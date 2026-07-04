Thắng Australia trên chấm luân lưu, Ai Cập vào vòng 16 đội

Đội tuyển Ai Cập tiếp tục viết nên trang sử mới tại World Cup 2026 khi đánh bại Australia 4-2 trên chấm luân lưu sau khi hai đội hòa 1-1 trong 120 phút, qua đó góp mặt tại vòng 16 đội.

Mohamed Salah cạnh tranh với tuyển thủ Australia. Ảnh: FIFA

Bàn thắng Australia: Hany (55', phản lưới) Ai Cập: Ashour (13') Đội hình thi đấu Australia: Patrick Beach (Mathew Ryan 119'); Alessandro Circati, Jordan Bos (Kai Trewin 45+1'), Aziz Behich, Harry Souttar, Lucas Herrington; Connor Metcalfe (Awer Mabil, hiệp phụ), Aiden O'Neill (Paul Okon-Engstler, hiệp phụ), Jackson Irvine; Nestory Irankunda (Mohamed Toure 74'), Cristian Volpato (Ajdin Hrustic 74'). Ai Cập: Mostafa Shobir; Yasser Ibrahim, Mohamed Hany, Ramy Rabia, Karim Hafez (Trézéguet 80'); Emam Ashour, Mostafa Zizo (Haissem Hassan 67'), Hamdy Fathy (Hossam Abdelmaguid 67'), Marawan Attia (Mahmoud Saber 120+1'); Mohamed Salah, Omar Marmoush (Hamza Abdelkarim, 120+1'). Huấn luyện viên Australia: Tony Popovic Ai Cập: Hossam Hassan

Rạng sáng 4/7 (giờ Việt Nam), trận đấu trên sân Dallas diễn ra với thế trận cân bằng ngay từ những phút đầu. Australia suýt có khởi đầu như mơ khi Cristian Volpato tung cú sút xa đưa bóng dội xà ngang.

Không tận dụng được cơ hội, đại diện châu Đại Dương phải trả giá ở phút 13. Sau một tình huống đá phạt, cú dứt điểm đầu tiên của Emam Ashour bị cản phá nhưng Karim Hafez nhanh chóng treo bóng trở lại vòng cấm để tiền vệ này đánh đầu cận thành mở tỷ số. Đây là bàn thắng thứ hai của Ashour tại World Cup 2026, sau khi anh chưa từng ghi bàn cho đội tuyển quốc gia trước giải đấu.

Ashour mở tỷ số cho Ai Cập. Ảnh: FIFA

Australia thi đấu đầy nỗ lực nhưng gặp nhiều khó khăn trong việc xuyên phá hàng phòng ngự Ai Cập. Đầu hiệp 2, đội bóng của huấn luyện viên Tony Popovic còn chịu tổn thất khi hậu vệ Jordan Bos dính chấn thương đầu gối và phải rời sân.

Ít phút sau, Ai Cập bỏ lỡ cơ hội nhân đôi cách biệt khi Omar Marmoush thoát xuống đối mặt nhưng dứt điểm chệch cột dọc.

Đội bóng xứ chuột túi lập tức tận dụng cơ hội để đưa trận đấu trở về vạch xuất phát. Phút 55, từ quả đá phạt của Aiden O'Neill bên cánh trái, hậu vệ Mohamed Hany trong nỗ lực cản phá đã đánh đầu phản lưới nhà, giúp Australia gỡ hòa 1-1. Đây cũng là bàn phản lưới thứ hai của Hany tại giải năm nay.

Đội tuyển Australia ăn mừng với bàn thắng gỡ hòa. Ảnh: FIFA

Những phút còn lại của thời gian thi đấu chính thức chứng kiến Ai Cập liên tiếp tạo sức ép. Thủ môn Patrick Beach xuất sắc cản phá cú đánh đầu hiểm hóc của Rami Rabia từ đường tạt bóng của Mohamed Salah, trước khi Harry Souttar kịp thời ngăn chặn pha dứt điểm của Haissem Hassan sau một đường kiến tạo khác của đội trưởng Ai Cập.

Bất phân thắng bại sau 120 phút, hai đội phải phân định thắng thua trên chấm luân lưu. Trước khi loạt sút bắt đầu, Australia tung thủ thành kỳ cựu Mat Ryan vào sân thay Patrick Beach với hy vọng tạo khác biệt.

Tuy nhiên, mọi toan tính của huấn luyện viên Tony Popovic không mang lại hiệu quả. Hai cầu thủ Harry Souttar và Lucas Herrington lần lượt thực hiện không thành công, trong khi Ai Cập sút thành công cả bốn lượt, trong đó Mohamed Salah tự tin thực hiện kiểu đá Panenka. Hossam Abdelmaguid là người thực hiện thành công quả luân lưu quyết định, ấn định chiến thắng 4-2 cho đại diện châu Phi.

Chiến thắng này giúp Ai Cập có lần thứ hai giành quyền vào vòng 16 đội, kể từ World Cup 1934 khi chỉ có 16 đội tham dự. Đối thủ tiếp theo của thầy trò huấn luyện viên Hossam Hassan sẽ là đội thắng trong cặp đấu giữa đương kim vô địch Argentina và hiện tượng Cape Verde.

Về phía Australia, đội bóng này tiếp tục nối dài chuỗi thành tích buồn ở các trận đấu loại trực tiếp World Cup. Đây là lần thứ ba “Socceroos” góp mặt ở vòng knock-out và đều phải dừng bước, sau các thất bại trước Italia (2006), Argentina (2022) và nay là Ai Cập tại World Cup 2026.

Theo nhandan.vn