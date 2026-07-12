Giải vô địch Xe đạp đường trường và địa hình trẻ quốc gia lần thứ 31:

Đoàn Phú Thọ giành 9 huy chương tại các nội dung xe đạp địa hình

Ngày 12/7, Ban tổ chức Giải vô địch Xe đạp đường trường và địa hình trẻ quốc gia lần thứ 31 năm 2026 tổ chức tổng kết, trao giải các nội dung thi đấu xe đạp địa hình, khép lại 4 ngày tranh tài sôi nổi (từ ngày 9 - 12/7).

Đồng chí Đào Tiến Cường - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng Ban tổ chức trao giải cho các vận động viên đoạt giải nội dung băng đồng tính giờ cá nhân.

Giải đấu năm nay quy tụ hơn 100 vận động viên đến từ 8 đoàn mạnh trên cả nước, gồm: Hà Nội, Thanh Hóa, An Giang, Phú Thọ, Sơn La, Lào Cai, Đồng Tháp và Quân đội.

Các tay đua tranh tài ở nhiều nội dung dành cho các nhóm tuổi U16, U17-18 và U23, theo các thể thức: Băng đồng tính giờ cá nhân, băng đồng Olympic, băng đồng tính điểm, băng đồng loại dần và tiếp sức.

Sau 4 ngày thi đấu, các vận động viên đã hoàn thành toàn bộ chương trình thi đấu xe đạp địa hình.

Đoàn vận động viên Phú Thọ giành Huy chương Bạc nội dung băng đồng Olympic đồng đội nam lứa tuổi 17-18.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, đoàn vận động viên Phú Thọ thi đấu ấn tượng, giành tổng cộng 9 huy chương, gồm: 4 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng, xếp thứ 4 toàn đoàn.

Các vận động viên vào vạch xuất phát thi đấu nội dung băng đồng Olympic nam.

Đóng góp nổi bật vào thành tích của đoàn chủ nhà là vận động viên Nguyễn Thị Yến Nhi, người đã thi đấu xuất sắc để giành trọn 4 Huy chương Vàng ở lứa tuổi nữ 16 trở xuống.

Cụ thể, Yến Nhi lần lượt về nhất các nội dung: Băng đồng tính giờ cá nhân, băng đồng Olympic cá nhân, băng đồng tính điểm cá nhân và băng đồng loại dần, trở thành vận động viên giành nhiều Huy chương Vàng nhất của đoàn Phú Thọ cũng như các vận động viên tham dự nội dung thi đấu địa hình tại Giải. Yến Nhi cũng là một trong những gương mặt nổi bật nhất của giải đấu năm nay.

Vận động viên đoàn Phú Thọ nỗ lực thi đấu để giành thành tích cao.

Bên cạnh thành tích của Nguyễn Thị Yến Nhi, các vận động viên đoàn Phú Thọ còn giành 1 Huy chương Bạc ở nội dung băng đồng Olympic đồng đội nam lứa tuổi 17-18; 4 Huy chương Đồng ở các nội dung băng đồng tiếp sức nam lứa tuổi 16 trở xuống, băng đồng tiếp sức nam lứa tuổi 17-18, băng đồng Olympic đồng đội nam lứa tuổi 16 trở xuống và băng đồng loại dần nam lứa tuổi 17-18.

Vận động viên Nguyễn Thị Yến Nhi - đoàn Phú Thọ (áo xanh) thi đấu nổi bật khi giành 4 Huy chương Vàng.

Theo kết quả chung cuộc, đoàn Hà Nội dẫn đầu bảng xếp hạng với 20 huy chương (11 Huy chương Vàng, 4 Huy chương Bạc, 5 Huy chương Đồng); đoàn Thanh Hóa xếp thứ hai với 19 huy chương (7 Vàng, 6 Bạc, 6 Đồng); đoàn Lào Cai đứng thứ ba với 18 huy chương (1 Vàng, 9 Bạc, 8 Đồng). Đoàn Phú Thọ đứng thứ tư với 9 huy chương (4 Vàng, 1 Bạc, 4 Đồng).

Giải vô địch Xe đạp đường trường và địa hình trẻ quốc gia lần thứ 31 năm 2026 là dịp để đánh giá chất lượng đào tạo vận động viên trẻ, phát hiện những nhân tố triển vọng cho đội tuyển quốc gia.

Niềm vui của vận động viên trẻ Nguyễn Thị Yến Nhi khi cán đích đầu tiên ở nội dung thi đấu băng đồng tính điểm cá nhân.

Thành tích giành 9 huy chương, trong đó có 4 Huy chương Vàng là kết quả đáng khích lệ, tiếp tục khẳng định sự phát triển của phong trào xe đạp trẻ Phú Thọ và tạo động lực để các tay đua trẻ hướng tới những giải đấu cao hơn trong thời gian tới.

Bảng xếp hạng huy chương toàn đoàn ở nội dung thi đấu địa hình.

Trong khuôn khổ giải đấu, ngày 13/7, nội dung Vô địch xe đạp đường trường sẽ tiếp tục diễn ra với các nội dung thi đấu hấp dẫn.

Mạnh Hùng