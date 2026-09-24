Vận động viên điền kinh Phú Thọ vào chung kết nội dung 4x400m tiếp sức hỗn hợp nam nữ tại ASIAD 20

Tạ Ngọc Tưởng - vận động viên của điền kinh Phú Thọ đã cùng với những người đồng đội chính thức giành quyền vào chung kết nội dung 4x400m tiếp sức hỗn hợp nam nữ tại ASIAD 20.

Ở vòng loại lượt 1, đội tuyển tiếp sức Việt Nam với 4 vận động viên là Tạ Ngọc Tưởng, Nguyễn Thị Hằng, Lê Ngọc Phúc và Nguyễn Thị Ngọc đã thi đấu xuất sắc, đạt thành tích 3 phút 16 giây 08 - đứng thứ 2 vòng loại và chính thức giành quyền vào thi đấu chung kết.

Chàng trai quê ở xã Thọ Văn, tỉnh Phú Thọ đã thi đấu đầu tiên trong số 4 vận động viên và phối hợp tốt với các đồng đội để có thành tích ấn tượng.

Phần thi chung kết sẽ diễn ra vào khoảng 20h25 tối 24/9 theo giờ Việt Nam. Tất cả sẽ chờ đợi vào tấm huy chương lịch sử tại “biển lớn” của điền kinh Việt Nam.

Ở ASIAD lần này, Tạ Ngọc Tưởng là trụ cột của nhóm chạy 400m của điền kinh Việt Nam khi tham gia cả 3 nội dung là: cá nhân 400m, tiếp sức hỗn hợp nam nữ 4x400m và tiếp sức nam 4x400m.

Huy Trần