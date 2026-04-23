Khai mạc giải Giải Bóng chuyền Cúp Hùng Vương năm 2026

Tối 23/4, tại Khu Liên hợp Thể dục - Thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam, Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao tổ chức khai mạc Giải Bóng chuyền Cúp Hùng Vương năm 2026.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại diện Ban Tổ chức tặng hoa, trao cờ lưu niệm cho các đội bóng chuyền tham gia giải đấu.

Dự chương trình khai mạc có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Dương Hoàng Hương - Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026; Nguyễn Thị Thanh Huyền - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh; Vi Mạnh Hùng - Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình tỉnh. Cùng dự có các đồng chí Tỉnh ủy viên: Nguyễn Thị Hồng Lâm - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Đinh Công Sứ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam cùng đông đảo cổ động viên, du khách thập phương.

Giải Bóng chuyền Cúp Hùng Vương năm 2026 nằm trong các giải đấu chính thức thuộc hệ thống thi đấu chuyên nghiệp của Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ thực hiện thường niên từ năm 2004. Đây là năm thứ hai giải có sự đồng hành của Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao với vai trò nhà tài trợ chính.

Các đại biểu dự lễ khai mạc.

Giải đấu năm nay quy tụ trên 110 vận động viên đến từ 8 đội bóng. Trong đó, 4 đội bóng chuyền nữ gồm: Hà Nội Tasco Auto, VTV Bình Điền Long An, Hóa chất Đức Giang Lào Cai, Binh chủng Thông tin - Binh đoàn 19; 4 đội bóng nam gồm: Công an thành phố Hồ Chí Minh, Biên phòng MB, Hà Nội, Thể Công Tân Cảng. Đây là những đội bóng đạt thành tích xuất sắc tại giai đoạn I Giải Bóng chuyền Vô địch Quốc gia năm 2026.

Nằm trong chuỗi các hoạt động Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026, Giải Bóng chuyền Cup Hùng Vương 2026 góp phần lan tỏa giá trị văn hóa thời đại Hùng Vương trong đời sống đương đại; quảng bá hình ảnh con người, quê hương Đất Tổ đến với du khách thập phương. Đồng thời, đẩy mạnh Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và là căn cứ đánh giá chất lượng huấn luyện của các câu lạc bộ và tuyển chọn lực lượng cho Đội tuyển Quốc gia.

Trận thi đấu giữa đội bóng chuyền nữ Hà Nội Tasco Auto và Binh chủng Thông tin binh đoàn 19 diễn ra hấp dẫn.

Ngay sau lễ khai mạc đã diễn ra 2 trận thi đấu giữa các đội: Hà Nội Tasco Auto và Binh chủng Thông tin binh đoàn 19, Biên Phòng MB và Hà Nội.

Theo kế hoạch, các trận thi đấu được diễn ra vào các buổi tối từ ngày 23 - 26/4/2026. Lễ bế mạc được tổ chức vào tối 26/4/2026 (tức ngày 10/3 âm lịch).

Đức Anh