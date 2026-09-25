Hà Lan cầm hòa Đức, Haaland lập cú đúp cho Na Uy

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Lượt trận mở màn UEFA Nations League 2026-2027 tối 24/9 và rạng sáng 25/9 chứng kiến Hà Lan cầm hòa Đức nhờ bàn thắng muộn của Cody Gakpo, trong khi Erling Haaland lập cú đúp giúp Na Uy vượt qua Đan Mạch. Đương kim vô địch Bồ Đào Nha cũng có khởi đầu thuận lợi với chiến thắng trước Wales.
Haaland góp công lớn trong chiến thắng kịch tính của tuyển Na Uy. Nguồn: MCFC
Tâm điểm bảng A2 là cuộc đối đầu giữa Hà Lan và Đức tại Amsterdam. Felix Nmecha đưa đội khách vượt lên dẫn trước, giúp huấn luyện viên Jurgen Klopp tiến gần chiến thắng trong trận đầu tiên dẫn dắt đội tuyển Đức. Tuy nhiên, Cody Gakpo ghi bàn ở thời gian bù giờ, ấn định tỷ số hòa 1-1. Đây cũng là trận ra mắt của Xavi Hernandez trên cương vị huấn luyện viên Hà Lan.
Ở trận còn lại của bảng A2, Hy Lạp giành chiến thắng 2-1 trên sân Serbia. Bàn thắng quyết định đến ở những phút cuối, giúp đội khách có trọn 3 điểm và tạm vươn lên dẫn đầu bảng.
Bảng A4 chứng kiến màn trình diễn nổi bật của Erling Haaland. Tiền đạo thuộc biên chế Manchester City ghi hai bàn, trong đó có bàn quyết định, giúp Na Uy thắng Đan Mạch 3-2 trong trận đấu có năm bàn thắng. Kết quả này mang lại khởi đầu thuận lợi cho Na Uy trong bảng đấu còn có Bồ Đào Nha và Wales.
Đương kim vô địch Bồ Đào Nha cũng giành trọn 3 điểm trong trận ra quân khi thắng Wales 1-0. João Félix ghi bàn duy nhất ở phút 22 bằng một cú sút xa, trong khi Cristiano Ronaldo có một bàn thắng không được công nhận. Chiến thắng cũng đánh dấu màn ra mắt thuận lợi của huấn luyện viên Jorge Jesus trên cương vị mới.
Ở League B, Áo thắng Israel 3-1, còn Kosovo vượt qua Cộng hòa Ireland 1-0. Tại League D, Malta thắng Andorra 2-1, trong khi Litva giành chiến thắng 2-0 trên sân Liechtenstein.
UEFA Nations League 2026-2027 bắt đầu vòng phân hạng từ ngày 24/9 và kéo dài đến tháng 11. Tại League A, hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành quyền vào tứ kết, trong khi đội cuối bảng xuống League B.
Kết quả loạt trận UEFA Nations League đêm qua rạng sáng nay. Ảnh: UEFA
Theo nhandan.vn
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