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Người Thái Lan nói gì khi đội nhà thua đậm U23 Việt Nam?

Trang Siam Sport dùng từ “đáng thất vọng” để nói về trận thua 0-3 của U23 Thái Lan trước U23 Việt Nam ở giải giao hữu Gia Lai VTV Cup 2026.

Người Thái Lan nói gì khi đội nhà thua đậm U23 Việt Nam?

HLV Thawatchai không buồn vì thất bại.

"U23 Thái Lan có khởi đầu đáng thất vọng khi thua đậm 0-3 trước U23 Việt Nam ở trận đầu tiên tại giải giao hữu Gia Lai VTV Cup 2026. Chúng ta sẽ gặp U23 Qatar ở trận đấu tiếp theo",Siam Sport viết.

Trang Thairath nhận định thế trận trên sân Pleiku đã sớm an bài. Họ kỳ vọng U23 Thái Lan ghi được bàn thắng danh dự với cơ hội tốt nhất từ quả đá phạt của Pothisri. Tuy nhiên, thủ môn Văn Bình của U23 Việt Nam cản phá thành công và từ chối bàn thắng cho U23 Thái Lan.

HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul lên tiếng về thất bại: “Đây chắc chắn là kết quả chúng tôi không mong muốn. Tuy nhiên, tôi đã thấy các cầu thủ cố gắng hết sức trong tấn công và phòng ngự. Đây là đội hình gồm nhiều cầu thủ lần đầu được gọi lên U23 Thái Lan. Tôi tự hào về tinh thần chiến đấu của họ và khi có sự chuẩn bị tốt, đội hình này sẽ tiến bộ”.

“Hôm nay, chúng ta học hỏi nhiều điều từ đội tuyển sẽ là đối thủ trực tiếp của Thái Lan trong tương lai. Bài học này được vận dụng cho hiện tại và hướng đến các sân chơi sắp tới như SEA Games. Tôi tin lứa cầu thủ này sẽ tiếp tục phát triển để cạnh tranh với Việt Nam trong tương lai”, HLV Thawatchai tuyên bố.

Bàn thắng của Minh Tâm đưa U23 Việt Nam dẫn 2-0 và đánh gục ý chí của người Thái.

Thairath nhận định thầy trò HLV Thawatchai gần như hết cửa dẫn đầu giải giao hữu Gia Lai VTV Cup 2026. Mục tiêu tiếp theo của U23 Thái Lan là nỗ lực chơi tốt ở trận đối đầu U23 Qatar và sau đó là U23 Singapore.

Trên mạng xã hội, CĐV Thái Lan kêu gọi tất cả cảm thông cho thất bại đậm trước U23 Việt Nam. Người Thái nhận định đây là đội hình gồm nhiều cầu thủ tuổi 20 và 21, lần đầu sát cánh bên nhau, do đó không thể sánh với Việt Nam với bộ khung gồm nhiều tuyển thủ từng dự Asiad 2026.

Trên sân Pleiku, U23 Thái Lan phải chơi co cụm phòng ngự trong phần lớn thời gian. “Voi chiến” bị chọc thủng lưới từ 2 tình huống đánh đầu của tiền đạo Minh Tâm. Sau đó, Williams Minh Hoàng sút phạt đền thành công mang về bàn ấn định chiến thắng 3-0 cho U23 Việt Nam.

Theo Báo điện tử Tiền Phong



 Từ khóa: U23 Việt Nam VTV Cup U23 thái lan Giao hữu Gia lai Đội hình Thành công Tương lai U23 qatar Thất bại
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