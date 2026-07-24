Thử thách đầu của đội tuyển Việt Nam

Tối nay (24/7), đội tuyển Việt Nam có trận ra quân với Timor-Leste ở bảng A Giải vô địch bóng đá Đông Nam Á - ASEAN Championship 2026 (trước đây là ASEAN Cup). Với vị thế đương kim vô địch, dù gặp đối thủ nào, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik cũng sẽ chịu áp lực rất lớn.

Đội tuyển Việt Nam ăn mừng chức vô địch ASEAN Cup 2024. Ảnh: VFF

Sau chức vô địch ASEAN Cup 2024, đội tuyển Việt Nam bước vào giải đấu năm nay với một vị thế khác. Trước đây, mục tiêu là chinh phục đỉnh cao, còn giờ đây, nhiệm vụ của thầy trò Kim Sang-sik là bảo vệ thành quả.

Trong bóng đá, bảo vệ ngôi vô địch luôn khó hơn giành lấy nó. Các đối thủ không còn nhìn Việt Nam như một đội bóng đang đi lên, mà là nhà vô địch cần phải đánh bại. Chính điều này khiến mỗi trận đấu của đội tuyển đều mang theo áp lực lớn hơn, đòi hỏi sự ổn định về chuyên môn lẫn bản lĩnh tâm lý cầu thủ.

Trận mở màn gặp Timor-Leste tối nay vì thế mang ý nghĩa quan trọng hơn nhiều so với việc giành ba điểm. Đây là cơ hội để đội tuyển Việt Nam tạo lợi thế về hiệu số, đồng thời khẳng định vị thế của nhà đương kim vô địch.

Trên lý thuyết, Timor-Leste được đánh giá là đội yếu nhất bảng A. Lịch sử đối đầu cũng hoàn toàn nghiêng về phía Việt Nam khi khoảng cách về trình độ giữa hai nền bóng đá vẫn còn khá lớn. Tuy nhiên, Timor-Leste của năm 2026 không còn là đội bóng dễ bị đánh bại như vài năm trước.

Quá trình trẻ hóa lực lượng cùng chính sách tìm kiếm cầu thủ gốc Timor-Leste đang thi đấu ở nước ngoài đã giúp họ thay đổi đáng kể chất lượng. Đội hình lần này có tới hơn 10 cầu thủ đang chơi bóng ngoài lãnh thổ, trong đó nhiều người trưởng thành từ các học viện bóng đá tại Australia, Bồ Đào Nha và Ireland. Sự xuất hiện của những cầu thủ có nền tảng đào tạo hiện đại giúp Timor-Leste cải thiện rõ rệt khả năng tranh chấp, tổ chức phòng ngự và chuyển đổi trạng thái.

Điểm mạnh lớn nhất của Timor-Leste vẫn là tinh thần thi đấu. Không chịu áp lực về thành tích, họ thường nhập cuộc với quyết tâm rất cao, sẵn sàng chơi áp sát và tranh chấp quyết liệt trong suốt 90 phút. Những pha phản công tốc độ cũng là thứ vũ khí mà đội bóng này hướng tới khi đối đầu các đối thủ mạnh hơn. Vì thế, một màn trình diễn thuyết phục sẽ giúp các cầu thủ Việt Nam giải tỏa áp lực, đồng thời tạo đà tâm lý thuận lợi cho những trận đấu khó khăn phía trước.

Sau gần hai năm làm việc, ông Kim Sang-sik đã xây dựng được bộ khung tương đối ổn định. Nhiều gương mặt kinh nghiệm vẫn giữ vai trò nòng cốt, trong khi các cầu thủ trẻ từng bước trưởng thành và sẵn sàng đảm nhận trọng trách.

Điểm tích cực khác là đội tuyển có thêm nhiều lựa chọn trên hàng công, giúp lối chơi trở nên đa dạng hơn thay vì phụ thuộc vào một vài cá nhân như trước. Những kết quả tích cực ở các trận giao hữu gần đây cũng mang lại sự tự tin nhất định.

Tuy nhiên, đó mới chỉ là bước chạy đà. ASEAN Championship luôn là giải đấu mà yếu tố tâm lý, khả năng thích nghi và bản lĩnh ở những thời điểm quyết định mới là yếu tố tạo nên khác biệt.

Và thử thách thật sự trên hành trình bảo vệ ngôi vô địch của chúng ta không nằm ở Timor-Leste. Ngay tại vòng bảng, Indonesia mới là đối thủ cạnh tranh trực tiếp cho vị trí dẫn đầu.

Bóng đá Indonesia trong vài năm gần đây đã thay đổi mạnh mẽ nhờ chính sách nhập tịch cầu thủ gốc Hà Lan và châu Âu. Mỗi cuộc đối đầu giữa Việt Nam và Indonesia giờ đây đều trở nên cân bằng hơn.

Nếu vượt qua vòng bảng, thách thức lớn nhất nhiều khả năng vẫn mang tên Thái Lan. Dù không còn duy trì sự thống trị tuyệt đối ở Đông Nam Á, đội bóng xứ Chùa vàng vẫn sở hữu nền tảng kỹ thuật, kinh nghiệm thi đấu và chiều sâu lực lượng thuộc nhóm mạnh nhất khu vực.

Ngoài hai đối thủ nêu trên, Singapore (bảng A), hay Malaysia hay Philippines (bảng B, nếu họ vượt qua vòng bảng) cũng đều đang có những bước chuyển mình với chính sách nhập tịch và đào tạo trẻ.

Khoảng cách giữa các đội tuyển Đông Nam Á ngày càng thu hẹp, khiến không còn bất cứ trận đấu nào có thể xem là dễ dàng. Điều đó đồng nghĩa Việt Nam sẽ phải duy trì phong độ ổn định trong suốt giải đấu và hành trình ấy sẽ bắt đầu từ Timor-Leste.

Theo nhandan.vn