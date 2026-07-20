Tây Ban Nha lập hàng loạt kỷ lục chưa từng có trong ngày vô địch World Cup 2026

Đội tuyển Tây Ban Nha đã thiết lập nên hàng loạt kỷ lục chưa từng có trong lịch sử sau khi đánh bại Argentina 1-0 ở chung kết để đăng quang tại World Cup 2026.

Tây Ban Nha vô địch World Cup 2026 với nhiều kỷ lục chưa từng có. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Tây Ban Nha đã khép lại hành trình đáng nhớ tại World Cup 2026 bằng chiếc cúp vô địch sau khi đánh bại Argentina 1-0 trong 120 phút tại sân MetLife.

Ferran Torres sắm vai người hùng khi ghi bàn thắng quyết định ở phút 106 để mang niềm vui trọn vẹn về cho Tây Ban Nha.

Chiến thắng này không chỉ giúp Tây Ban Nha lần thứ 2 đăng quang tại World Cup mà còn thiết lập nên hàng loạt kỷ lục chưa từng có trong lịch sử.

Với việc không phải nhận bàn thua ở chung kết, Tây Ban Nha lập kỷ lục “vô tiền khoáng hậu” với tư cách là đội bóng thủng lưới ít nhất ở một vòng chung kết World Cup.

Đoàn quân của huấn luyện viên De La Fuente chỉ vào lưới nhặt bóng đúng 1 lần trên hành trình bước lên đỉnh thế giới. Bàn thua duy nhất mà Tây Ban Nha phải nhận là ở trận thắng 2-1 trước Bỉ tại vòng tứ.

Chiến thắng trước Argentina cũng giúp Tây Ban Nha tạo nên cột mốc mới với 38 trận đấu liên tiếp bất bại, kể từ thất bại trước Colombia vào tháng 3/2024.

“Bò tót” vượt qua kỷ lục 37 trận do Italy thiết lập trong giai đoạn 2018-2021, quãng thời gian họ lên ngôi tại EURO 2020 sau khi đánh bại tuyển Anh ở chung kết.

Thành tích này giúp thủ môn Unai Simon đi vào lịch sử khi giữ sạch lưới 7 trận ở World Cup 2026.

Simon đã giữ sạch lưới ở các trận gặp Cape Verde (0-0), Saudi Arabia (4-0), Uruguay (1-0), Áo (3-0), Bồ Đào Nha (1-0), Pháp (2-0) và Argentina (1-0).

Cùng với Simon, Ferran Torres cũng đi vào lịch sử khi trở thành cầu thủ dự bị thứ hai ghi bàn quyết định trong một trận chung kết World Cup, sau Mario Gotze của tuyển Đức năm 2014.

Theo TTXVN