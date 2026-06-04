“LÁ CHẮN THÉP” CỦA ĐẢNG, ĐIỂM TỰA CỦA NHÂN DÂN

Kỳ 2: Xứng danh “Lá chắn thép” trong kỷ nguyên mới

Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” khẳng định: “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là nội dung cơ bản, hệ trọng, có ý nghĩa sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; là nhiệm vụ quan trọng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và cả hệ thống chính trị”. Quán triệt sâu sắc tinh thần đó, Đảng ủy Quân sự tỉnh xác định bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng không chỉ là nhiệm vụ chính trị thường xuyên mà còn là một “mặt trận không tiếng súng” đặc biệt quan trọng trong bối cảnh các thế lực thù địch đẩy mạnh chiến lược “diễn biến hòa bình”, triệt để lợi dụng không gian mạng để chống phá Đảng, Nhà nước và Quân đội.

Giữ vững trận địa tư tưởng trên không gian mạng

Với tinh thần chủ động, quyết liệt, lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, phát huy vai trò nòng cốt trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng, củng cố niềm tin của cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân.

Ngay sau khi Nghị quyết số 35-NQ/TW được ban hành, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện chặt chẽ, đồng bộ trong toàn LLVT tỉnh. Đảng ủy Quân sự tỉnh ban hành các kế hoạch chuyên đề, cụ thể hóa mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện phù hợp với yêu cầu thực tiễn của từng cơ quan, đơn vị, đồng thời đưa nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng vào nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ hằng quý, hằng năm.

Lực lượng 47 Bộ CHQS tỉnh thường xuyên rà quét, đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc trên không gian mạng.

Hằng năm, 100% cán bộ, đảng viên và quần chúng trong LLVT tỉnh được học tập, quán triệt đầy đủ các nội dung liên quan đến công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Cấp ủy các cấp chủ động xây dựng kế hoạch hành động phù hợp với chức năng, nhiệm vụ; duy trì nghiêm chế độ báo cáo, nắm tình hình tư tưởng và định hướng nội dung đấu tranh trên không gian mạng.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Quân sự tỉnh, lực lượng 47 trong toàn LLVT tỉnh đã phát huy tốt vai trò xung kích trên mặt trận tư tưởng, văn hóa. Các thành viên thường xuyên đăng tải, chia sẻ, lan tỏa thông tin tích cực; chủ động phản bác các luận điệu xuyên tạc, sai trái trước, trong và sau các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, Quân đội và địa phương.

Đồng thời, LLVT tỉnh tích cực tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại của đất nước, góp phần định hướng dư luận, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và chế độ.

Từ năm 2018 đến nay, lực lượng 47 trong toàn LLVT tỉnh đã đăng tải hơn 2.500 tin, bài đấu tranh trên không gian mạng, thu hút hàng chục nghìn lượt tương tác, chia sẻ. Qua đó, góp phần làm thất bại nhiều âm mưu, thủ đoạn tuyên truyền chống phá, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động và phần tử cơ hội chính trị.

Để nâng cao hiệu quả đấu tranh, Đảng ủy Quân sự tỉnh thường xuyên chú trọng giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ về âm mưu, thủ đoạn chống phá mới của các thế lực thù địch trên Internet và mạng xã hội. Từ đó, xây dựng “sức đề kháng” tư tưởng, nâng cao khả năng nhận diện, tự phòng ngừa trước thông tin xấu độc, sai trái.

Cùng với đó, các cơ quan chức năng kịp thời phát hiện, đề nghị xử lý, bóc gỡ các thông tin sai sự thật, phản cảm liên quan đến Quân đội và LLVT tỉnh; đồng thời chấn chỉnh nghiêm các trường hợp sử dụng mạng xã hội không đúng quy định.

Các fanpage như: “Cọ Xanh 19”, “Tự Hào Đất Tổ”, “Phan Xi Păng”... đã thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ tham gia. Trong 8 năm qua, LLVT tỉnh đã chủ động đấu tranh, chia sẻ, báo xấu hơn 5.000 lượt thông tin xấu độc; đồng thời lan tỏa nhiều hình ảnh đẹp về phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới.

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Đến nay, 100% cơ quan, đơn vị trong LLVT tỉnh đã xây dựng fanpage, nhóm tuyên truyền riêng nhằm tăng cường khả năng tương tác, định hướng thông tin và nâng cao hiệu quả đấu tranh trên mạng xã hội. Lực lượng 47 không ngừng phát triển cả về số lượng và chất lượng hoạt động; nhiều cán bộ, đảng viên có bài viết sắc bén, lập luận chặt chẽ, mang tính chiến đấu cao, góp phần giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trên không gian mạng.

Xây thế trận tư tưởng vững chắc từ cội nguồn dân tộc

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong LLVT tỉnh vẫn còn những khó khăn, hạn chế nhất định. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo ở một số cấp ủy cơ sở có thời điểm chưa thật sự quyết liệt; nhận thức của một bộ phận cán bộ, đảng viên về sử dụng mạng xã hội chưa đầy đủ.

Trong khi đó, các thế lực thù địch ngày càng triệt để lợi dụng Internet và mạng xã hội với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi, phức tạp nhằm chống phá Đảng, Nhà nước và Quân đội.

Các luận điệu xuyên tạc tuy đa dạng về hình thức nhưng không khó nhận diện. Trọng tâm vẫn là các thủ đoạn đòi “phi chính trị hóa” Quân đội; phủ nhận nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với lực lượng vũ trang; xuyên tạc đường lối xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, nhất là “thế trận lòng dân”.

Đáng chú ý, thời gian gần đây, các thế lực thù địch, phản động và phần tử cơ hội chính trị đang chuyển mạnh từ phương thức tuyên truyền công khai sang các hình thức chống phá tinh vi hơn trên không gian mạng như cắt ghép thông tin, tạo dựng “sự thật nửa vời”, lợi dụng trí tuệ nhân tạo, thuật toán mạng xã hội và các nền tảng xuyên biên giới để phát tán thông tin sai lệch, kích động tâm lý hoài nghi, làm xói mòn niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Mục tiêu sâu xa của những thủ đoạn này không chỉ nhằm xuyên tạc sự thật mà còn từng bước thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” từ bên trong; làm suy giảm vai trò lãnh đạo của Đảng, chia rẽ mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng, Nhà nước, Quân đội với Nhân dân.

Thực tiễn cho thấy, dù phương thức chống phá có thay đổi đến đâu thì bản chất vẫn không thay đổi: Đó là âm mưu phủ nhận con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, làm suy yếu sức mạnh quốc phòng, an ninh và phá hoại nền tảng chính trị - tinh thần của xã hội.

Vì vậy, đấu tranh trên không gian mạng hôm nay không chỉ là xử lý thông tin xấu độc mà còn là cuộc đấu tranh bảo vệ niềm tin, bảo vệ nền tảng tư tưởng và bảo vệ trận địa chính trị của Đảng trong thời đại số.

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Đặc biệt, sự phát triển mạnh mẽ của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư cùng những thay đổi trong chính sách quản trị nội dung của các nền tảng mạng xã hội đang đặt ra nhiều thách thức đối với công tác đấu tranh, xử lý thông tin xấu độc và thu thập chứng cứ số.

Trước yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Đảng ủy Quân sự tỉnh xác định tiếp tục quán triệt, thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW gắn với các nghị quyết, kết luận, quy định của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trong đó, tập trung phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng và người đứng đầu trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; tăng cường giáo dục, nâng cao bản lĩnh chính trị, trách nhiệm và ý thức cảnh giác cho cán bộ, chiến sĩ; coi đây là tiêu chí quan trọng để đánh giá chất lượng hoàn thành nhiệm vụ của tập thể và cá nhân.

Cùng với đó, LLVT tỉnh tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác hiệu quả các nền tảng số phục vụ công tác tuyên truyền và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; chủ động nghiên cứu, làm chủ các phần mềm, công cụ phục vụ nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới.

Nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo tiếp tục được nhân rộng, tạo hiệu ứng tích cực trên không gian mạng. Các cơ quan, đơn vị thường xuyên đăng tải bài viết về truyền thống Quân đội, quê hương, đất nước; chủ động phát hiện, báo cáo và đấu tranh với các thông tin sai trái, xuyên tạc.

Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Quân sự tỉnh cũng đang chỉ đạo xây dựng các trang, nhóm tuyên truyền cho lực lượng dân quân tự vệ ở cơ sở nhằm mở rộng “thế trận tư tưởng” rộng khắp; kịp thời đấu tranh với thông tin xấu độc, lan tỏa hình ảnh đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới.

Trong kỷ nguyên số, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng không chỉ là nhiệm vụ chính trị mà còn là trách nhiệm, danh dự của mỗi cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh.

Với bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần chủ động, sáng tạo và quyết tâm cao, LLVT tỉnh tiếp tục khẳng định vai trò là “lá chắn thép” nơi cội nguồn dân tộc; kiên quyết giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trên không gian mạng, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

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Huy Thắng - Ngọc Vinh