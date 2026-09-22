Đội tuyển nữ Việt Nam giành quyền vào tứ kết Asian Games 2026

Hòa Thái Lan 0-0 ở lượt trận cuối bảng E tối 21/9, đội tuyển nữ Việt Nam giành quyền vào tứ kết môn bóng đá nữ Asian Games 2026 với tư cách một trong hai đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất.

Đội tuyển nữ Việt Nam nhập cuộc với quyết tâm cao. Ảnh: VFF

Trận đấu giữa Việt Nam và Thái Lan mang tính quyết định đối với cơ hội đi tiếp của cả hai đội. Trước giờ bóng lăn, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc nắm lợi thế khi chỉ cần một kết quả hòa để giành vé vào tứ kết, trong khi Thái Lan buộc phải thắng.

Với tính chất quan trọng của trận đấu, hai đội nhập cuộc thận trọng. Trong khoảng 20 phút đầu tiên, thế trận diễn ra chặt chẽ và không có nhiều cơ hội rõ rệt được tạo ra.

Phút 21, Hải Yến có tình huống đột phá vào khu vực cấm địa Thái Lan nhưng bị hậu vệ đối phương ngăn chặn, mang về quả phạt góc cho đội tuyển nữ Việt Nam.

Đến phút 29, Thái Lan có cơ hội áp sát khung thành của thủ môn Kim Thanh, song pha dứt điểm cuối cùng không chính xác. Sau quãng thời gian đầu có phần lép vế, đội bóng xứ Chùa Vàng dần lấy lại thế trận và gia tăng sức ép về phía phần sân Việt Nam.

Trong hiệp 1, đội tuyển nữ Việt Nam chỉ có hai pha dứt điểm. Việc ưu tiên sự chắc chắn ở hàng phòng ngự giúp các học trò của huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc duy trì tỷ số 0-0 trước khi bước vào giờ nghỉ.

Sang hiệp 2, Thái Lan chủ động đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn thắng. Phút 52, từ một tình huống tấn công của đối phương, Thanh Nhã suýt đưa bóng về lưới nhà.

Trong phần lớn thời gian còn lại, Thái Lan tạo ra sức ép đáng kể trước khu vực cấm địa. Hàng phòng ngự Việt Nam cùng thủ môn Kim Thanh phải duy trì sự tập trung để hóa giải các tình huống tấn công của đối phương.

Càng về cuối trận, sức ép từ Thái Lan càng tăng khi đội bóng này cần chiến thắng để nuôi hy vọng đi tiếp. Trong khi đó, đội tuyển nữ Việt Nam chủ động bảo vệ thế trận, hạn chế khoảng trống và giữ an toàn cho khung thành.

Không có bàn thắng nào được ghi sau 90 phút. Kết quả hòa 0-0 giúp đội tuyển nữ Việt Nam hoàn thành mục tiêu, giành quyền vào tứ kết với tư cách một trong hai đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất.

Ngay sau trận đấu, thay mặt Ban Chấp hành và Thường trực Ban Chấp hành Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, Chủ tịch Trần Quốc Tuấn gửi lời chúc mừng, đồng thời động viên toàn đội giữ gìn sức khỏe, tiếp tục tập trung và chuẩn bị kỹ cho trận tứ kết.

Với thành tích giành quyền đi tiếp, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam quyết định thưởng động viên đội tuyển nữ Việt Nam 500 triệu đồng.

Sau vòng bảng với những trận đấu có tính chất và mức độ khó khác nhau, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc sẽ tiếp tục chuẩn bị cho vòng tứ kết Asian Games 2026.

Lịch thi đấu tứ kết bóng đá nữ Asian Games 2026, ngày 25/9 13 giờ: Triều Tiên - Đài Loan (Trung Quốc) 13 giờ: Trung Quốc - Việt Nam 17 giờ 30 phút: Hàn Quốc - Uzbekistan 17 giờ 30 phút: Nhật Bản - Philippines

Theo nhandan.vn