Thắng Pháp 2-0, Tây Ban Nha thẳng tiến chung kết

Hai bàn thắng của Mikel Oyarzabal và Pedro Porro giúp Tây Ban Nha vượt qua Pháp với tỷ số 2-0 ở trận bán kết World Cup 2026, qua đó giành quyền vào chung kết sau 16 năm chờ đợi.

Pedro Porro ghi bàn thắng thứ hai ấn định chiến thắng cho Tây Ban Nha. Ảnh: FIFA

Bàn thắng Tây Ban Nha: Oyarzabal (22', pen), Porro (58') Đội hình thi đấu Pháp: Mike Maignan; Lucas Digne (Theo Hernandez 72'), Dayot Upamecano, Jules Kounde, William Saliba (Maxence Lacroix 30'); Aurelien Tchouameni, Adrien Rabiot (Manu Kone 45+1'); Ousmane Dembele, Kylian Mbappe, Michael Olise (Rayan Cherki 72'); Bradley Barcola (Desire Doue 53'). Tây Ban Nha: Unai Simon; Pedro Porro (Marcos Llorente 83'), Aymeric Laporte, Pau Cubarsi, Marc Cucurella; Fabian Ruiz (Pedri 77'), Alex Baena (Nico Williams 83'), Rodri; Dani Olmo (Mikel Merino 77'), Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal (Ferran Torres 74').

Rạng sáng 15/7 (giờ Việt Nam), trên sân Dallas, đội tuyển Tây Ban Nha trình diễn lối chơi chặt chẽ và hiệu quả để đánh bại Pháp 2-0, qua đó trở thành đội đầu tiên góp mặt ở trận chung kết FIFA World Cup 2026.

Đối thủ của thầy trò huấn luyện viên Luis de la Fuente sẽ được xác định sau trận bán kết còn lại giữa Anh và Argentina. Đây là lần thứ hai Tây Ban Nha góp mặt ở trận chung kết World Cup, sau lần đăng quang lịch sử tại Nam Phi năm 2010.

Dù được đánh giá nhỉnh hơn trước giờ bóng lăn với phong độ cao của Kylian Mbappe, đội tuyển Pháp không thể áp đặt thế trận trước một Tây Ban Nha thi đấu kỷ luật và giàu tính tổ chức.

La Roja sớm tạo ra cơ hội nguy hiểm đầu tiên khi Lamine Yamal liên tục khuấy đảo hành lang cánh phải. Phút 22, tài năng trẻ vừa bước sang tuổi 19 buộc Lucas Digne phạm lỗi trong vòng cấm. Trên chấm phạt đền, Mikel Oyarzabal đánh bại thủ môn Mike Maignan, mở tỷ số cho Tây Ban Nha.

Có bàn thắng dẫn trước, đội bóng xứ sở bò tót càng thi đấu tự tin. Đến phút 58, Pedro Porro nhân đôi cách biệt sau pha phối hợp một-hai đẹp mắt với Dani Olmo trước khi tung cú dứt điểm hiểm hóc hạ Maignan.

Bị dẫn hai bàn, huấn luyện viên Didier Deschamps lần lượt tung Desire Doue và Rayan Cherki vào sân nhằm tăng cường sức tấn công. Tuy nhiên, hàng phòng ngự Tây Ban Nha tiếp tục thể hiện sự chắc chắn. Thủ thành Unai Simon nhiều lần băng ra kịp thời để hóa giải các tình huống phản công của đối phương, trong khi Marc Cucurella có pha truy cản quyết định trước Kylian Mbappe, góp phần giữ sạch mành lưới.

Chiến thắng 2-0 đưa Tây Ban Nha trở lại trận chung kết World Cup lần đầu tiên kể từ chức vô địch năm 2010. Trong khi đó, đội tuyển Pháp sẽ bước vào trận tranh hạng Ba và tiếp tục nuôi hy vọng giành vị trí trên bục huy chương.

Về mặt thống kê, bàn thắng trên chấm phạt đền giúp Mikel Oyarzabal cán mốc 30 bàn thắng cho đội tuyển Tây Ban Nha, trở thành cầu thủ thứ sáu trong lịch sử La Roja đạt được thành tích này, sau David Silva (35 bàn), Álvaro Morata (37), Fernando Torres (38), Raúl (44) và David Villa (59).

Ở chiều ngược lại, hậu vệ Pedro Porro được FIFA bình chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu sau màn trình diễn nổi bật ở cả hai mặt trận tấn công và phòng ngự, trong đó anh trực tiếp ghi bàn ấn định chiến thắng, góp công lớn đưa Tây Ban Nha tiến thêm một bước tới chức vô địch thế giới.

Theo nhandan.vn