Sôi động các lớp thể thao hè dành cho thiếu nhi

Mỗi dịp hè đến, thay vì dành nhiều thời gian cho điện thoại, máy tính với các trò chơi trực tuyến, nhiều em nhỏ trên địa bàn tỉnh lại lựa chọn những sân tập thể thao làm điểm hẹn. Tiếng hò reo trên sân bóng, những nước cờ đầy tính toán, các bài quyền mạnh mẽ hay những pha đánh bóng sôi nổi đã tạo nên không khí rộn ràng tại các lớp năng khiếu hè do Trung tâm Văn hóa, Dịch vụ và Hỗ trợ cộng đồng tỉnh Phú Thọ - Cơ sở 2 tổ chức.

Nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho thiếu nhi trong dịp nghỉ hè, Trung tâm đã mở các lớp năng khiếu gồm bóng đá, karatedo, cờ vua và pickleball. Các lớp học được tổ chức khoa học, phù hợp với từng nhóm tuổi, bố trí thời gian linh hoạt cùng đội ngũ huấn luyện viên, hướng dẫn viên giàu kinh nghiệm, tạo điều kiện để các em được rèn luyện thể chất, phát triển năng khiếu và hình thành những kỹ năng cần thiết trong cuộc sống.

Học viên lớp Karatedo hăng say luyện tập các bài quyền, góp phần nâng cao sức khỏe, tính kỷ luật và khả năng tự vệ.

Trong đó, lớp bóng đá luôn thu hút đông đảo học viên tham gia. Trên sân tập, các em được hướng dẫn từ những kỹ thuật cơ bản như khởi động, dẫn bóng, chuyền bóng, sút bóng đến cách phối hợp đồng đội và thi đấu. Không chỉ giúp nâng cao thể lực, môn bóng đá còn rèn luyện tinh thần đoàn kết, tính kỷ luật và ý chí vượt qua thử thách.

Huấn luyện viên hướng dẫn các em thực hiện bài quyền và động tác đối kháng cơ bản, góp phần rèn luyện sức khỏe, tính kỷ luật và khả năng tự vệ.

Lớp karatedo cũng diễn ra sôi nổi với không khí tập luyện nghiêm túc. Qua mỗi buổi tập, các em không chỉ khỏe mạnh, nhanh nhẹn hơn mà còn hình thành tính tự giác, sự kiên trì và bản lĩnh trong học tập cũng như cuộc sống.

Đối với những em yêu thích các môn thể thao trí tuệ, lớp cờ vua là môi trường để rèn luyện khả năng tư duy logic, sự tập trung và tính kiên nhẫn. Mỗi ván cờ là một bài học về chiến thuật, giúp các em biết quan sát, phân tích và đưa ra quyết định hợp lý. Không khí thi đấu tuy yên tĩnh nhưng luôn hấp dẫn, thể hiện sự quyết tâm và niềm đam mê của các kỳ thủ nhí.

Bên cạnh đó, pickleball - môn thể thao đang ngày càng được nhiều người yêu thích - cũng thu hút sự quan tâm của các em thiếu nhi. Với luật chơi đơn giản, dễ tiếp cận và phù hợp nhiều lứa tuổi, các em nhanh chóng làm quen với kỹ thuật cầm vợt, giao bóng, đỡ bóng và phối hợp trong thi đấu. Những buổi tập không chỉ mang đến niềm vui vận động mà còn góp phần xây dựng tinh thần giao lưu, gắn kết giữa các học viên.

Các em thiếu nhi chăm chú thi đấu và rèn luyện tư duy tại lớp cờ vua do Trung tâm Văn hóa, Dịch vụ và Hỗ trợ cộng đồng tỉnh Phú Thọ - Cơ sở 2 tổ chức.

Không khí luyện tập tại Trung tâm luôn tràn đầy hứng khởi. Dưới sự hướng dẫn của các huấn luyện viên, mỗi buổi học đều diễn ra sôi nổi, an toàn và hiệu quả. Những giọt mồ hôi trên sân tập được đổi lại bằng sự tiến bộ qua từng ngày, niềm vui khi chinh phục những kỹ năng mới và những tình bạn đẹp được vun đắp trong suốt mùa hè.

Em Nghiêm Xuân Phúc, phường Vĩnh Phúc, học sinh tham gia lớp thể thao hè chia sẻ: Em rất vui khi được bố mẹ đăng ký cho tham gia lớp học hè. Đến đây, em được tập luyện thể thao, làm quen với nhiều bạn mới và được các thầy cô hướng dẫn rất tận tình. Sau mỗi buổi học em thấy khỏe hơn, tự tin hơn và mong muốn sẽ tiếp tục luyện tập để nâng cao kỹ năng của mình.

Các cầu thủ nhí tích cực tập luyện tại lớp bóng đá hè, rèn luyện thể lực, kỹ năng phối hợp và tinh thần đồng đội.

Việc tổ chức các lớp năng khiếu thể thao không chỉ đáp ứng nhu cầu vui chơi, rèn luyện của thiếu nhi mà còn góp phần hạn chế tình trạng trẻ em dành quá nhiều thời gian cho các thiết bị điện tử. Thay vì ngồi trước màn hình, các em được tham gia các hoạt động tập thể, rèn luyện sức khỏe, nâng cao kỹ năng giao tiếp và hình thành lối sống tích cực, năng động.

Huấn luyện viên hướng dẫn các em thiếu nhi thực hành kỹ thuật dẫn bóng, chuyền bóng và phối hợp trên sân, giúp nâng cao kỹ năng, thể lực và tinh thần đồng đội.

Đối với nhiều phụ huynh, các lớp học hè tại Trung tâm là địa chỉ tin cậy để con em được học tập, vui chơi trong môi trường an toàn và bổ ích. Qua đó, mỗi kỳ nghỉ hè không chỉ là khoảng thời gian thư giãn sau một năm học mà còn trở thành cơ hội để các em phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ và kỹ năng sống.

Thầy Lê Văn Hiệu - giáo viên môn bóng đá tại Trung tâm Văn hóa, Dịch vụ và Hỗ trợ cộng đồng tỉnh Phú Thọ - Cơ sở 2 cho biết: Mỗi dịp hè, Trung tâm đều mở các lớp thể thao nhằm tạo sân chơi bổ ích, giúp các em rèn luyện sức khỏe, phát triển kỹ năng và hình thành thói quen vận động thường xuyên. Trong quá trình giảng dạy, chúng tôi không chỉ hướng dẫn kỹ thuật của từng môn mà còn chú trọng giáo dục tinh thần kỷ luật, ý thức tự giác, khả năng làm việc nhóm và lối sống lành mạnh. Điều đáng mừng là các em đều rất hào hứng tham gia, nhiều em tiến bộ rõ rệt chỉ sau một thời gian ngắn tập luyện.

Những lớp thể thao hè tại Trung tâm Văn hóa, Dịch vụ và Hỗ trợ cộng đồng tỉnh Phú Thọ - Cơ sở 2 đang góp phần lan tỏa phong trào rèn luyện thân thể, tạo môi trường sinh hoạt lành mạnh cho thiếu nhi và bồi đắp tình yêu thể thao ngay từ nhỏ. Từ những sân tập rộn ràng tiếng cười hôm nay sẽ ươm mầm một thế hệ khỏe mạnh, tự tin và năng động, góp phần xây dựng quê hương Đất Tổ ngày càng phát triển.

Dương Chung