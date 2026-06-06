Chiêu trò “đánh lận con đen”

Một trong những thủ đoạn quen thuộc nhưng hết sức xảo quyệt của các thế lực chống phá, nhất là tổ chức khủng bố Việt Tân thường lợi dụng những vấn đề được dư luận quan tâm để cắt ghép thông tin, đánh tráo khái niệm, dẫn dắt nhận thức của người dân theo hướng sai lệch. Chúng hiểu rằng, một lời nói dối hoàn toàn rất dễ bị nhận diện, nhưng nếu trộn lẫn một phần sự thật với những suy diễn chủ quan, những thông tin thiếu kiểm chứng thì có thể gây hoang mang, tạo hiệu ứng lan truyền mạnh trên không gian mạng.

Luận điệu xuyên tạc của các thế lực chống phá, phản động.

Những ngày gần đây, khi quy định bắt buộc sử dụng xăng E10 để dùng cho động cơ xăng trên toàn quốc chính thức có hiệu lực từ ngày 1/6/2026, nhiều thông tin trái chiều xuất hiện trên mạng xã hội. Lợi dụng tâm lý băn khoăn của một bộ phận người dân trước sự thay đổi về nhiên liệu sử dụng cho phương tiện giao thông, các đối tượng chống phá lập tức tung ra những luận điệu xuyên tạc, bóp méo bản chất vấn đề nhằm kích động sự hoài nghi, bất mãn trong xã hội.

Liên tục đưa ra các luận điệu cho rằng Nhà nước “ép dân dùng E10”, “phục vụ lợi ích nhóm”, hay cố tình thổi phồng những hạn chế của loại nhiên liệu này, mới đây, fanpage của tổ chức khủng bố Việt Tân còn đăng tải nội dung: “Đại gia Trịnh Sướng lãnh án 12 năm tù, tịch thu gia sản vì pha Ethanol vào xăng. Nay ông ra tù mà buôn xăng thật là lại đi tù như chơi”. Thoạt nghe, cách so sánh này có vẻ hợp lý với những người không tìm hiểu đầy đủ thông tin. Nhưng thực chất đây chính là chiêu trò “đánh lận con đen”, cố tình đánh đồng hai vấn đề hoàn toàn khác nhau về bản chất nhằm tạo ra sự ngộ nhận trong dư luận.

Cần khẳng định rằng, Trịnh Sướng bị xử lý hình sự không phải vì sử dụng ethanol trong sản xuất nhiên liệu sinh học theo quy định, mà vì tổ chức sản xuất, tiêu thụ xăng giả quy mô đặc biệt lớn để thu lợi bất chính. Theo kết quả điều tra của cơ quan chức năng, từ năm 2017 đến tháng 5/2019, Trịnh Sướng đã chỉ đạo mạng lưới thu mua dung môi công nghiệp, hóa chất và các chất phụ gia không bảo đảm tiêu chuẩn để pha trộn với xăng nền. Hàng triệu lít xăng giả được đưa ra thị trường, thu lợi bất chính hơn 151 tỷ đồng. Kết quả giám định cho thấy nhiều mẫu vật chứng không đáp ứng các chỉ tiêu chất lượng đối với xăng thương phẩm; một số mẫu chứa các hợp chất công nghiệp, hóa chất tạo màu và các thành phần không được phép sử dụng làm nhiên liệu cho động cơ.

Bản chất vụ án là hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả; sử dụng hóa chất, dung môi rẻ tiền để đánh lừa người tiêu dùng nhằm trục lợi bất chính. Đây là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng, xâm hại quyền lợi chính đáng của người dân, gây rối loạn thị trường và làm thất thu ngân sách nhà nước. Trong khi đó, E10 là nhiên liệu sinh học được sản xuất theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, với tỷ lệ phối trộn 10% ethanol nhiên liệu và 90% xăng khoáng. Toàn bộ quá trình sản xuất, pha chế, lưu thông đều phải tuân thủ các tiêu chuẩn nghiêm ngặt về chất lượng và an toàn kỹ thuật. Ethanol sử dụng trong E10 là ethanol nhiên liệu dành riêng cho động cơ đốt trong, hoàn toàn khác với các loại cồn công nghiệp hoặc hóa chất pha chế trái phép.

Trên thực tế, nhiên liệu sinh học E10 đã được nghiên cứu, ứng dụng tại nhiều quốc gia trên thế giới trong nhiều năm qua nhằm giảm phát thải khí nhà kính, nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng và từng bước thực hiện mục tiêu phát triển xanh, phát triển bền vững. Các chuyên gia năng lượng và kỹ thuật động cơ đều cho rằng ethanol có chỉ số octan cao, giúp quá trình cháy diễn ra hiệu quả hơn, giảm một số thành phần khí thải độc hại. Tất nhiên, cũng như bất kỳ loại nhiên liệu nào khác, E10 không phải là giải pháp hoàn hảo cho mọi trường hợp. Đối với một số phương tiện quá cũ, hệ thống nhiên liệu xuống cấp hoặc sử dụng công nghệ lạc hậu, người dùng cần tuân thủ hướng dẫn của nhà sản xuất và thực hiện bảo dưỡng định kỳ để bảo đảm hiệu quả vận hành. Đó là vấn đề kỹ thuật cần được nhìn nhận một cách khoa học và khách quan. Hoàn toàn không thể lấy những lưu ý kỹ thuật ấy để suy diễn rằng E10 là “xăng giả kiểu mới”, càng không thể đánh đồng việc sản xuất xăng giả của Trịnh Sướng với chủ trương phát triển nhiên liệu sinh học của Nhà nước.

Không dừng lại ở đó, nhằm khoét sâu tâm lý lo lắng của một bộ phận người dân, tổ chức khủng bố Việt Tân còn tiếp tục xuyên tạc vụ việc một công dân bị cơ quan chức năng mời làm việc sau khi chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng về xăng E10 trên mạng xã hội. Chúng cố tình giật tít theo hướng “bị xử phạt vì nút chia sẻ Facebook”, “người dân bị mời làm việc vì nói xăng E10 gây hỏng động cơ” nhằm tạo cảm giác Nhà nước đang hạn chế quyền tự do ngôn luận. Tuy nhiên, sự thật hoàn toàn khác. Theo thông tin từ cơ quan chức năng, người này đã chia sẻ nội dung có nguồn gốc từ các trang mạng xã hội chưa được kiểm chứng, chứa nhiều thông tin không phản ánh đúng thực tế, gây hiểu nhầm trong dư luận. Sau khi được tuyên truyền, giải thích quy định pháp luật, công dân đã nhận thức được thiếu sót, tự nguyện gỡ bỏ bài viết và cam kết không tái phạm.

Rõ ràng, đây không phải là câu chuyện về quyền tự do ngôn luận, mà là trách nhiệm của công dân khi sử dụng mạng xã hội. Ở Việt Nam, quyền tự do ngôn luận, tự do tiếp cận thông tin và tự do bày tỏ quan điểm luôn được tôn trọng, bảo đảm theo quy định của Hiến pháp và pháp luật. Nhưng cũng như ở bất kỳ quốc gia nào, quyền tự do ấy không đồng nghĩa với quyền phát tán thông tin sai sự thật, chưa được kiểm chứng hoặc gây ảnh hưởng tiêu cực đến xã hội.

Việc cơ quan chức năng nhắc nhở, chấn chỉnh những trường hợp đăng tải thông tin thiếu căn cứ là cần thiết để bảo vệ môi trường thông tin lành mạnh, bảo đảm quyền được tiếp cận thông tin chính xác của cộng đồng và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Có thể thấy, thủ đoạn nguy hiểm nhất của các thế lực chống phá không phải là bịa đặt hoàn toàn, mà là cố tình trộn lẫn sự thật với xuyên tạc; lấy một hiện tượng riêng lẻ để quy kết bản chất của cả một chủ trương; lấy một phần thông tin để che khuất toàn bộ sự thật.

Từ câu chuyện xăng E10, thêm một lần nữa có thể nhận diện rõ chiêu trò ấy. Chúng cố tình đánh đồng hành vi phạm tội sản xuất xăng giả với chính sách phát triển nhiên liệu sinh học; từ một trường hợp cá nhân chia sẻ thông tin chưa kiểm chứng lại xuyên tạc thành sự “đàn áp quyền tự do ngôn luận”. “Một nửa chiếc bánh mì vẫn là bánh mì, nhưng một nửa sự thật thì không phải là sự thật”. Trong thời đại bùng nổ thông tin, mỗi người dân cần trở thành một “người gác cổng” có trách nhiệm đối với những thông tin mình tiếp nhận và chia sẻ. Chỉ có sự tỉnh táo, khách quan và tinh thần thượng tôn sự thật mới giúp cộng đồng nhận diện, vạch trần những chiêu trò đánh tráo khái niệm, xuyên tạc bản chất vấn đề của các tổ chức phản động, chống phá như Việt Tân, qua đó, góp phần bảo vệ môi trường thông tin lành mạnh và củng cố niềm tin xã hội.

Trung Tín