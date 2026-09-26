Sôi nổi Giải bóng chuyền hơi người cao tuổi phường Kỳ Sơn

Ngày 26/9, Hội Người cao tuổi phường Kỳ Sơn tổ chức Giải bóng chuyền hơi nam, nữ lần thứ nhất năm 2026, thiết thực chào mừng 35 năm Ngày Quốc tế Người cao tuổi (1/10/1991 - 1/10/2026) và hưởng ứng Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam.

Các đồng chí lãnh đạo Hội Người cao tuổi tỉnh, phường Kỳ Sơn trao cờ lưu niệm và tặng bóng chuyền cho các đội tham dự.

Giải được tổ chức tại sân Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công phường Kỳ Sơn, thu hút 210 vận động viên thuộc 23 đội bóng, gồm 11 đội nam và 12 đội nữ tham gia tranh tài.

Ngay sau lễ khai mạc, các vận động viên bước vào thi đấu với tinh thần đoàn kết, giao lưu, cống hiến nhiều pha bóng đẹp, tạo không khí sôi nổi, hào hứng và nhận được sự cổ vũ của đông đảo hội viên, người dân.

Các đội bóng dự khai mạc giải.

Hội Người cao tuổi phường Kỳ Sơn hiện có 3.320 hội viên, sinh hoạt tại 12 chi hội. Thời gian qua, cùng với các hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của hội viên, Hội chú trọng duy trì, phát triển các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, tạo môi trường để người cao tuổi giao lưu, rèn luyện sức khỏe, nâng cao đời sống tinh thần.

Theo đại diện Hội Người cao tuổi phường Kỳ Sơn, phong trào rèn luyện thể dục thể thao ngày càng thu hút hội viên tham gia, trong đó bóng chuyền hơi là môn thể thao phù hợp với người cao tuổi.

Thông qua các hoạt động giao lưu, thi đấu, Hội mong muốn tiếp tục lan tỏa tinh thần sống vui, sống khỏe, sống có ích; động viên hội viên tích cực rèn luyện sức khỏe, giữ gìn tinh thần lạc quan; đồng thời phát huy vai trò nêu gương, đóng góp kinh nghiệm, uy tín trong gia đình và cộng đồng.

Trận đấu bóng chuyền nam sau lễ khai mạc.

Giải bóng chuyền hơi là sân chơi thể thao lành mạnh, bổ ích, tạo điều kiện để cán bộ, hội viên người cao tuổi gặp gỡ, giao lưu, tăng cường đoàn kết; đồng thời thúc đẩy phong trào tập luyện thể dục thể thao trong các chi hội.

Đội bóng chuyền nữ thi đấu tại giải.

Giải cũng góp phần tạo không khí vui tươi, phấn khởi dịp Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam; động viên người cao tuổi tiếp tục phát huy vai trò, tinh thần “Tuổi cao - Gương sáng”, tích cực tham gia các phong trào tại địa phương.

Hồng Duyên