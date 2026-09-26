Sức hút môn thể thao Taekwondo trên quê hương Đất Tổ

Thời gian qua, phong trào tập luyện và thi đấu môn Taekwondo trên địa bàn tỉnh Phú Thọ có bước phát triển mạnh mẽ, thu hút đông đảo thanh thiếu niên, học sinh tham gia rèn luyện sức khỏe, nâng cao thể chất. Qua đó, Taekwondo từng bước khẳng định sức hút và vị trí trong phong trào thể thao của tỉnh.

Taekwondo là môn võ thuật quốc gia của Hàn Quốc, được Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) công nhận là môn thể thao quốc tế từ năm 1980 và chính thức đưa vào chương trình thi đấu tại Thế vận hội từ năm 2000. Với đặc trưng kết hợp nhuần nhuyễn giữa đòn tay và đòn chân tốc độ cao, đẹp mắt, môn võ này ngày càng được phát triển trong trường học, các câu lạc bộ và hệ thống thi đấu thể thao thành tích cao của tỉnh.

Giải Cúp Liên đoàn Taekwondo tỉnh Phú Thọ mở rộng lần thứ I năm 2026 thu hút đông đảo vận động viên đến từ trên 40 đơn vị trong và ngoài tỉnh tham dự.

Chia sẻ về quá trình phát triển của bộ môn, ông Lê Văn Thắng - Chủ tịch Liên đoàn Taekwondo tỉnh Phú Thọ cho biết: “Sau khi 3 tỉnh Hòa Bình, Vĩnh Phúc và Phú Thọ thực hiện sáp nhập thành tỉnh Phú Thọ, Liên đoàn Taekwondo tỉnh Phú Thọ chính thức đi vào hoạt động theo Quyết định số 1683/QĐ-UBND tỉnh. Ngay sau khi ổn định bộ máy, Ban Chấp hành Liên đoàn phối hợp với các huấn luyện viên trên địa bàn thống nhất định hướng, xây dựng kế hoạch phát triển phong trào giai đoạn 2025-2030 trình Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) phê duyệt. Đến nay, toàn tỉnh có 9 mã câu lạc bộ được Liên đoàn Taekwondo Việt Nam cấp phép với khoảng 1.500 võ sinh thường xuyên tập luyện tại các điểm tập”.

Ban Tổ chức trao cờ, cúp cho các đơn vị đạt thứ hạng Nhất, Nhì, Ba toàn đoàn Giải Cúp Liên đoàn Taekwondo tỉnh Phú Thọ mở rộng lần thứ I năm 2026.

Dấu ấn đậm nét trong thời gian qua là việc Liên đoàn tổ chức thành công Giải Cúp Liên đoàn Taekwondo tỉnh Phú Thọ mở rộng lần thứ I năm 2026, diễn ra trong 2 ngày 6-7/6/2026 tại Nhà thi đấu thể dục thể thao (TDTT) phường Vĩnh Phúc. Giải thu hút 1.000 vận động viên đến từ hơn 40 đoàn của các tỉnh, thành phố như Phú Thọ, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Hà Nội, Bắc Ninh, Sơn La, Ninh Bình, Quảng Ninh, Lào Cai và Hưng Yên.

Các vận động viên tranh tài ở nhiều nội dung gồm: Võ nhạc; Tài năng; Quyền tiêu chuẩn cá nhân nam, nữ; Quyền tiêu chuẩn đôi nam, đôi nữ và Đối kháng cá nhân nam, nữ ở nhiều hạng cân, lứa tuổi khác nhau để chinh phục 77 bộ huy chương.

Chất lượng của giải được giới chuyên môn đánh giá cao, không chỉ tạo ra sân chơi giao lưu cho các võ sinh mà còn là dịp để Ban Tổ chức phát hiện, tuyển chọn những gương mặt trẻ xuất sắc bổ sung cho đội tuyển của tỉnh tham gia các giải đấu toàn quốc.

Bên cạnh giải mở rộng, Taekwondo tiếp tục tạo dấu ấn khi là một trong những môn thi đấu tại Đại hội TDTT tỉnh Phú Thọ lần thứ I năm 2026. Với sự phối hợp chuyên môn giữa Sở VH-TT&DL và Liên đoàn Taekwondo tỉnh, giải đấu diễn ra trong hai ngày 23 - 24/8/2026, thu hút gần 200 vận động viên tranh tài ở 20 bộ huy chương.

Tiếp nối chuỗi sự kiện thể thao trong năm, từ ngày 8 - 11/10/2026 tới đây, Sở VH-TT&DL lần đầu tiên tổ chức Giải Vô địch các Câu lạc bộ Taekwondo tỉnh Phú Thọ năm 2026 tại Nhà thi đấu TDTT phường Vĩnh Phúc. Giải dự kiến quy tụ gần 300 vận động viên đến từ các câu lạc bộ trên toàn tỉnh tranh tài ở 40 bộ huy chương. Đây là dịp để cơ quan quản lý và Liên đoàn đánh giá sự phát triển chung của phong trào Taekwondo, từ đó tiếp tục điều chỉnh định hướng phát triển phù hợp.

Ban Tổ chức trao huy chương cho các vận động viên đạt thành tích tại Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Phú Thọ lần thứ I năm 2026.

Chủ tịch Liên đoàn Taekwondo tỉnh Phú Thọ Lê Văn Thắng khẳng định: “Thời gian tới, Liên đoàn sẽ tập trung kiện toàn Ban Chấp hành, đồng thời tổ chức các lớp tập huấn chuyên môn nhằm nâng cao trình độ kỹ thuật cho đội ngũ huấn luyện viên, hướng dẫn viên. Công tác đào tạo, bồi dưỡng trọng tài cũng được chú trọng nhằm xây dựng lực lượng đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng đáp ứng yêu cầu tổ chức các giải đấu của tỉnh”.

Đặc biệt, sang năm 2027, Liên đoàn dự kiến đăng cai tổ chức kỳ thi thăng đẳng Taekwondo quốc gia vào tháng 6/2027. Cùng thời điểm, Giải Liên đoàn Taekwondo tỉnh Phú Thọ mở rộng lần thứ II năm 2027 - tranh Cúp Vua Hùng sẽ được tổ chức với quy mô khoảng 1.000 vận động viên, tham gia tranh tài ở 6 nội dung gồm: Tài năng, Quyền tiêu chuẩn, Quyền sáng tạo, Đối kháng cá nhân, Đối kháng đồng đội và Võ nhạc.

Những định hướng chiến lược và bước đi bài bản này hứa hẹn sẽ tiếp tục duy trì ngọn lửa đam mê, nâng tầm chất lượng chuyên môn và nhân lên sức hút mạnh mẽ của môn võ Taekwondo trên quê hương Đất Tổ trong giai đoạn tới.

Hương Lan