Argentina vào chung kết World Cup 2026 sau màn ngược dòng siêu kịch tính

Đội tuyển Argentina đã giành quyền vào chơi trận chung kết World Cup 2026 sau màn ngược dòng siêu kịch tính trước đội tuyển Anh ở bán kết 2 trên sân Atlanta.

Niềm vui của các cầu thủ Argentina với tấm vé vào chung kết World Cup 2026. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Đội tuyển Argentina đã trở thành cái tên còn lại góp mặt ở chung kết World Cup 2026 sau chiến thắng siêu kịch tính 2-1 trước Anh trong trận bán kết 2 tại Atlanta.

Enzo Fernandez và Lautaro Martinez cùng nhau tỏa sáng với hai pha lập công ở các phút 85 và 90+2 để giúp Argentina ngược dòng thành công sau khi Anh có bàn dẫn trước của Anthony Gordon ở phút 55.

Lionel Messi không ghi bàn ở màn so tài ngày hôm nay nhưng đã để lại dấu giày với hai tình huống kiến tạo cho đồng đội ghi bàn.

Chiến thắng xứng đáng này đã đưa tuyển Argentina kỳ World Cup thứ 2 liên tiếp vào chung kết và là lần thứ 7 trong lịch sử góp mặt ở trận cuối cùng của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Đối thủ cuối cùng của Argentina trên hành trình bảo vệ ngôi vương chính là Tây Ban Nha - đội bóng đã đánh bại Pháp 2-0 ở trận bán kết 1.

Theo TTXVN