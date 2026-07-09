Dấu ấn của các “kình ngư” tại Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Phú Thọ

Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) tỉnh Phú Thọ lần thứ I năm 2026 đang diễn ra với những dấu ấn đậm nét, trong đó, môn Bơi nổi lên như một điểm sáng, thu hút sự quan tâm đặc biệt của đông đảo người hâm mộ. Không chỉ là sân chơi để các “kình ngư” tranh tài, giải đấu còn là minh chứng sống động cho tinh thần rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", góp phần nâng cao sức khỏe cộng đồng. Thông qua đó nhằm đánh giá toàn diện phong trào TDTT toàn tỉnh và tuyển chọn lực lượng vận động viên (VĐV) tiêu biểu của tỉnh tham dự Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ X, năm 2026.

Ban Tổ chức Đại hội TDTT tỉnh trao Huy chương cho các VĐV xuất sắc.

Trong số những đơn vị tham gia, đoàn xã Yên Phú gồm 6 VĐV đã tạo nên một “cơn địa chấn” tại đường đua xanh khi xuất sắc giành tới 4 Huy chương Vàng (HCV), 1 Huy chương Bạc và 2 Huy chương Đồng. Đặc biệt, những tấm HCV danh giá đã thuộc về VĐV Bùi Thanh Tùng - HCV 50m bơi ngửa nam; Đội tiếp sức 4x50m hỗn hợp nam (Bùi Thanh Tùng - Quách Văn Chuẩn - Bùi Văn Tư - Quách Hồng Thái); Bùi Văn Tư - HCV 100m bơi ếch nam; Quách Hồng Thái - HCV 100m bơi ngửa nam. Chiến thắng này không chỉ khẳng định vị thế của xã Yên Phú mà còn là kết quả của một quá trình khổ luyện nghiêm túc.

Chia sẻ về khoảnh khắc 2 lần bước lên bục vinh quang nhận HCV cá nhân và đồng đội, VĐV Bùi Thanh Tùng, xóm Vỏ Ngải không giấu được sự tự hào: "Được khoác trên mình màu áo của địa phương thi đấu tại Đại hội TDTT tỉnh là một vinh dự vô cùng lớn lao. Để có được tấm HCV ngày hôm nay, em cùng các đồng đội đã phải nỗ lực không ngừng nghỉ, duy trì chế độ tập luyện với mong muốn mang vinh quang về cho xã nhà".

Đằng sau thành công của những tấm huy chương là những kế hoạch dài hơi cho tương lai. Đồng chí Bùi Thị Diệp - Công chức Văn hóa Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công xã Yên Phú chia sẻ: Sau sáp nhập, phong trào văn hóa, thể thao trên địa bàn xã không ngừng được quan tâm phát triển, góp phần nâng cao đời sống tinh thần, rèn luyện sức khoẻ cho người dân. Thông qua giải bơi, chúng tôi lựa chọn được những vận động viên xuất sắc thi đấu ở các giải trong và ngoài tỉnh.

Song hành cùng những thành tích ấn tượng của xã Yên Phú, đoàn VĐV phường Việt Trì cũng khẳng định vị thế khi liên tiếp thống trị nhiều nội dung thi đấu với phong độ cực kỳ ổn định. Phường Việt Trì đã thể hiện sức mạnh vượt trội tại các cự ly ngắn và các nội dung tiếp sức. Điển hình như VĐV Vũ Hương Thảo đã xuất sắc mang về những tấm HCV danh giá ở nội dung 50m tự do nữ và 50m bơi bướm nữ. Không kém cạnh, VĐV Hoàng Đăng Quỳnh Chi cũng giành HCV ở nội dung 50m bơi ngửa nữ và VĐV Nguyễn Đăng Quỳnh Chi giành HCV ở nội dung 100m bơi ngửa nữ. Đặc biệt, đoàn phường Việt Trì còn giành HCV nội dung tiếp sức 4x50m hỗn hợp tự do nam - nữ, khẳng định chuyên môn cao.

Theo kết quả thi đấu đã được Sở VH-TT&DL công nhận, giải đấu lần này đã quy tụ nhiều tài năng tiềm năng trên khắp địa bàn tỉnh. Nhiều cá nhân xuất sắc đã khẳng định được bản lĩnh với những tấm HCV thuyết phục như: Trịnh Tiến Đạt (xã Thổ Tang - 50m tự do nam), Vũ Hương Thảo (phường Việt Trì), Bùi Thanh Tùng (xã Yên Phú), Hoàng Đăng Quỳnh Chi (phường Việt Trì), Trần Văn Mạnh (xã Vĩnh An - 50m bơi ếch nam), Trần Gia Linh (xã Tam Nông - 50m bơi ếch nữ), Đinh Việt Hùng (xã Khả Cửu - 50m bơi bướm nam), Trần Hiểu Khánh (xã Hiền Lương - 100m bơi tự do nam), Bùi Văn Tư (xã Yên Phú), Hà Mai Hoa (xã Phùng Nguyên - 100m bơi ếch nữ), Quách Hồng Thái (xã Yên Phú) và Nguyễn Đăng Quỳnh Chi (phường Việt Trì).

Theo đồng chí Đào Tiến Cường - Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL, thông qua các môn thi đấu tại Đại hội TDTT tỉnh góp phần phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, tạo chuyển biến sâu sắc về nhận thức của các cấp, các ngành và toàn xã hội về vai trò, tầm quan trọng của TDTT trong việc nâng cao sức khỏe, thể lực của Nhân dân, phát triển con người toàn diện để góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, tăng cường công tác đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp các công trình, thiết chế thể thao, nâng cao năng lực tổ chức, chỉ đạo điều hành của đội ngũ cán bộ, huấn luyện viên, hướng dẫn viên, trọng tài từ cấp cơ sở đến cấp tỉnh. Trong đó, môn Bơi tại Đại hội TDTT tỉnh đã thực sự trở thành ngày hội ý nghĩa, tạo động lực mạnh mẽ để phong trào TDTT quần chúng tiếp tục lan tỏa, phát triển sâu rộng. Những tấm huy chương giành được hôm nay không chỉ là niềm tự hào của cá nhân các VĐV mà còn là nền tảng vững chắc để thể thao Phú Thọ vươn ra những đấu trường lớn hơn trong thời gian tới.

Hương Lan