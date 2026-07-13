Lan tỏa phong trào thể dục thể thao quần chúng ở phường Thanh Miếu

Với sự quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, đa dạng các loại hình tập luyện và sự hưởng ứng tích cực của Nhân dân, phong trào thể dục thể thao (TDTT) ở phường Thanh Miếu ngày càng phát triển sâu rộng, góp phần nâng cao sức khỏe, làm phong phú đời sống tinh thần của người dân và xây dựng nếp sống văn minh.

Nhân dân tổ dân phố Văn Lang, phường Thanh Miếu tích cực tham gia tập dưỡng sinh, góp phần nâng cao sức khỏe và đời sống tinh thần.

Phường Thanh Miếu có gần 60.000 người dân, trong đó 20.000 người luyện tập TDTT thường xuyên, tương đương khoảng 5.000 gia đình thể thao, chiếm 30,76%. Điều này cho thấy ý thức rèn luyện thể chất trong cộng đồng ngày càng được nâng cao.

Hệ thống thiết chế và cơ sở vật chất phục vụ hoạt động thể thao tiếp tục được đầu tư. Trên địa bàn phường có 2 nhà tập luyện, thi đấu thể thao đa năng, 5 bể bơi, 1 sân vận động có khán đài, 1 sân bóng rổ do tỉnh đầu tư xây dựng, 39 sân bóng chuyền, 20 sân pickleball, 9 sân cầu lông cùng 39 điểm tập luyện công cộng được xã hội hóa, lắp đặt dụng cụ tập luyện.

Toàn phường hiện có 40 câu lạc bộ (CLB) thể thao và 60 CLB thể thao tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn. Các CLB hoạt động nền nếp, thường xuyên tổ chức giao lưu, thi đấu, tạo môi trường để người dân tham gia tập luyện. Phường cũng tổ chức nhiều giải đấu thể thao, tạo phong trào sôi nổi.

Khu luyện tập ngoài trời trở thành điểm đến quen thuộc, đáp ứng nhu cầu rèn luyện thể chất của người dân phường Thanh Miếu.

Đồng chí Hoàng Thị Thu - Giám đốc Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công phường Thanh Miếu cho biết: Thời gian qua, phường triển khai nhiều chương trình nhằm khuyến khích người dân tham gia luyện tập TDTT, từ việc tổ chức các lớp năng khiếu cho trẻ em đến các buổi tập thể dục cuối tuần cho mọi lứa tuổi. Nhờ đó, phong trào TDTT quần chúng chuyển biến tích cực, trở thành hoạt động thường xuyên trong đời sống của người dân. Điều đáng mừng là không chỉ người cao tuổi mà cả thanh niên, phụ nữ và trẻ em đều tích cực tham gia các môn thể thao phù hợp với lứa tuổi, điều kiện sức khỏe. Nhiều CLB duy trì sinh hoạt nền nếp, tạo môi trường giao lưu, gắn kết cộng đồng và góp phần xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở.

Đông đảo các gia đình duy trì thói quen đi bộ hằng ngày để nâng cao sức khỏe và gắn kết tình thân.

Bà Nguyễn Thị Hồng - Tổ trưởng tổ dân phố Văn Lang, phường Thanh Miếu cho biết: Những năm gần đây, phong trào văn hóa, thể thao ở Văn Lang phát triển sôi nổi. Mỗi buổi chiều, người dân duy trì tập dưỡng sinh, dân vũ, hát Xoan, bóng chuyền hơi, pickleball; thiếu nhi tham gia sinh hoạt hè, tập múa và múa lân.

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo, thành viên CLB Dân vũ Văn Lang chia sẻ: CLB dân vũ của tổ dân phố hiện duy trì hoạt động thường xuyên với hơn 20 thành viên; CLB dưỡng sinh cũng thu hút trên 20 hội viên tham gia tập luyện. Với quy mô 343 hộ dân, khoảng 1.450 nhân khẩu, ngày càng nhiều người dân ở Văn Lang tích cực hưởng ứng các hoạt động văn hóa, thể thao.

Người dân phường Thanh Miếu hăng hái đạp xe góp phần lan tỏa lối sống năng động, khỏe mạnh.

Đặc biệt, sự xuất hiện của môn pickleball, bóng chuyền hơi và tập dưỡng sinh trong thời gian gần đây mang đến làn gió mới cho phong trào TDTT phường, thu hút đông đảo thanh niên và cán bộ, công chức, tích cực tham gia tập luyện. Cùng với đó, các môn thể thao truyền thống như cầu lông, bóng rổ, bóng đá, đi bộ, đạp xe vẫn duy trì sức hút lớn.

Bà Trần Thị Mai Hưng - Bí thư Chi bộ tổ dân phố Văn Lang cho biết: Các hoạt động văn hóa văn nghệ, TDTT ở Văn Lang diễn ra sôi nổi, thu hút đông đảo Nhân dân tham gia. Đây là động lực quan trọng để địa phương tiếp tục nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, sức khoẻ và củng cố khối đoàn kết toàn dân.

Với sự chung tay của cấp ủy, chính quyền và sự hưởng ứng tích cực của người dân, phong trào TDTT ở địa phương sẽ tiếp tục phát triển sâu rộng, trở thành nét đẹp thường nhật trong đời sống của người dân Thanh Miếu.

Dương Chung