Dấu ấn các môn thể thao dân tộc tại Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh

Đẩy gậy và kéo co là hai môn thể thao dân tộc có sức sống bền bỉ, gắn liền với văn hóa thượng võ và tinh thần cộng đồng của các dân tộc Việt Nam. Tại Đại hội Thể dục Thể thao (TDTT) tỉnh Phú Thọ lần thứ I năm 2026, hai môn thể thao này là điểm nhấn hấp dẫn, giúp lan tỏa sâu sắc dấu ấn văn hóa bản địa, thắt chặt tình đoàn kết và tạo khí thế thi đấu sôi nổi, thu hút đông đảo người dân tham gia cổ vũ.

Bắt nguồn từ trò chơi dân gian phổ biến, đẩy gậy thử thách sức mạnh cơ bắp, khả năng giữ thăng bằng và tư duy chiến thuật sắc bén của từng cá nhân. Tại Đại hội TDTT tỉnh, môn đẩy gậy diễn ra tại Nhà luyện tập và thi đấu thể thao tỉnh với sự góp mặt của các vận động viên từ 18-45 tuổi, tranh tài ở 14 nội dung. Mỗi trận đấu là màn so tài nghẹt thở, đòi hỏi bản lĩnh vững vàng và sự bùng nổ năng lượng trong từng khoảnh khắc.

VĐV Bùi thị Thơm, xã Quyết Thắng (bên phải) thi đấu tại Đại hội TDTT tỉnh.

Vận động viên Bùi Thị Thơm, xã Quyết Thắng (bên phải) đoạt Huy chương Vàng nội dung đẩy gậy nữ hạng cân trên 54kg đến 57kg.

Đọng lại nhiều cảm xúc nhất là màn thể hiện xuất sắc của đội tuyển đẩy gậy xã Quyết Thắng khi giành tổng cộng 4 huy chương ở các hạng cân nam, nữ tại Đại hội, gồm 1 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc, 1 Huy chương Đồng. Trong đó, ở nội dung đẩy gậy nữ hạng cân trên 54kg đến 57kg, vận động viên Bùi Thị Thơm (xã Quyết Thắng) đã vượt qua vận động viên Mùa Thị Say (phường Việt Trì) ở trận chung kết để đoạt Huy chương Vàng.

Chia sẻ sau chiến thắng này, Thơm bày tỏ: “Em rất vui vì những nỗ lực, quyết tâm của mình đã được đền đáp xứng đáng bằng tấm Huy chương Vàng môn Đẩy gậy”. Bên cạnh chiến thắng thuyết phục của vận động viên Bùi Thị Thơm, qua sự tranh tài sôi nổi ở 14 nội dung thi đấu, Ban tổ chức đã lần lượt trao huy chương cho những cá nhân xuất sắc ở từng hạng cân, ghi nhận tinh thần rèn luyện và chất lượng chuyên môn cao của các vận động viên tham gia Đại hội.

Nếu môn đẩy gậy cần rèn luyện thể lực của cá nhân thì môn kéo co đòi hỏi sức mạnh của tập thể. Sức hút của kéo co nằm ở sự bùng nổ cảm xúc từ những pha giằng co quyết liệt và tiếng reo hò cổ vũ của đông đảo khán giả, làm nên dấu ấn không thể thiếu trong bất kỳ sự kiện thể thao cộng đồng nào.

Tại Đại hội năm nay, môn kéo co diễn ra tại Nhà luyện tập và thi đấu thể thao tỉnh với 3 nội dung: Đội nam (hạng cân không quá 600kg), đội nữ (hạng cân không quá 520kg) và đội nam nữ (hạng cân không quá 560kg).

Với tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao và ý chí thi đấu kiên cường, đội tuyển kéo co nữ xã Tề Lỗ đã thi đấu xuất sắc, giành Huy chương Vàng môn Kéo co tại Đại hội TDTT tỉnh, mang về niềm tự hào lớn cho quê hương.

Ban Tổ chức trao Huy chương Vàng nội dung kéo co nữ cho xã Tề Lỗ.

Trên hành trình chinh phục ngôi vô địch, đội tuyển xã Tề Lỗ đã vượt qua nhiều đối thủ mạnh. Bước vào trận chung kết gặp đội tuyển xã Lập Thạch, các vận động viên xã Tề Lỗ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, sự dẻo dai và chiến thuật hợp lý. Với màn trình diễn thuyết phục, đội tuyển đã giành chiến thắng, chính thức đăng quang ngôi vô địch và đạt Huy chương Vàng nội dung Kéo co nữ. Thành tích này là kết quả của quá trình tập luyện nghiêm túc, sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự chỉ đạo sát sao của Ban Chỉ đạo Đại hội TDTT xã cùng sự nỗ lực, quyết tâm của toàn thể ban huấn luyện và các vận động viên.

Khép lại các nội dung tranh tài, Ban tổ chức đã trao các giải Nhất xứng đáng cho các tập thể xuất sắc. Trong đó, xã Chí Đám đoạt Huy chương Vàng nội dung kéo co nam, xã Xuân Viên đoạt Huy chương Vàng nội dung kéo co nam nữ.

Đánh giá về các môn thể thao dân tộc như đẩy gậy và kéo co trong khuôn khổ Đại hội TDTT tỉnh lần thứ I, đồng chí Đào Tiến Cường - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết: Đây không chỉ là những nội dung thi đấu mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống, khơi dậy tinh thần thượng võ, sự dẻo dai cá nhân và sức mạnh đoàn kết tập thể, mà còn là nhịp cầu gắn kết cộng đồng bền chặt. Các bộ môn này đã thu hút đông đảo tầng lớp Nhân dân tham gia cổ vũ, làm nên điểm nhấn sinh động cho ngày hội thể thao lớn của tỉnh.

Đại diện Ban tổ chức cho biết, Đại hội góp phần phát huy sức mạnh đoàn kết, đẩy mạnh Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, tạo sự chuyển biến về nhận thức của các cấp, ngành và toàn xã hội về vai trò, tầm quan trọng của TDTT trong việc nâng cao sức khỏe, thể lực của Nhân dân, phát triển con người toàn diện. Đây cũng là dịp đánh giá toàn diện phong trào TDTT toàn tỉnh và tuyển chọn lực lượng vận động viên tiêu biểu tham dự Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ X năm 2026.

Hương Lan