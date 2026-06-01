Lá chắn mềm nơi trận địa tư tưởng

Kỳ 2: Xây dựng “pháo đài số” vững chắc

Trong dòng chảy chuyển đổi số và hội nhập ngày càng sâu rộng, phụ nữ Phú Thọ không chỉ giữ vai trò xây dựng gia đình hạnh phúc mà còn trở thành lực lượng tích cực lan tỏa thông tin chính thống, củng cố niềm tin xã hội và góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Từ các phong trào thi đua thiết thực đến việc chủ động tham gia không gian mạng, “lá chắn mềm” của phụ nữ Đất Tổ đang ngày càng phát huy hiệu quả, góp phần xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc ngay từ cơ sở.

Gắn phong trào thi đua với nhiệm vụ chính trị

Những năm gần đây, các phong trào thi đua của Hội LHPN tỉnh được triển khai theo hướng thiết thực, gắn nhiệm vụ chính trị với chăm lo đời sống hội viên và phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Các phong trào như “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới”, “Phụ nữ Đất Tổ thân thiện, nhân ái, đoàn kết, hội nhập, phát triển” hay việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, hội viên phụ nữ toàn tỉnh.

Thực hiện Đề án 938, Hội LHPN tỉnh tổ chức các hoạt động truyền thông và ra mắt mô hình “Phụ nữ chung tay thực hiện an toàn thực phẩm” tại phường Kỳ Sơn, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của hội viên trong xây dựng nếp sống văn minh, bảo vệ sức khỏe cộng đồng và lan tỏa những giá trị tích cực.

Cùng với công tác tuyên truyền, các cấp Hội chú trọng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên, bởi đây là yếu tố quan trọng để củng cố niềm tin ngay từ cơ sở. Hiện nay, toàn tỉnh duy trì nhiều mô hình phát triển kinh tế tập thể, tổ hợp tác, tổ liên kết do phụ nữ tham gia quản lý; hàng nghìn hội viên được hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, tập huấn khởi nghiệp, chuyển giao khoa học kỹ thuật và kỹ năng chuyển đổi số.

Tại xã Lâm Thao, nhiều mô hình phụ nữ phát triển kinh tế gắn với xây dựng đời sống văn hóa được triển khai hiệu quả, thu hút đông đảo hội viên tham gia. Đồng chí Vũ Thanh Thủy - Chủ tịch Hội LHPN xã Lâm Thao cho biết: “Khi đời sống ổn định, chị em có điều kiện tham gia sinh hoạt Hội thường xuyên hơn, được tiếp cận các thông tin chính thống. Từ đó, nhận thức chính trị và ý thức trách nhiệm với cộng đồng được nâng lên”.

Ở nhiều địa phương, các cấp Hội còn chủ động lồng ghép tuyên truyền pháp luật, kỹ năng số, kỹ năng nhận diện thông tin xấu độc trong các lớp tập huấn, sinh hoạt chuyên đề và hoạt động cộng đồng. Đặc biệt, việc triển khai khâu đột phá về chuyển đổi số đã tạo chuyển biến rõ nét trong phương thức hoạt động của tổ chức Hội. Nhiều mô hình “Chi hội phụ nữ số”, “Tổ phụ nữ số”, “Ứng dụng CNTT trong hoạt động Hội”, “Phụ nữ giúp nhau chuyển đổi số”, “Mỗi phụ nữ - một kỹ năng số cơ bản” được hình thành, giúp hội viên từng bước thích ứng với môi trường số an toàn, văn minh.

Các cấp Hội còn tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng, chính quyền; thực hiện giám sát, phản biện xã hội và tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện các chủ trương lớn.

Trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, các cấp Hội đã chủ động tuyên truyền, vận động phụ nữ tham gia bầu cử; tổ chức tập huấn cho nữ ứng cử viên, góp phần nâng cao tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy, chính quyền các cấp. Đến nay, số lượng hội viên hội phụ nữ giữ vai trò chủ chốt ngày càng tăng. Đối với cán bộ cấp xã, toàn tỉnh có 14 bí thư đảng ủy, 43 Phó Bí thư, 7 Chủ tịch UBND, 14 Chủ tịch HĐND, 35 Phó Chủ tịch UBND, 250 uủy viên BTV, 989 uỷ viên BCH, 531 trưởng phòng và tương đương là nữ. Đây là lực lượng quan trọng chỉ đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Từ những phong trào thi đua thiết thực, phụ nữ Phú Thọ không chỉ khẳng định vai trò trong phát triển kinh tế - xã hội mà còn góp phần củng cố “thế trận lòng dân”, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng từ cơ sở.

Chủ động lan toả thông tin tích cực

Trong bối cảnh mạng xã hội phát triển mạnh mẽ, việc định hướng thông tin và lan tỏa giá trị tích cực ngày càng trở thành yêu cầu quan trọng đối với tổ chức Hội các cấp. Thay vì chỉ tuyên truyền theo phương thức truyền thống, nhiều cơ sở Hội đã chủ động tận dụng nền tảng số để đưa thông tin chính thống đến gần hơn với hội viên và Nhân dân. Các fanpage, nhóm Zalo cộng đồng được duy trì nền nếp; nhiều cán bộ Hội cơ sở chủ động đăng tải tin tức tích cực, gương người tốt, việc tốt, mô hình hay trong lao động sản xuất, xây dựng gia đình văn hóa và bảo vệ môi trường.

Hiện nay, trang Facebook của Hội LHPN tỉnh Phú Thọ có trên 13.000 lượt theo dõi. Nhiều Hội LHPN xã, phường cũng xây dựng các trang mạng xã hội riêng để lan tỏa nhanh chóng thông tin chính thống.

Trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, Hội Phụ nữ Công an tỉnh đã phát huy hiệu quả vai trò của cán bộ, hội viên trong tuyên truyền, định hướng dư luận và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Thượng tá Vũ Thị Thuý Hà - Chủ tịch Hội Phụ nữ Công an tỉnh cho biết: “Thời gian qua, các cấp Hội đã tích cực đẩy mạnh tuyên truyền trên không gian mạng, đăng tải gần 1.000 tin, bài phản ánh hoạt động công tác Hội, gương người tốt, việc tốt và tuyên truyền pháp luật trên các nền tảng số của Công an tỉnh và Hội Phụ nữ các cấp. Đồng thời, chủ động xây dựng nhiều tin, bài đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc liên quan đến công tác cải cách tổ chức bộ máy ngành Công an, những thành tựu phát triển của đất nước và nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự.

Hội cũng chú trọng nâng cao nhận thức, kỹ năng số cho cán bộ, hội viên thông qua việc tham mưu tổ chức nhiều cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật, bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình, kỹ năng an toàn cho phụ nữ trên không gian mạng. Qua đó, mỗi cán bộ, hội viên phụ nữ Công an tỉnh phát huy vai trò là tuyên truyền viên tích cực, chủ động lan tỏa thông tin chính thống, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng và xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân trong lòng Nhân dân”.

Phụ nữ Công an tỉnh tích cực huấn luyện nghiệp vụ, xây dựng lực lượng chính quy, tinh nhuệ, đáp ứng yêu cầu bảo vệ an ninh trật tự trong tình hình mới.

Cùng với đó, các cấp Hội LHPN trong tỉnh tiếp tục duy trì hiệu quả các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo phụ nữ và trẻ em yếu thế, xây dựng môi trường sống lành mạnh. Các chương trình như “Mẹ đỡ đầu”, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, giúp phụ nữ nghèo phát triển kinh tế, chăm lo gia đình chính sách... không chỉ mang ý nghĩa nhân văn mà còn góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và tổ chức Hội.

Đồng chí Nguyễn Thị Tình - Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh khẳng định: Tình hình tư tưởng các tầng lớp phụ nữ trong tỉnh cơ bản ổn định; cán bộ, hội viên tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước và tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở. Từ thực tiễn có thể khẳng định, với sự mềm mại nhưng bền chặt, bằng uy tín trong gia đình và cộng đồng, phụ nữ Đất Tổ đang ngày càng phát huy vai trò “lá chắn mềm” trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong tình hình mới.

Từ những việc làm cụ thể, thiết thực; từ việc lan tỏa thông tin tích cực, giữ gìn nền nếp gia đình, đến đồng hành cùng cộng đồng trong chuyển đổi số và các phong trào an sinh xã hội, phụ nữ đang góp phần bồi đắp niềm tin, củng cố “thế trận lòng dân” vững chắc từ cơ sở. Đó cũng chính là nền tảng quan trọng để giữ vững ổn định chính trị - xã hội, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới.

Anh Thơ