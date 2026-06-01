“Lá chắn mềm” giữ vững nền tảng tư tưởng từ cơ sở

Trong bối cảnh chuyển đổi số và mạng xã hội phát triển mạnh mẽ, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đang đặt ra nhiều yêu cầu mới ngay từ cơ sở. Không chỉ giữ vai trò xây dựng gia đình hạnh phúc, phụ nữ Đất Tổ còn trở thành lực lượng quan trọng trong tuyên truyền, định hướng dư luận, lan tỏa thông tin tích cực và củng cố niềm tin xã hội. Từ gia đình, khu dân cư đến không gian mạng, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) đang từng bước xây dựng “lá chắn mềm” vững chắc, góp phần giữ ổn định chính trị - xã hội và tăng cường “thế trận lòng dân” trong tình hình mới.

Kỳ 1: Khi phụ nữ trở thành điểm tựa lan toả niềm tin

Trong bối cảnh không gian mạng phát triển mạnh mẽ, các thông tin xấu độc, xuyên tạc ngày càng xuất hiện với nhiều hình thức tinh vi, phụ nữ Đất Tổ đang phát huy vai trò quan trọng trong giữ gìn ổn định tư tưởng từ cơ sở. Bằng trách nhiệm, sự gần gũi và sức lan tỏa trong gia đình, cộng đồng, các cấp Hội LHPN đã góp phần củng cố niềm tin của hội viên, Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của Nhà nước.

Giữa môi trường thông tin đa chiều hiện nay, những thông tin sai trái, xuyên tạc trên không gian mạng ngày càng tác động trực tiếp đến đời sống xã hội và tư tưởng của người dân. Từ thực tiễn ở cơ sở cho thấy, phụ nữ Đất Tổ đang trở thành lực lượng gần dân, sát dân, góp phần quan trọng trong tuyên truyền, định hướng nhận thức, giữ gìn sự ổn định từ mỗi gia đình, khu dân cư. Bằng sự mềm mại nhưng bền bỉ, các cấp Hội Phụ nữ trên địa bàn tỉnh đang từng bước phát huy vai trò “lá chắn mềm” trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Nâng cao "sức đề kháng" trước thông tin xấu độc

Những buổi sinh hoạt của các chi hội phụ nữ trên địa bàn tỉnh thời gian gần đây trở nên sôi nổi hơn khi nội dung tuyên truyền không chỉ xoay quanh vấn đề xây dựng gia đình hạnh phúc hay phát triển kinh tế mà còn tập trung vào kỹ năng nhận diện thông tin xấu độc, sử dụng mạng xã hội an toàn và trách nhiệm của hội viên trong lan tỏa thông tin tích cực. Đây là một trong những cách làm được các cấp Hội LHPN trong tỉnh triển khai nhằm nâng cao “sức đề kháng” cho hội viên trước những tác động đa chiều của môi trường số.

Công tác tuyên truyền, quán triệt nghị quyết được Hội LHPN xã Mai Hạ triển khai hiệu quả, góp phần củng cố niềm tin của hội viên vào sự lãnh đạo của Đảng.

Toàn tỉnh hiện có 148 Hội LHPN xã, phường với 5.206 chi hội và trên 500 nghìn hội viên. Đây là lực lượng quần chúng rộng khắp, trực tiếp gắn bó với đời sống Nhân dân, có vai trò quan trọng trong công tác tuyên truyền, vận động ở cơ sở.

Ngay từ đầu nhiệm kỳ 2025-2030, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã nhanh chóng ổn định tổ chức, đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng sâu sát cơ sở, rõ người, rõ việc, rõ tiến độ và rõ trách nhiệm; đồng thời bám sát các nghị quyết, chỉ thị của Đảng để cụ thể hóa thành chương trình hành động phù hợp với thực tiễn địa phương.

Đồng chí Nguyễn Thị Tình - Phó chủ tịch Hội LHPN tỉnh cho biết: “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng không chỉ là nhiệm vụ của các lực lượng chuyên trách mà cần bắt đầu từ mỗi gia đình, mỗi khu dân cư và mỗi hội viên. Khi phụ nữ hiểu đúng, tin tưởng và lan tỏa điều tích cực thì đó chính là nền tảng quan trọng để củng cố khối đại đoàn kết và giữ ổn định xã hội từ cơ sở”.

Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2026, các cấp Hội đã tổ chức cho trên 350.000 lượt hội viên tham gia sinh hoạt, học tập chính trị tư tưởng; trong đó lồng ghép nội dung về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, nhận diện thông tin sai trái, thù địch trên không gian mạng. Cùng với đó, công tác chuyển đổi số trong tuyên truyền tiếp tục được đẩy mạnh. Các sản phẩm truyền thông như infographic, video clip, sách lật điện tử hỏi - đáp nghị quyết được thiết kế ngắn gọn, trực quan, dễ tiếp cận. Toàn tỉnh hiện duy trì trên 300 nhóm Zalo, fanpage hoạt động thường xuyên, trở thành kênh lan tỏa thông tin chính thống, góp phần định hướng dư luận ngay từ cơ sở.

Tại cơ sở, Hội LHPN xã Bằng Luân triển khai linh hoạt nội dung tuyên truyền theo từng nhóm đối tượng, gắn sinh hoạt chi hội với phổ biến pháp luật, kỹ năng sử dụng mạng xã hội, nhận diện thông tin sai lệch. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Chủ tịch Hội LHPN xã chia sẻ: “Nhiều hội viên trước đây còn chủ quan khi tiếp cận thông tin trên mạng, nhưng qua sinh hoạt Hội đã biết chọn lọc thông tin, cảnh giác với tin sai sự thật và chủ động nhắc nhở con em sử dụng mạng xã hội đúng cách. Chúng tôi phát huy vai trò của phụ nữ nòng cốt, nhất là chi hội trưởng, tổ trưởng phụ nữ. Khi có vấn đề dư luận quan tâm, cán bộ Hội kịp thời nắm bắt, định hướng thông tin, tránh để hội viên bị tác động bởi thông tin xấu độc”.

Từ thực tiễn cho thấy, nhận thức chính trị của hội viên ngày càng được nâng lên, khả năng “tự sàng lọc” thông tin chuyển biến tích cực. Nhiều chị em đã chủ động chia sẻ thông tin chính thống, gương người tốt, việc tốt, góp phần lan tỏa giá trị tích cực trong cộng đồng.

Xây dựng “pháo đài” từ mỗi gia đình

Nếu cơ sở là nơi trực tiếp triển khai công tác tuyên truyền thì gia đình chính là “pháo đài” vững chắc trong việc giữ gìn nền tảng tư tưởng và các giá trị tốt đẹp của xã hội. Trong gia đình, phụ nữ giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong xây dựng gia đình văn hóa, vận động người thân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng thời giáo dục con cái gìn giữ nền nếp và định hướng lối sống lành mạnh. Chính vì vậy, các cấp Hội xác định việc xây dựng gia đình hạnh phúc, môi trường sống lành mạnh không chỉ là nhiệm vụ trọng tâm mà còn là giải pháp quan trọng để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng từ gốc.

Mạng xã hội ngày càng trở thành một phần quen thuộc trong đời sống hàng ngày, mang lại nhiều lợi ích như cập nhật thông tin, học hỏi kiến thức, phát triển kinh tế và quảng bá sản phẩm. Tuy nhiên cũng đặt ra nhiều nguy cơ đối với trẻ em và đời sống gia đình nếu thiếu sự định hướng đúng đắn.

Có những gia đình dần thiếu đi sự gắn kết bởi cha mẹ và con cái đều mải mê với điện thoại. Một số phụ huynh còn hạn chế kỹ năng định hướng con sử dụng mạng xã hội an toàn, khiến trẻ dễ bị ảnh hưởng bởi nội dung tiêu cực hoặc nguy cơ bị lừa đảo, xâm hại trên không gian mạng. Chính vì vậy, vai trò của phụ nữ, người mẹ trong việc giữ gìn hạnh phúc gia đình và định hướng văn hóa ứng xử trên mạng xã hội càng quan trọng. Trong mỗi gia đình, phụ nữ chính là người lan tỏa thông tin tích cực, xây dựng môi trường ứng xử văn minh và hướng dẫn con cháu biết kiểm chứng thông tin trước khi chia sẻ.

Cùng với đó, các gia đình từng bước xây dựng “gia đình số” an toàn thông qua việc thống nhất với con cháu về thời gian, cách thức sử dụng thiết bị điện tử hợp lý, không ảnh hưởng đến học tập và các hoạt động xã hội.

Cán bộ Hội LHPN xã Bằng Luân thường xuyên chia sẻ những nội dung tích cực, góp phần định hướng dư luận và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Thời gian qua, Hội LHPN các cấp đã triển khai sâu rộng các mô hình “Gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an”, “Gia đình hạnh phúc”, “Địa chỉ tin cậy tại cộng đồng”, “Mẹ đỡ đầu - Kết nối yêu thương” gắn với chăm lo đời sống tinh thần, nâng cao kỹ năng làm cha mẹ và giáo dục trẻ em trong môi trường số. Ở nhiều địa phương, đội ngũ cán bộ Hội đã trở thành cầu nối quan trọng trong hòa giải mâu thuẫn gia đình, hỗ trợ phụ nữ yếu thế, góp phần bảo vệ trẻ em trước nguy cơ bạo lực, xâm hại và những tác động tiêu cực trên không gian mạng.

Hiện nay, hội viên phụ nữ còn tham gia Ban Chỉ đạo 35 cấp tỉnh, Ban Công tác 35 cấp xã, phường..., góp phần triển khai hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ngay từ cơ sở.

Trong bối cảnh hiện nay, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng không phải là những điều lớn lao, xa vời mà bắt đầu từ những việc gần gũi trong đời sống hằng ngày như giữ gìn hạnh phúc gia đình, xây dựng khu dân cư đoàn kết, ứng xử văn minh trên mạng xã hội và lan tỏa tinh thần sẻ chia trong cộng đồng.

Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, phụ nữ Đất Tổ đang từng bước xây dựng “lá chắn mềm” vững chắc từ cơ sở, góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Kỳ 2: Xây dựng “pháo đài số” vững chắc

Anh Thơ