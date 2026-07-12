World Cup 2026: Tuyển thủ Nam Phi Jayden Adams đột ngột qua đời ở tuổi 25

Nam Phi vừa phải nhận một thông tin bàng hoàng khi tiền vệ đội tuyển quốc gia, Jayden Adams, đột ngột qua đời ở tuổi 25 ngay sau khi cùng đội bóng nước nhà làm nên lịch sử tại Chung kết World Cup.

Tiền vệ đội tuyển quốc gia, Jayden Adams, đột ngột qua đời ở tuổi 25 ngay sau khi đội tuyển Nam Phi vừa làm nên lịch sử tại Chung kết World Cup 2026. Ảnh minh họa: Thanh Tuấn/TTXVN

Bóng đá Nam Phi vừa phải đón nhận một thông tin bàng hoàng khi tiền vệ đội tuyển quốc gia và Câu lạc bộ Mamelodi Sundowns, Jayden Adams, đột ngột qua đời ở tuổi 25, ngay sau khi cùng đội bóng nước nhà làm nên lịch sử tại Vòng Chung kết World Cup 2026.

Theo phóng viên TTXVN tại Pretoria, thông tin trên đã được Bộ trưởng Thể thao, Nghệ thuật và Văn hóa Nam Phi Gayton McKenzie xác nhận. Trong tuyên bố trên mạng xã hội X, Bộ trưởng McKenzie bày tỏ đau lòng trước sự ra đi của một trong những tài năng trẻ sáng giá nhất của bóng đá nước nhà, đồng thời gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình, đồng đội và người hâm mộ của Jayden Adams.

Cảnh sát Nam Phi cho biết các lực lượng chức năng đã mở cuộc điều tra sau khi thi thể của một nam thanh niên 25 tuổi được tìm thấy tại một ngôi nhà ở khu vực Schotschekloof, vùng ngoại ô trung tâm thành phố Cape Town vào sáng 11/7 (giờ địa phương).

Bộ trưởng McKenzie kêu gửi giới truyền thông và công chúng tôn trọng sự riêng tư của gia đình Jayden Adams cũng như Câu lạc bộ Mamelodi Sundowns, tránh những suy đoán vô căn cứ khi nguyên nhân cái chết chưa được cơ quan chức năng công bố chính thức.

Sự ra đi đột ngột của Jayden Adams đã để lại niềm tiếc thương lớn trong làng túc cầu thế giới. Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) Gianni Infantino, Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa, cùng nhiều tổ chức bóng đá lớn đã đồng loạt gửi lời chia buồn sâu sắc.

Jayden Adams sinh năm 2001, được đánh giá là một trong những tiền vệ trung tâm tài năng bậc nhất của thế hệ cầu thủ mới của Nam Phi. Anh ra mắt Đội tuyển quốc gia Nam Phi (Bafana Bafana) vào năm 2022 và từng cùng Bafana Bafana giành vị trí thứ Ba tại Cúp bóng đá châu Phi (AFCON) 2023 dưới sự dẫn dắt của Huấn luyện viên Hugo Broos.

Ở cấp độ Câu lạc bộ, sau những mùa giải ấn tượng tại Stellenbosch FC, Jayden Adams chuyển tới đầu quân cho nhà đương kim vô địch quốc gia Mamelodi Sundowns vào tháng 1/2025 và ngay lập tức góp công lớn giúp đội bóng này lên ngôi vương tại CAF Champions League (Giải vô địch các Câu lạc bộ châu Phi).

Tại World Cup 2026, Jayden Adams là nhân tố chủ chốt trong chiến dịch lịch sử của bóng đá Nam Phi. Trước giải đấu, Bafana Bafana mới chỉ có 3 lần tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh (1998, 2002 và 2010) nhưng đều phải dừng bước ngay từ vòng bảng.

Với việc góp mặt trong cả 3 trận đấu vòng bảng đầy quả cảm, Jayden Adams đã cùng các đồng đội đưa Bafana Bafana lần đầu tiên trong lịch sử vượt qua vòng bảng để tiến vào vòng loại trực tiếp (vòng 1/16), trước khi để thua đội đồng chủ nhà Canada.

Đặc biệt, dấu ấn lớn nhất của Jayden Adams trong lòng người hâm mộ chính là tinh thần chiến đấu kiên cường vì màu cờ sắc áo. Ngay trước trận đấu thứ hai gặp Cộng hòa Séc ở bảng A, tiền vệ này nhận tin dữ bà nội qua đời. Nén nỗi đau tinh thần quá lớn, anh vẫn ra sân đá chính và cống hiến trọn vẹn hiệp đấu đầu tiên, góp công vào trận hòa 1-1 quý giá để thắp lại hy vọng đi tiếp cho đội nhà.

Câu chuyện cảm động vượt lên nghịch cảnh của chàng tiền vệ 25 tuổi đã trở thành biểu tượng cho lòng quả cảm và tinh thần cống hiến của thế hệ cầu thủ Nam Phi tại kỳ World Cup năm nay.

Theo TTXVN