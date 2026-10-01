Cristiano Ronaldo rời đội tuyển Bồ Đào Nha giữa những nghi vấn bất đồng

Sáng 1/10 (giờ Việt Nam), Cristiano Ronaldo bất ngờ rời đợt tập trung của đội tuyển Bồ Đào Nha tại Copenhagen trước trận gặp Đan Mạch ở UEFA Nations League 2026-2027.

Cristiano Ronaldo đã không tập luyện cùng các đồng đội ở đội tuyển Bồ Đào Nha kể từ trận đấu với Na Uy. Ảnh: Tuxen Ladegaard Berg/NurPhoto

Quyết định được đưa ra sau nhiều ngày tiền đạo 41 tuổi không tập cùng toàn đội và xuất hiện những thông tin về bất đồng với huấn luyện viên Jorge Jesus. Tuy nhiên, đến nay chưa có xác nhận Ronaldo chấm dứt sự nghiệp quốc tế.

Trước đó, Ronaldo được triệu tập trong đợt tập trung đầu tiên của Bồ Đào Nha dưới thời huấn luyện viên Jorge Jesus. Anh đá chính trong chiến thắng 1-0 trước Wales ngày 24/9 và rời sân ở phút 67. Tuy nhiên, ở trận tiếp theo gặp Na Uy ngày 27/9, đội trưởng Bồ Đào Nha ngồi dự bị suốt 90 phút trong chiến thắng 2-1 của đội nhà.

Trước trận gặp Na Uy, Jorge Jesus đã dự định sử dụng Ronaldo từ ghế dự bị nhưng cuối cùng không đưa anh vào sân do diễn biến trận đấu. Sau đó, tiền đạo 41 tuổi tập riêng trong phòng gym vào các ngày tiếp theo dù Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha xác nhận anh không gặp chấn thương.

Sự việc thu hút thêm sự chú ý khi Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha Pedro Proenca tới Copenhagen trong bối cảnh truyền thông nước này đưa tin về những căng thẳng giữa Ronaldo và huấn luyện viên trưởng. Hai bên đã có cuộc trao đổi về tình hình trước trận gặp Đan Mạch.

Tại cuộc họp báo trước trận ở Copenhagen ngày 30/9, Jorge Jesus bác bỏ thông tin Ronaldo từ chối tập luyện.

“Cậu ấy sẽ tập hôm nay”, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha nói với các phóng viên. Jesus cũng cho biết Ronaldo đã nói với ông: “Tôi ở đây để ông quyết định. Nếu ông muốn tôi thi đấu, tôi sẽ thi đấu”.

Tuy nhiên, không lâu sau cuộc họp báo, Ronaldo rời sân Parken và không tham gia buổi tập cùng các đồng đội. Sau đó, anh chính thức xác nhận quyết định rời trại tập trung thông qua tài khoản Instagram cá nhân.

“Sau cuộc họp báo của huấn luyện viên đội tuyển và sau cuộc trò chuyện với Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha, tôi quyết định rời đợt tập trung của đội tuyển”, Ronaldo viết.

Anh đồng thời cho biết “đến thời điểm thích hợp” sẽ nói rõ với người hâm mộ Bồ Đào Nha về những nguyên nhân dẫn tới quyết định của mình, trước khi gửi lời chúc tốt đẹp tới đội tuyển và các đồng đội.

Quyết định rời trại tập trung khiến Ronaldo chắc chắn vắng mặt trong trận Bồ Đào Nha làm khách Đan Mạch tại Nations League vào lúc 1 giờ 45 phút ngày 2/10 (giờ Việt Nam).

Tuy nhiên, cả Ronaldo lẫn Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha chưa tuyên bố anh giã từ đội tuyển quốc gia. Vì vậy, những nhận định cho rằng sự nghiệp quốc tế của anh đã kết thúc hiện mới dừng ở mức suy đoán.

Sự việc càng nhận được nhiều sự quan tâm bởi chỉ ít ngày trước, Ronaldo vẫn khẳng định mong muốn tiếp tục khoác áo đội tuyển. Ở tuổi 41, anh hiện giữ hai kỷ lục lớn của bóng đá nam quốc tế với 234 lần ra sân và 146 bàn thắng cho Bồ Đào Nha. Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) cũng xác nhận anh là cầu thủ nam có nhiều trận đấu và nhiều bàn thắng quốc tế nhất lịch sử.

Ronaldo đã khoác áo đội tuyển Bồ Đào Nha hơn hai thập kỷ, giành chức vô địch EURO 2016 và hai lần đăng quang UEFA Nations League. Bởi vậy, những diễn biến tại Copenhagen không chỉ là vấn đề nhân sự trước một trận đấu, mà còn đặt ra câu hỏi về vai trò của đội trưởng kỳ cựu trong giai đoạn chuyển giao dưới thời Jorge Jesus.

Về phía Bồ Đào Nha, đội bóng đang dẫn đầu bảng A4 Nations League với 6 điểm sau hai chiến thắng trước Wales và Na Uy. Sau chuyến làm khách Đan Mạch, thầy trò Jorge Jesus sẽ trở về sân nhà gặp lại Na Uy ngày 5/10.

Trong lúc Ronaldo chưa công bố đầy đủ lý do ra đi, tương lai của anh trong màu áo đội tuyển Bồ Đào Nha vì thế vẫn là câu hỏi bỏ ngỏ.

Theo nhandan.vn