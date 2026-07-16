Sẵn sàng cho ngày hội thể thao học đường

Giai đoạn 1, Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Phú Thọ lần thứ I năm 2026 sẽ chính thức khởi tranh từ ngày 22/7. Đây là kỳ Hội khỏe đầu tiên được tổ chức sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy phong trào thể dục thể thao học đường trên địa bàn tỉnh. Đến nay, ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) cùng các địa phương, đơn vị liên quan đang khẩn trương hoàn tất các điều kiện về chuyên môn, cơ sở vật chất, an ninh, y tế và hậu cần, bảo đảm Hội khỏe được tổ chức an toàn, tiết kiệm và hiệu quả.

Các vận động viên trên địa bàn phường Hòa Bình, Tân Hòa và xã Thịnh Minh... tích cực luyện tập.

Quyết tâm chinh phục thành tích cao

Những ngày này, tại bể bơi thi đấu khu vực Hòa Bình, không khí luyện tập diễn ra sôi nổi. Các vận động viên đội tuyển bơi đến từ các phường Hòa Bình, Thống Nhất, Tân Hòa và xã Thịnh Minh... miệt mài tập luyện dưới sự hướng dẫn của các huấn luyện viên. Từng nội dung kỹ thuật, chiến thuật và các bài tập nâng cao thể lực được triển khai bài bản, giúp các em hoàn thiện chuyên môn, sẵn sàng bước vào tranh tài với quyết tâm giành thành tích cao.

Em Quách Duy Quyết, vận động viên đội tuyển bơi phường Hòa Bình cho biết: “Để chuẩn bị cho Hội khỏe Phù Đổng năm nay, em và các bạn đã duy trì tập luyện hằng ngày. Dù các bài tập khá vất vả nhưng em luôn cố gắng hoàn thành để cải thiện thành tích. Em sẽ thi đấu với tinh thần tự tin, quyết tâm đạt kết quả tốt nhất, góp phần mang thành tích về cho đội”.

Không chỉ tại phường Hòa Bình, không khí tập luyện chuẩn bị cho Hội khỏe Phù Đổng đang diễn ra sôi nổi tại nhiều trường học trên địa bàn tỉnh. Các nhà trường đã chủ động xây dựng kế hoạch tập luyện từ sớm, lựa chọn những môn thể thao thế mạnh để tập trung bồi dưỡng lực lượng. Cùng với việc nâng cao kỹ thuật, thể lực và chiến thuật cho vận động viên, các đơn vị cũng bố trí thời gian luyện tập phù hợp với lịch thi đấu của từng môn, giúp học sinh đạt phong độ tốt nhất khi bước vào tranh tài.

Hệ thống cơ sở vật chất phục vụ thi đấu tại Trường THPT Chuyên Hùng Vương sẵn sàng cho giải đấu.

Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Phú Thọ lần thứ I năm 2026 được tổ chức với quy mô cấp tỉnh, thu hút khoảng 20.000 vận động viên là học sinh các cấp học (tiểu học, THCS, THPT, trung tâm GDTX) tham gia thi đấu ở 15 môn: Bơi; bóng đá; bóng chuyển; bóng bàn; bóng rổ; cầu lông; đá cầu; cờ vua; điền kinh; đẩy gậy; kéo co; vovinam; võ cổ truyền; taekwondo và thể dục Aerobic.

Hội khỏe được tổ chức thành 2 giai đoạn, tại 3 cụm thi đấu là: Việt Trì, Vĩnh Yên và Hòa Bình. Giai đoạn 1 diễn ra từ 22/7 đến 24/8/2026, thi đấu 9 môn trước lễ khai mạc gồm: Bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, thể dục Aerobic, kéo co, bơi, vovinam; võ cổ truyền; taekwondo. Giai đoạn 2 diễn ra từ 31/10 đến 28/11/2026, tổ chức lễ khai mạc, bế mạc và thi đấu 6 môn còn lại.

Hoàn tất công tác chuẩn bị, bảo đảm tổ chức an toàn

Tại Trường THPT Chuyên Hùng Vương - một trong những địa điểm tổ chức thi đấu các môn bóng đá, bơi và bóng rổ trong giai đoạn 1 của Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Phú Thọ lần thứ I, công tác chuẩn bị đang được triển khai khẩn trương, chu đáo. Sở GD&ĐT đã phối hợp với nhà trường rà soát, hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ thi đấu, bảo đảm đáp ứng yêu cầu tổ chức giải.

Cùng với đó, nhà trường đã xây dựng các phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn, vệ sinh môi trường, y tế; bố trí lực lượng tình nguyện viên hỗ trợ đón tiếp, hướng dẫn các đoàn vận động viên, đồng thời chuẩn bị khu vực ăn, nghỉ, sinh hoạt, tạo điều kiện thuận lợi cho các đoàn trong suốt thời gian tham gia thi đấu.

Thầy giáo Vũ Ngọc Minh - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Hùng Vương cho biết: "Được lựa chọn là địa điểm tổ chức một số môn thi đấu của Hội khỏe Phù Đổng là niềm vinh dự đối với nhà trường. Chúng tôi đã chủ động chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, nhân lực và phương án phục vụ theo yêu cầu của Sở GD&ĐT, góp phần tổ chức thành công giải đấu. Bên cạnh đó, nhà trường cũng quyết tâm thi đấu với tinh thần cao nhất ở các môn thế mạnh để đạt kết quả tốt”.

Thành viên các tiểu ban chuyên môn gấp rút hoàn thiện thẻ thi đấu cho các vận động viên.

Để chuẩn bị cho Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Phú Thọ lần thứ I năm 2026, Sở GD&ĐT đã triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ trọng tâm. Sở đã tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch tổ chức Hội khỏe; thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị liên quan. Đồng thời ban hành Điều lệ Hội khỏe, hướng dẫn các địa phương, cơ sở giáo dục tổ chức Hội khỏe Phù Đổng cấp trường, cấp xã, phường, tuyển chọn vận động viên tham gia cấp tỉnh.

Sở GD&ĐT cũng phối hợp với các địa phương, nhà trường khảo sát, rà soát cơ sở vật chất tại các địa điểm thi đấu thuộc 3 cụm (Việt Trì, Vĩnh Yên, Hòa Bình), bảo đảm điều kiện tổ chức từng môn thi đấu.

Công tác tập huấn sử dụng phần mềm đăng ký thi đấu, xây dựng phương án tổ chức, dự toán kinh phí cũng được triển khai, tạo nền tảng để Hội khỏe diễn ra an toàn, khoa học và hiệu quả.

Đồng chí Trịnh Thế Truyền - Giám đốc Sở GD&ĐT, Trưởng Ban tổ chức Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Phú Thọ lần thứ I năm 2026 cho biết: “Đây là kỳ Hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh đầu tiên sau sắp xếp đơn vị hành chính, có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy phong trào thể thao học đường, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục thể chất trong các nhà trường”.

Để Hội khỏe diễn an toàn, hiệu quả, Sở GD&ĐT yêu cầu các tiểu ban, đơn vị liên quan tiếp tục hoàn thiện công tác chuyên môn, cơ sở vật chất, hậu cần, an ninh, y tế, tuyên truyền; bảo đảm công tác tổ chức, trọng tài khách quan, an toàn trong suốt quá trình tổ chức.

Hội khỏe cũng là dịp để đánh giá phong trào giáo dục thể chất, phát hiện, tuyển chọn những vận động viên học sinh xuất sắc, đồng thời chuẩn bị tốt các điều kiện để tỉnh đăng cai giai đoạn I, Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ XI năm 2028.

Đức Anh