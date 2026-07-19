Bế mạc Giải Vô địch xe đạp đường trường và địa hình trẻ quốc gia lần thứ 31

Ngày 19/7, tại phường Hòa Bình, Giải Vô địch xe đạp đường trường và địa hình trẻ quốc gia lần thứ 31 năm 2026 đã diễn ra các nội dung thi đấu xuất phát đồng hàng cá nhân và đồng đội nam các lứa tuổi U16, 17 - 18 và U23 cự ly 100km. Đây là những nội dung thi đấu cuối cùng, khép lại giải đấu sau nhiều ngày thi đấu sôi nổi và hấp dẫn.

Các vận động viên xuất phát đồng hàng chặng đua 100km đường trường.

Các cuộc đua diễn ra trên cung đường qua địa bàn các phường Hòa Bình, Tân Hòa. Các tay đua trẻ đã cống hiến những màn bứt tốc, rượt đuổi quyết liệt, thể hiện bản lĩnh, chiến thuật và nền tảng thể lực tốt. Đặc biệt, ở nội dung U23, các tay đua đạt tốc độ trung bình 50,714km/giờ, cho thấy chất lượng chuyên môn ngày càng được nâng cao.

Cuộc đua hấp dẫn ngay từ những vòng đầu.

Ở nội dung nam U23, có 38 vận động viên đăng ký thi đấu. Tay đua Trần Trọng Phúc (Đồng Nai) xuất sắc giành Huy chương Vàng với thành tích 2 giờ 34 phút 43 giây. Huy chương Bạc thuộc về Phạm Lê Xuân Lộc (Quân đội) với cùng thành tích. Huy chương Đồng thuộc về Đặng Văn Pháp (Vĩnh Long) với thời gian 2 giờ 38 phút 20 giây. Ở nội dung đồng đội, đội Đồng Nai giành hạng Nhất, đội Vĩnh Long xếp thứ Nhì và đội Quân đội đứng thứ Ba.

Chặng đua 100km được tổ chức 8 vòng trên các tuyến đường của phường Hòa Bình và phường Tân Hòa.

Ở nội dung xuất phát đồng hàng lứa tuổi 17 - 18, có 35 vận động viên tranh tài. Kết thúc chặng đua, tay đua Trần Công Mẫn (Hà Nội) cán đích đầu tiên với thành tích 2 giờ 38 phút 20 giây. Xếp thứ Nhì là Nguyễn Quốc Vương (TP. Hồ Chí Minh), thứ Ba là Nguyễn Lê Duy Phú (Quân đội). Ở nội dung đồng đội, đội Quân đội giành hạng Nhất, đội TP. Hồ Chí Minh xếp thứ Nhì và đội Hà Nội đứng thứ Ba.

Nội dung đua đường trường 100km là nội dung thi đấu hấp dẫn của các tay đua trẻ.

Tại nội dung xuất phát đồng hàng lứa tuổi U16, có 40 vận động viên tham dự. Tay đua Nguyễn Tấn Mạnh (An Giang) giành Huy chương Vàng với thành tích 2 giờ 38 phút 20 giây. Huy chương Bạc thuộc về Trần Khôi Minh (Vĩnh Long). Huy chương Đồng thuộc về Lê Gia Thịnh (Vĩnh Long). Ở nội dung đồng đội, đội Vĩnh Long giành hạng Nhất, đội An Giang xếp thứ Nhì và đội TP. Hồ Chí Minh đứng thứ Ba.

Tại chặng đua đã chứng kiến những cuộc bứt tốc ngoạn mục của các tay đua trẻ.

Các vận động viên nỗ lực hết sức trước vạch đích.

Khép lại các nội dung thi đấu cuối cùng, Giải Vô địch xe đạp đường trường và địa hình trẻ quốc gia lần thứ 31 năm 2026 đã chính thức bế mạc sau 11 ngày tranh tài sôi nổi. Giải quy tụ hàng trăm vận động viên trẻ xuất sắc đến từ các tỉnh, thành phố, ngành trong cả nước, thi đấu ở cả hai nội dung đường trường và địa hình.

Đồng chí Đào Tiến Cường - Phó Giám đốc Sở VHTT&DL, Trưởng Ban tổ chức giải trao huy chương cho các vận động viên ở nội dung thi đấu nam U23.

Đồng chí Đào Tiến Cường - Phó Giám đốc Sở VHTT&DL, Trưởng Ban tổ chức giải trao huy chương cho các vận động viên đạt thành tích cao ở nội dung thi đấu đồng đội Nam lứa tuổi 17 - 18.

Với chất lượng chuyên môn cao, tinh thần thi đấu trung thực, quyết tâm cùng công tác tổ chức chu đáo, an toàn, giải đấu đã để lại nhiều ấn tượng đẹp. Thông qua giải góp phần đánh giá hiệu quả công tác đào tạo vận động viên trẻ, phát hiện những nhân tố triển vọng bổ sung cho các đội tuyển quốc gia, đồng thời khẳng định năng lực đăng cai các giải thể thao quy mô lớn của tỉnh Phú Thọ.

Mạnh Hùng