Không được lên ĐT Việt Nam, Tiến Linh bỏ lỡ kỷ lục vĩ đại ở AFF Cup

Tiến Linh chưa thể san bằng kỷ lục 15 bàn thắng tại AFF Cup của tiền đạo Lê Công Vinh vì không được gọi lên ĐT Việt Nam.

Tiến Linh đang có 13 bàn tại AFF Cup sau 4 lần tham dự giải

Nguyễn Tiến Linh lỡ cơ hội phá kỷ lục ghi bàn của Lê Công Vinh tại giải vô địch Đông Nam Á khi không có tên trong danh sách tuyển Việt Nam dự AFF Cup 2026. Sau 4 kỳ AFF Cup, tiền đạo sinh năm 1997 đã ghi 13 bàn, kém thành tích 15 bàn của Công Vinh 2 BÀN. Vì thế, anh chưa thể vượt qua cột mốc của huyền thoại xứ Nghệ.

Sự vắng mặt của Tiến Linh cho thấy sự cạnh tranh trên hàng công tuyển Việt Nam. Dưới thời HLV Kim Sang-sik, đội tuyển có nhiều lựa chọn như Nguyễn Xuân Son, Nguyễn Đình Bắc, Nguyễn Tài Lộc và Đỗ Hoàng Hên. Sự xuất hiện của các cầu thủ nhập tịch cùng lớp chân sút trẻ khiến vị trí trung phong của Tiến Linh không còn được đảm bảo.

Phong độ ở cấp câu lạc bộ cũng chưa giúp đội trưởng Công an TP.HCM tạo lợi thế trong cuộc đua trở lại đội tuyển. Mùa vừa qua, Tiến Linh chỉ ghi 6 bàn sau 25 lần ra sân tại V.League. Thành tích này chưa tương xứng với vị thế của một tiền đạo từng nhiều năm giữ vai trò số một, đồng thời khiến anh lép vế trước những đối thủ cạnh tranh chơi tốt hơn.

Dấu ấn lớn nhất của Tiến Linh tại sân chơi khu vực đến ở AFF Cup 2022. Anh ghi 6 bàn và cùng Teerasil Dangda của Thái Lan giành danh hiệu Vua phá lưới, trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên đoạt Chiếc giày vàng AFF Cup. Tuy nhiên, giải đấu không khép lại trọn vẹn khi tuyển Việt Nam của HLV Park Hang-seo thua Thái Lan trong trận chung kết.

Tiến Linh lần đầu dự AFF Cup năm 2018. Anh chủ yếu dự bị cho Nguyễn Anh Đức nhưng vẫn ghi một bàn vào lưới Campuchia, góp phần vào chức vô địch. Tại AFF Cup 2020, tiền đạo quê Hải Dương ghi 2 bàn sau 6 lần ra sân, còn tuyển Việt Nam bị Thái Lan loại ở bán kết. Đến ASEAN Cup 2024, anh có thêm 4 pha lập công và cùng đội tuyển đăng quang lần thứ hai.

Tính đến nay, Tiến Linh đã hai lần vô địch khu vực vào các năm 2018 và 2024. Chưa bước sang tuổi 30, anh vẫn còn thời gian trở lại đội tuyển, hướng tới kỷ lục 15 bàn của Công Vinh, người giúp Việt Nam lần đầu vô địch AFF Cup năm 2008. Dù vậy, Tiến Linh cần sớm cải thiện phong độ nếu muốn được trao cơ hội ở giải đấu sau hai năm nữa.

Theo thethao247