầu các chi bộ chuẩn bị nội dung sinh hoạt kỹ lưỡng, trong đó chú trọng phần thảo luận, phản ánh những vấn đề phát sinh tại khu dân cư, cơ quan, đơn vị. Việc phản ánh phải cụ thể, rõ nội dung, địa điểm, mức độ ảnh hưởng. Trên cơ sở đó, cấp ủy viên dự sinh hoạt trực tiếp trao đổi, làm rõ và định hướng xử lý.

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Duyên - Trưởng Ban Xây dựng Đảng, Đảng uỷ xã Thọ Văn cho biết: “Điểm mới của mô hình là gắn trách nhiệm của cấp ủy viên với từng buổi sinh hoạt chi bộ. Mỗi ý kiến được tiếp nhận đều được tổng hợp, phân loại và theo dõi đến khi có kết quả. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo từ cơ sở”. Từ cách tổ chức này, sinh hoạt chi bộ tại Thọ Văn từng bước đi vào thực chất. Nội dung sinh hoạt không chỉ dừng ở quán triệt nghị quyết mà gắn với việc giải quyết những vấn đề cụ thể.

Tại Trường THCS Dị Nậu, trong sinh hoạt chi bộ, đảng viên đã phản ánh việc công trình chỉnh trang cơ sở vật chất của nhà trường bị gián đoạn trong thời gian dài, ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động dạy và học; đồng thời, khu vực cổng trường tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Những nội dung này được cấp ủy xã trực tiếp tiếp nhận tại buổi sinh hoạt.

Cô Nguyễn Thị Hằng - Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: “Qua sinh hoạt chi bộ, những khó khăn của nhà trường đã được phản ánh đầy đủ. Sau đó, xã đã quan tâm chỉ đạo, tập trung nguồn lực để triển khai. Đến nay, nhà điều hành của trường đã hoàn thành, các hạng mục như cổng, sân trường đang được hoàn thiện; khu vực trước cổng trường được giải tỏa, mở rộng, tạo điều kiện thuận lợi cho phụ huynh đưa đón học sinh”.

Không chỉ trong lĩnh vực giáo dục, tại các chi bộ khu dân cư, nhiều nội dung cụ thể cũng được đưa ra và được xử lý theo quy trình này. Chi bộ khu 7 phản ánh tuyến đường từ cống giữa khu vực đồng Tằm đến cổng nhà ông Cơ Vượng xuống cấp, ảnh hưởng đến sản xuất và đi lại. Sau khi tiếp thu, UBND xã đã tổ chức bồi đắp, phụ lề, bảo đảm việc đi lại cho Nhân dân. Chi bộ cũng kiến nghị việc xây dựng tuyến mương tưới tiêu từ khu vực vườn nhà ông Chanh cũ xuống giáp đất xã Quang Húc cũ. Nội dung này đã được phối hợp với đơn vị chuyên môn thực hiện khơi thông, bảo đảm phục vụ sản xuất.

Tại chi bộ 3 (xã Tề Lễ cũ), các ý kiến về tu sửa đường giao thông nội đồng khu Soi 4 mẫu, khu Cổng trại và kiểm soát tải trọng cầu Tề Lễ đã được tiếp thu, đưa vào kế hoạch đầu tư công năm 2026; đồng thời kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét phương án sửa chữa cầu. Chi bộ 7 (xã Thọ Văn cũ) phản ánh tình trạng xô lũ, ngập úng do ảnh hưởng của dự án trên địa bàn. Sau khi Đảng ủy xã chỉ đạo làm việc với đơn vị liên quan, việc hỗ trợ thiệt hại cho Nhân dân đã được thực hiện. Một số nội dung khác như việc điều tiết nước tại các đầm Nuôi, duy tu tuyến đường đất, bổ sung hệ thống thoát nước... cũng được các chi bộ phản ánh và được xem xét, xử lý theo thẩm quyền hoặc đưa vào kế hoạch thực hiện.

Đại diện lãnh đạo xã kiểm tra tiến độ xây dựng tuyến mương thoát nước, nhằm góp phần tạo cảnh quan môi trường sạch, đẹp

Qua thực tiễn cho thấy, mô hình “Chi bộ hỏi - Đảng ủy trả lời” đã tạo sự chuyển biến rõ trong sinh hoạt chi bộ. Đảng viên tham gia ý kiến cụ thể, sát thực tế; cấp ủy nắm bắt kịp thời tình hình cơ sở và có chỉ đạo phù hợp. Các ý kiến sau sinh hoạt đều được theo dõi, đôn đốc giải quyết, hạn chế tình trạng tồn đọng. Hiệu quả của mô hình không chỉ ở việc giải quyết từng nội dung cụ thể mà còn góp phần tăng cường mối liên hệ giữa cấp ủy với cơ sở, giữa Đảng với Nhân dân. Khi ý kiến được lắng nghe, xử lý kịp thời, niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng được củng cố.

Từ thực tiễn triển khai tại Thọ Văn có thể thấy, việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ cần được cụ thể hóa bằng những cách làm phù hợp. Mô hình “Chi bộ hỏi - Đảng ủy trả lời” là một trong những cách làm hay, góp phần đưa chủ trương của Đảng vào cuộc sống, đáp ứng yêu cầu công tác xây dựng Đảng trong tình hình mới.

Anh Thơ