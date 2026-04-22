Khai mạc Hội chợ Hùng Vương năm 2026

Tối 22/4, tại Quảng trường Hùng Vương, Sở Công Thương tổ chức khai mạc Hội chợ Hùng Vương năm 2026. Đây là một trong những sự kiện quan trọng trong chuỗi các hoạt động tại Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm 2026. Hội chợ diễn ra từ ngày 22-28/4/2026 (Tức từ ngày mùng 6-12/3 năm Bính Ngọ).

Các đại biểu thực hiện nghi thức bấm nút khai mạc Hội chợ.

Tới dự khai mạc, về phía Bộ Công Thương có đồng chí: Nguyễn Sinh Nhật Tân - Thứ trưởng Bộ Công Thương; lãnh đạo Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công (Bộ Công Thương).

Về phía tỉnh Phú Thọ, có các đồng chí: Nguyễn Mạnh Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Đinh Công Thực - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh; Nguyễn Huy Ngọc - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm 2026; Nguyễn Thị Hồng Lâm - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Quách Tất Liêm - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Sở Công Thương một số tỉnh, thành phố; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị, doanh nghiệp, địa phương.

Các đại biểu tham quan gian hàng trưng bày của Toyota Việt Nam.

Hội chợ Hùng Vương năm 2026 được tổ chức với quy mô trên 400 gian hàng của gần 200 tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tham gia. Trong đó tập trung vào 3 sản phẩm chủ lực như: Sản phẩm OCOP và đặc sản vùng miền; hàng Việt Nam chất lượng cao; công nghệ và dịch vụ du lịch...

Mặt hàng chủ yếu được trưng bày tại hội chợ gồm: Sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; sản phẩm công nghệ cao; sản phẩm OCOP, lương thực, thực phẩm chế biến, nông lâm thủy sản; hàng tiêu dùng, đồ gia dụng; nguyên vật liệu, thiết bị xây dựng, trang trí nội, ngoại thất; điện, điện tử; hàng may mặc, thời trang; sản phẩm cơ khí, máy móc, nguyên liệu phục vụ nông nghiệp, nông thôn; hàng thủ công mỹ nghệ, sản phẩm làng nghề truyền thống...

Các đại biểu tham quan gian hàng trưng bày của Honda Việt Nam.

Điểm nổi bật của Hội chợ Hùng Vương năm 2026 là có sự tham gia của nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước, như: Thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh; các tỉnh: Cao Bằng, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Lào Cai, Bắc Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Gia Lai, Tây Ninh... Đặc biệt, Hội chợ có sự tham gia trưng bày, giới thiệu sản phẩm của Công ty Honda Việt Nam, Công ty Toyota Việt Nam, Công ty Piaggio Việt Nam...

Các đại biểu tham quan gian hàng trưng bày sản phẩm OCOP 5 sao Chè đinh cao cấp Hoài Trung.

Hội chợ là dịp để các tổ chức, doanh nghiệp, hợp tác xã đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại, quảng bá, giới thiệu tiềm năng, năng lực sản xuất kinh doanh, sản phẩm và thương hiệu có thế mạnh của mình; đồng thời là cơ hội để các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế tìm kiếm cơ hội đầu tư, ký kết các hợp đồng thương mại và bán các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ cho người tiêu dùng.

Hội chợ Hùng Vương năm 2026 là điểm nhấn quan trọng góp phần tạo không khí vui tươi phấn khởi, đa sắc màu chào đón, thu hút đông đảo Nhân dân và du khách thập phương khi về miền Đất Tổ.

Thông qua các hoạt động của Hội chợ, Nhân dân trong tỉnh và du khách về với Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026 có điều kiện, cơ hội giao lưu văn hóa, tiếp cận, lựa chọn và mua sắm các sản phẩm hàng hoá, dịch vụ có chất lượng, giá cả hợp lý. Qua đó, góp phần kích cầu tiêu dùng hàng hóa nội địa, đồng thời cụ thể hóa Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Lê Hoàng