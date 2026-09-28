Cờ vua nữ Việt Nam lần thứ hai vào nhóm 10 đội dẫn đầu Olympiad

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Cờ vua Việt Nam khép lại Olympiad 2026 với việc đội nữ đứng thứ chín, đội nam giành Huy chương vàng nhóm B và cả đội tuyển xếp thứ 12 chung cuộc.
Cờ vua Việt Nam đã khép lại Giải cờ vua đồng đội thế giới năm 2026 (Olympiad 2026) tại Samarkand (Uzbekistan) với những dấu ấn đáng chú ý. Đội nữ đứng thứ chín, trong khi đội nam giữ vị trí thứ 19 chung cuộc và giành Huy chương vàng nhóm B. Tính tổng thứ hạng, Việt Nam đứng thứ 12, với tổng bậc 28.
Đội cờ vua nữ Việt Nam tranh tài tại Olympiad 2026. Ảnh: FIDE
Ở vòng cuối vào chiều tối 27-9, đội nữ Việt Nam phải đối đầu Trung Quốc, hạt giống số 4 và cũng là đội cạnh tranh trực tiếp cho chức vô địch. Trước đối thủ mạnh, các kỳ thủ Việt Nam không thể tiếp tục tạo bất ngờ và nhận thất bại 1-3. Phạm Lê Thảo Nguyên thua Zhu Jiner, Lương Phương Hạnh thất bại trước Lu Miaoyi, trong khi Võ Thị Kim Phụng và Nguyễn Thị Mai Hưng lần lượt cầm hòa Song Yuxin và Zhai Mo.
Kết quả này khiến đội nữ Việt Nam từ vị trí thứ năm rơi xuống thứ chín với 15 điểm, qua đó không thể vượt thành tích cao nhất lịch sử là hạng bảy tại Olympiad 2016 ở Baku (Azerbaijan) và lỡ cơ hội giành huy chương đồng đội nhóm A.
Dù vậy, hạng chín vẫn đánh dấu lần thứ hai đội nữ Việt Nam lọt vào Top 10 Olympiad.
Trung Quốc giành Huy chương vàng với 20 điểm sau khi bất bại cả 11 vòng, gồm 9 chiến thắng và 2 trận hòa. Kazakhstan đứng thứ hai với 18 điểm, còn Ấn Độ xếp thứ ba với 17 điểm.
Đội nam cờ vua Việt Nam xếp hạng 19 tại Olympiad 2026. Ảnh: FIDE
Ở bảng mở rộng, đội nam Việt Nam hòa Kazakhstan 2-2 trong vòng cuối. Khương Duy thua Denis Makhnev, Bành Gia Huy hòa Sauat Nurgaliyev, Nguyễn Quốc Hy thắng Aldiyar Ansat, còn Phạm Trần Gia Phúc hòa Zhandos Agmanov. Kết quả này giúp Việt Nam giữ vị trí thứ 19 chung cuộc và đứng đầu nhóm B (nhóm các đội hạt giống từ 41 trở đi).
Việc các kỳ thủ Việt Nam giành Huy chương vàng nhóm B là kết quả đáng ghi nhận với đội hình gồm nhiều kỳ thủ trẻ.
Olympiad năm nay cũng ghi dấu bước tiến của những gương mặt trẻ. Trước đó, Nguyễn Quốc Hy và Bành Gia Huy cùng đạt chuẩn Đại kiện tướng quốc tế sau vòng 10. Quốc Hy có 7,5/10 điểm, hiệu suất thi đấu 2.690; Gia Huy cũng đạt 7,5 điểm, hiệu suất 2.620. Đây là lần đầu tiên cờ vua Việt Nam có hai kỳ thủ cùng đạt chuẩn Đại kiện tướng tại một kỳ Olympiad.
Bên cạnh thành tích tập thể, Nguyễn Thị Mai Hưng giành Huy chương bạc bàn năm (bàn dự bị), với hiệu suất thi đấu 2.395. Đây là huy chương cá nhân thứ hai của kỳ thủ này tại Olympiad, sau Huy chương đồng bàn ba năm 2016.
Với cờ vua Việt Nam, kết quả tại Samarkand mang thêm ý nghĩa khi đội tuyển vắng nhiều kỳ thủ giàu kinh nghiệm như Lê Quang Liêm, Nguyễn Ngọc Trường Sơn và Lê Tuấn Minh. Việc các kỳ thủ trẻ tạo được dấu ấn, đặc biệt là giành hai chuẩn Đại kiện tướng cùng thành tích Huy chương vàng nhóm B của đội nam, mở ra thêm cơ sở để cờ vua Việt Nam tiếp tục xây dựng lực lượng cho những kỳ Olympiad tiếp theo.
https://hanoimoi.vn/co-vua-nu-viet-nam-lan-thu-hai-vao-nhom-10-doi-dan-dau-olympiad-1758475.html
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