Lan tỏa phong trào văn hóa, thể thao quần chúng

Những năm gần đây, phong trào văn hóa, văn nghệ và thể dục thể thao quần chúng trên địa bàn xã Xuân Lũng phát triển sâu rộng, thu hút đông đảo người dân tham gia. Sau sắp xếp, xã có 23 thôn, mỗi thôn đều duy trì các nhóm, đội văn nghệ, thể dục, thể thao, tạo sân chơi lành mạnh, góp phần nâng cao đời sống tinh thần và tăng cường sự gắn kết cộng đồng.

Các môn bóng chuyền hơi, bóng đá, cầu lông, dưỡng sinh, dân vũ... ngày càng thu hút người dân. Mỗi đội có trên 20 thành viên ở nhiều lứa tuổi. Cùng với thể thao, phong trào văn nghệ quần chúng cũng được duy trì. Câu lạc bộ dân ca và ca nhạc truyền thống (Tiên Kiên cũ) hiện có 25 thành viên, duy trì luyện tập mỗi tuần một buổi với nhiều nội dung dân ca quan họ, hát Xoan, hát chèo và những bài ca ca ngợi quê hương, đất nước. Câu lạc bộ thường xuyên giao lưu với các câu lạc bộ ở xã Lập Thạch, xã Phù Ninh và phường Phú Thọ; đồng thời tích cực tham gia các chương trình văn hóa, văn nghệ của địa phương.

Câu lạc bộ dân ca và ca nhạc truyền thống (Tiên Kiên cũ) xã Xuân Lũng giao lưu văn nghệ.

Ông Trần Công Thụy - Chủ nhiệm Câu lạc bộ dân ca và ca nhạc truyền thống (Tiên Kiên cũ) xã Xuân Lũng cho biết: "Duy trì sinh hoạt đều đặn giúp các thành viên có thêm sân chơi bổ ích, vừa rèn luyện, nâng cao khả năng biểu diễn, vừa có điều kiện gặp gỡ, giao lưu. Qua đó, các thành viên thêm gắn bó và cùng góp sức gìn giữ những làn điệu dân ca truyền thống”.

Không khí luyện tập, giao lưu thể thao cũng diễn ra sôi nổi tại các thôn. Hoạt động không đặt nặng thành tích mà hướng đến tạo rèn luyện sức khỏe, tạo niềm vui sau giờ lao động và tăng cường tình đoàn kết và tăng cường sự gắn bó giữa các thành viên trong cộng đồng.

Đội bóng đá của các đơn vị trên địa bàn xã Xuân Lũng thi đấu tại Đại hội Thể dục thể thao.

Bà Nguyễn Thị Dậu, thôn Đoàn Kết chia sẻ: “Những buổi sinh hoạt giúp mọi người có thêm niềm vui, gặp gỡ, trò chuyện, cùng nhau luyện tập và giữ gìn những làn điệu dân ca truyền thống. Nhờ vậy, các thành viên ngày càng gắn bó, hoạt động của câu lạc bộ cũng thêm sôi nổi”.

Trong 6 tháng năm 2026, xã Xuân Lũng đã tổ chức 3 chương trình giao lưu văn nghệ mừng Đảng, mừng Xuân; 9 chương trình giao hữu thể dục thể thao quần chúng môn bóng chuyền hơi. Địa phương cũng tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ với chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước, mùa Xuân; trình diễn áo dài truyền thống gắn với quảng bá các di tích lịch sử thu hút 10 cụm tham gia; tổ chức giao lưu, thi đấu bóng chuyền hơi, bóng đá nam và kéo co với 14 đội tham dự.

Đặc biệt, chương trình giao lưu văn nghệ, giao hữu bóng chuyền hơi nhân dịp Lễ đón nhận Bằng xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh Đền thờ Nguyễn Hãng đã góp phần gắn hoạt động văn hoá, thể thao với quảng bá truyền thống, lịch sử và con người Xuân Lũng.

Đồng chí Lê Hữu Toàn, Phó Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Xuân Lũng cho biết: "Phong trào thời gian qua phát triển khá đồng đều, thu hút ngày càng đông người dân tham gia. Các hoạt động văn hoá, thể thao được duy trì thường xuyên, phù hợp với nhiều lứa tuổi, góp phần nâng cao đời sống tinh thần và tăng cường sự gắn kết trong cộng đồng.

Các đội bóng chuyền nữ giao lưu, góp phần lan tỏa phong trào thể dục thể thao quần chúng.

Phong trào văn hóa, thể thao quần chúng ở Xuân Lũng được triển khai gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, hướng tới mục tiêu xây dựng xã sớm trở thành xã nông thôn mới nâng cao.

Tỷ lệ gia đình văn hóa của xã đạt 97,3%, khu dân cư văn hóa đạt 73,6%. Xã đã tổ chức thành công Đại hội Thể dục Thể thao xã lần thứ I năm 2026 và tích cực chuẩn bị lực lượng tham gia Đại hội Thể thao tỉnh Phú Thọ.

Từ những câu lạc bộ văn nghệ, những buổi luyện tập thể thao ở thôn, xóm đến các chương trình giao lưu quy mô toàn xã, phong trào văn hóa, thể thao quần chúng ở Xuân Lũng đang ngày càng lan tỏa, góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân và tạo động lực xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Dương Chung