Bỉ thắng đậm Mỹ để vào tứ kết World Cup 2026

Đội tuyển Bỉ đánh bại đồng chủ nhà Mỹ với tỷ số 4-1 trên sân Seattle, qua đó giành quyền vào tứ kết World Cup 2026 và sẽ chạm trán Tây Ban Nha.

Đội tuyển Bỉ (áo trắng) giành chiến thắng thuyết phục trước Mỹ. Ảnh: FIFA

Bàn thắng Mỹ: Tillmann (31') Bỉ: De Ketelaere (9', 33'), Vanaken (57'), Lukaku (90'+3) Đội hình thi đấu Mỹ: Matt Freese; Sergino Dest (Giovanni Reyna 45+1'), Chris Richards, Antonee Robinson (Max Arfsten 90+2'), Tim Ream, Alex Freeman; Tyler Adams (Ricardo Pepi 72'), Weston McKennie, Malik Tillman; Christian Pulisic (Sebastian Berhalter 59'), Folarin Balogun (Haji Wright 90+2'). Bỉ: Thibaut Courtois; Brandon Mechele, Maxim De Cuyper, Timothy Castagne, Nathan Ngoy; Youri Tielemans, Nicolas Raskin (Axel Witsel 89'), Amadou Onana (Hans Vanaken 72'); Leandro Trossard (Alexis Saelemaekers 89'), Dodi Lukebakio (Jeremy Doku 67'), Charles De Ketelaere (Romelu Lukaku 67'). Huấn luyện viên Mỹ: Mauricio Pochettino Bỉ: Rudi Garcia

Ngay từ những phút đầu của trận đấu diễn ra sáng 7/7 (giờ Việt Nam), đội tuyển Bỉ đã cho thấy sự vượt trội. Sau khi cú sút của Timothy Castagne buộc thủ môn Matt Freese phải trổ tài cản phá, “Quỷ đỏ” mở tỷ số ở phút thứ 9. Từ đường căng ngang khó chịu của Leandro Trossard, Nicolas Raskin dứt điểm đưa bóng cắt ngang khung thành để Charles De Ketelaere dễ dàng đệm bóng vào lưới.

Đội bóng của huấn luyện viên Rudi Garcia tiếp tục duy trì sức ép, trong khi Mỹ gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai lối chơi. Tuy nhiên, đội chủ nhà bất ngờ gỡ hòa 1-1 ở phút 31 khi cú đá phạt của Malik Tillman chạm người đổi hướng, khiến thủ thành Thibaut Courtois không kịp phản ứng.

Niềm vui của đội tuyển Mỹ chỉ kéo dài chưa đầy hai phút. Phút 33, Trossard tiếp tục ghi dấu ấn với quả tạt chuẩn xác từ cánh trái để De Ketelaere đánh đầu tung lưới Courtois, hoàn tất cú đúp và tái lập thế dẫn bàn 2-1 cho Bỉ.

Bước sang hiệp 2, sai lầm của hàng thủ Mỹ khiến cục diện gần như được định đoạt. Phút 57, thủ môn Matt Freese băng ra ngoài vòng cấm phá bóng nhưng xử lý không thành công, tạo điều kiện để De Ketelaere cướp bóng. Từ tình huống này, Hans Vanaken tung cú sút từ xa đưa bóng đi vào khung thành bỏ trống, nâng tỷ số lên 3-1. Đây cũng là bàn thắng đầu tiên của tiền vệ này tại một kỳ World Cup.

Trong những phút cuối, đội chủ nhà nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ nhưng không thể đánh bại Courtois, dù Folarin Balogun có hai cơ hội thuận lợi. Đến phút bù giờ thứ ba, Romelu Lukaku thực hiện pha đi bóng mạnh mẽ trước khi dứt điểm quyết đoán, ấn định chiến thắng 4-1 cho đội tuyển Bỉ.

Với kết quả này, Bỉ giành quyền vào tứ kết và sẽ đối đầu Tây Ban Nha trên sân Los Angeles vào 2 giờ ngày 11/7 (giờ Việt Nam), sau khi đội bóng xứ đấu bò vượt qua Bồ Đào Nha ở vòng 1/8.

Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên Romelu Lukaku ghi bàn trong ba trận World Cup liên tiếp. Trong khi đó, thất bại trước Bỉ cũng khiến Mỹ trở thành đội đồng chủ nhà cuối cùng phải dừng bước tại World Cup 2026, sau Canada và Mexico.

Charles De Ketelaere được FIFA bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu nhờ cú đúp bàn thắng, góp công lớn đưa Bỉ vào tứ kết.

Theo nhandan.vn