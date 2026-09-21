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Bóng đá châu Âu:

Man City độc chiếm ngôi đầu bảng, M.U lại suýt thua, Atletico hạ Real Madrid

Loạt trận tối 20/9 và rạng sáng 21/9 tại các giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu chứng kiến Manchester City tiếp tục toàn thắng tại Ngoại hạng Anh, trong khi Manchester United chỉ có 1 điểm trước Fulham. Tại Tây Ban Nha, Atletico Madrid giành chiến thắng 2-1 trong trận derby với Real Madrid.

Man City độc chiếm ngôi đầu bảng, M.U lại suýt thua, Atletico hạ Real Madrid

Man City thắng liên tiếp 5 vòng đầu tiên của Ngoại hạng Anh. Ảnh: MCFC

Ở vòng 5 Ngoại hạng Anh, Manchester City và Sunderland tạo nên màn rượt đuổi với 8 bàn thắng tại sân Etihad. Antoine Semenyo lập cú đúp, Erling Haaland ghi bàn cuối trận giúp đội chủ nhà thắng 5-3 và duy trì thành tích toàn thắng sau 5 vòng. Sunderland dù thất bại vẫn để lại dấu ấn với cú hat-trick của Brian Brobbey.

Với chiến thắng này, thầy trò Enzo Maresca đã độc chiếm ngôi đầu bảng Ngoại hạng Anh với 15 điểm tuyệt đối, bởi trước đó một ngày, đương kim vô địch Arsenal đã bất ngờ thảm bại 0-3 trước Brighton.

Trong khi đó, Manchester United tiếp tục gặp khó khăn khi bị Fulham cầm hòa 1-1. “Quỷ đỏ” bị dẫn trước bởi pha phản lưới của Lisandro Martinez, trước khi Matheus Cunha ghi bàn gỡ hòa ở những phút cuối. Liverpool giành chiến thắng 1-0 trên sân Bournemouth nhờ bàn thắng của Alexander Isak, còn Leeds United và Crystal Palace hòa không bàn thắng.

Tâm điểm vòng 7 La Liga là derby Madrid tại sân Metropolitano. Atletico Madrid đánh bại Real Madrid 2-1 trong trận đấu căng thẳng, với Alejandro Grimaldo và Jonathan David ghi bàn cho đội chủ nhà. Real Madrid phải chơi thiếu người sau khi Dean Huijsen nhận thẻ đỏ, trước khi Antonio Rüdiger rút ngắn tỷ số ở phút 89 nhưng không thể giúp đội khách giành lại điểm.

Thất bại thứ hai từ đầu mùa khiến Real đã bị Barcelona bỏ xa tới 6 điểm trên bảng xếp hạng, gây áp lực khổng lồ lên đôi vai của huấn luyện viên Jose Mourinho.

Tại vòng 5 Serie A, Juventus tìm lại chiến thắng bằng kết quả 2-0 trước Atalanta nhờ các bàn của Francisco Conceição và Bremer. AC Milan cũng có chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Lecce, trong khi Napoli bị Fiorentina cầm hòa 1-1. Frosinone tiếp tục khởi đầu đáng chú ý khi vượt qua Como 2-0.

Ở vòng 4 Bundesliga, Bayer Leverkusen thắng RB Leipzig 2-0. Patrik Schick tiếp tục duy trì phong độ cao khi ghi bàn ở cả bốn vòng đầu mùa, trước khi Miguel Gutiérrez ấn định chiến thắng cho đội chủ sân BayArena. Paderborn có chiến thắng đầu tiên khi vượt qua Hoffenheim 3-1, còn Schalke và Elversberg hòa 0-0.

Trận đấu đáng chú ý nhất vòng 5 Ligue 1 chứng kiến Paris Saint-Germain thắng Marseille 2-1 trên sân Velodrome. Ferran Torres mở tỷ số, Angel Gomes gỡ hòa cho Marseille trước khi Marquinhos ghi bàn quyết định cho đội khách. Thất bại này khiến Marseille nối dài chuỗi thua tại Ligue 1 lên năm trận. Nice thắng Lille 2-1, còn Auxerre cũng vượt qua Brest với cùng tỷ số.

Theo nhandan.vn


Theo nhandan.vn

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