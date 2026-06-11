Hãy sẵn sàng cho lễ khai mạc World Cup hoành tráng nhất lịch sử

FIFA sẽ tổ chức khai mạc World Cup 2026 ở 3 đầu cầu, mang những bản sắc khác biệt của 3 nước chủ nhà Mỹ, Mexico và Canada.

FIFA đã chuẩn bị hơn một năm cho lễ khai mạc hoành tráng nhất lịch sử World Cup 2026, nơi mà ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh lần đầu quy tụ 48 đội tuyển. Thay vì gói gọn trong một đêm như các giải đấu trước, World Cup 2026 sẽ thắp sáng lễ khai mạc ở ba quốc gia đồng chủ nhà: Mexico, Canada và Mỹ.

Chuỗi khai mạc World Cup 2026 nối tiếp nhau diễn ra trong hai ngày 11 và 12/6, đưa các tín đồ bóng đá thế giới sống trong không khí lễ hội thật sự của thể thao và nghệ thuật, dưới bàn tay nhào nặn của đạo diễn đình đám Marco Balich - bàn tay “phù thủy” từng đứng sau hàng loạt lễ khai mạc Olympic kinh điển.

“Phát súng” đầu tiên ở Mexico

Rạng sáng 11/6 (giờ Hà Nội), buổi khai mạc đầu tiên của World Cup 2026 diễn ra ở thánh đường bóng đá Estadio Azteca (Mexico Stadium), Mexico. Sân vận động huyền thoại này đi vào lịch sử bóng đá khi trở thành địa điểm duy nhất trên thế giới có vinh dự ba lần mở màn các kỳ World Cup (1970, 1986 và 2026).

Dưới ánh hoàng hôn rực rỡ của Mexico City, cho ngày khai màn World Cup 2026, đạo diễn Marco Balich đã lên ý tưởng phủ kín các khán đài, bằng hàng triệu thớ vải lấp lánh sắc màu của nghệ thuật cắt giấy papel picado truyền thống Mexico. Khi gió thổi qua, chuyển động của các dải vải sẽ tạo hiệu ứng thị giác độc đáo, tượng trưng cho dòng chảy lịch sử từ nền văn minh Maya cổ đại đến thời kỳ hiện đại.

Dai Dai, ca khúc chính thức World Cup 2026 được chọn trình diễn cho buổi khai mạc ở Mexico. Sự kết hợp giữa "Nữ hoàng nhạc Latin" Shakira và "Ông hoàng nhạc Afrobeats" Burna Boy được kỳ vọng đốt cháy sân khấu bằng âm nhạc. Hơn 500 vũ công mặc trang phục lấy cảm hứng từ loài chim hồng hạc và báo đốm Mexico đã sẵn sàng tạo nên màn trình diễn tâm điểm ở trung tâm sân Estadio Azteca.

Bên cạnh đó, tại lễ khai mạc ở Mexico, nước chủ nhà sẽ lồng ghép nghi thức vinh danh 2 huyền thoại Diego Maradona và Pele.

Công tác chuẩn bị cuối cùng tại sân Azteca.

Lời chào từ Canada gửi đến thế giới

Đến rạng sáng 13/6 (giờ Hà Nội), World Cup 2026 tiếp tục thắp sáng tại sân BMO Field, thành phố Toronto, Canada. Buổi khai mạc ở Canada được dàn dựng để tôn vinh tinh thần gắn kết, sự bao dung và lòng hiếu khách đặc trưng của quốc gia “lá phong”. FIFA tiết lộ sân khấu ở BMO Field được thiết kế theo nhiều vòng tròn đồng tâm, mô phỏng các dòng sông và sự giao thoa giữa các sắc tộc nhập cư, tạo nên một Canada thịnh vượng ngày nay.

Người hâm mộ tại sân và hàng triệu khán giả xem qua truyền hình sẽ thưởng thức màn trình diễn của hai tên tuổi huyền thoại đại diện cho nền âm nhạc Canada: Alanis Morissette từ chất giọng rock hoang dại và Michael Buble với những bản jazz mượt mà, ấm áp. Tiếp đó là sự xuất hiện của tài tử Will Arnett, trong vai trò Đại sứ World Cup 2026 cho Canada, thay cho lời chào mừng của đất nước này đến toàn cầu, ở nơi mà họ nhận vinh dự đăng cai giải đấu số 1 thế giới.

BMO Field trước giờ được "thắp sáng". ​

“Lễ hội âm nhạc, ánh sáng” ở Los Angeles

Chuỗi lễ khai mạc lịch sử của World Cup 2026 khép lại vào buổi tối cùng ngày 12/6 (giờ Hà Nội) tại Los Angeles, Mỹ. Los Angeles sẽ “chiêu đãi” người hâm mộ toàn cầu bằng một đại nhạc hội mãn nhãn cả phần nghe và nhìn ở Sân vận động SoFi.

Lễ khai mạc tại sân SoFi được đầu tư hơn 200 triệu USD, sử dụng hệ thống âm thanh và ánh sáng tiêu chuẩn cao nhất. Điểm nhấn của đêm tiệc là hiệu ứng laser 3D kết hợp với màn hình LED treo Infinity Screen để dựng hình ảnh chiếc cúp vàng FIFA. Hiệu ứng này tạo cảm giác chiếc cúp phát sáng và lơ lửng giữa không trung, giúp khán giả từ khoảng cách vài cây số vẫn có thể quan sát được.

Sân khấu chính sẽ bùng nổ với ngôi sao nhạc Pop Katy Perry, xuất hiện hoành tráng khi được treo lơ lửng từ không trung trước khi đáp xuống sân khấu. Nghệ sĩ được kỳ vọng tiếp theo là Lisa, thành viên nhóm Blackpink, ngôi sao nhạc Latin Anitta, và hiện tượng mới nổi Rema. Cuối cùng, tại​ sân SoFi sẽ xuất hiện màn pháo hoa hoành tráng, chính thức đánh dấu cột mốc World Cup trở lại với xứ sở cờ hoa kể từ ngày hội bóng đá vào năm 1994.

Sân SoFi sẽ tạo nên bữa tiệc âm nhạc, ánh sáng mãn nhãn.

Thay đổi lịch sử của FIFA

Không chỉ dừng lại ở một chương trình biểu diễn nghệ thuật thông thường, tại kỳ World Cup 2026 này, FIFA đã tái định nghĩa trải nghiệm nghe nhìn của người hâm mộ toàn cầu. Khi nhận thấy nhu cầu thưởng thức nghệ thuật ngày càng cao của công chúng, FIFA kéo dài thời lượng buổi khai mạc lên 90 phút. FIFA kỳ vọng sẽ mang đến bữa tiệc giải trí trọn vẹn, giàu cảm xúc và có chiều sâu câu chuyện trước giờ bóng lăn, thay vì chỉ là những màn khai mạc ngắn gọn như các giải đấu trước.

Bên cạnh đó, FIFA điều chỉnh lịch sử khi mở cửa đón khán giả từ rất sớm, bốn tiếng đồng hồ trước giờ khai mạc. Dòng người đổ về các sân bóng tổ chức khai mạc World Cup 2026 sẽ tham gia đầy đủ hoạt động giải trí xung quanh sân. Cụ thể, người hâm mộ sẽ trải nghiệm các trò chơi thực tế ảo và thưởng thức ẩm thực đường phố của 3 quốc gia chủ nhà.

World Cup quy tụ đông đội tuyển nhất và sẽ đón lượng khán giả kỷ lục đến Mỹ, Canada và Mexico. Từ đây, FIFA hy vọng đạt doanh thu khổng lồ, qua đó xác lập kỷ lục mới về lợi nhuận cho một sự kiện thể thao.

Theo tienphong.vn