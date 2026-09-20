Lịch thi đấu Asiad ngày 20/9: Thể thao Việt Nam ’mở hàng' huy chương?

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Ngày 20/9, Đoàn Thể thao Việt Nam tranh tài ở 9 môn tại Asiad 20. Teqball đứng trước cơ hội “mở hàng” huy chương, trong khi bắn súng, karate, wushu, xe đạp và MMA bước vào những nội dung quan trọng. Đội tuyển bóng chuyền nữ cũng đối đầu Trung Quốc ở tứ kết.
Bóng chuyền nữ Việt Nam gặp Trung Quốc ở tứ kết.
Theo lịch thi đấu trong ngày 20/9, đoàn Việt Nam sẽ tranh tài ở các môn wushu, bắn súng, bơi, teqball, karate, MMA, bóng chuyền, xe đạp và bóng ném. Đây là ngày thi đấu dày đặc ngay sau Lễ khai mạc, với nhiều nội dung bước vào vòng chung kết hoặc tranh huy chương.
Mở màn lúc 7h, Nguyễn Văn Sỹ thi chung kết trường quyền nam môn wushu. Sau đó, lúc 7h45, Lê Thị Mộng Tuyền, Phí Thanh Thảo và Dương Hà My bước vào vòng loại súng trường cá nhân nữ. Chung kết nội dung này diễn ra lúc 12h30.
Môn bơi bắt đầu lúc 8h với các nội dung 200m bướm nữ của Võ Thị Mỹ Tiên, 50m ếch nữ của Nguyễn Thúy Hiền và 200m hỗn hợp nam của Trần Hưng Nguyên, Nguyễn Quang Thuấn. Các chung kết tương ứng được xếp lúc 15h, nếu các vận động viên Việt Nam giành quyền đi tiếp.
Tâm điểm buổi sáng là hai trận tranh HCĐ teqball. Lúc 8h30, cặp Nguyễn Hoàng Minh Tân - Trịnh Gia Nghi gặp Ấn Độ ở nội dung đôi nam nữ. Một giờ sau, Bá Trường Giang - Lê Anh Khoa đối đầu Iraq ở nội dung đôi nam. Cả hai cặp Việt Nam đều đứng trước cơ hội giành những tấm huy chương đầu tiên cho teqball nước nhà tại Asiad.
Lúc 8h30, Lò Thị Phung gặp Aigerim Torekhanova của Kazakhstan ở hạng 54kg nữ MMA hiện đại. Đến 10h30, Quàng Văn Minh đối đầu Nabiev M. của Bahrain ở hạng 77kg nam MMA truyền thống. Các trận tứ kết dự kiến diễn ra lúc 13h50 và 17h10. MMA Việt Nam đặt mục tiêu ít nhất một huy chương trong lần đầu xuất hiện tại Asiad.
Ở môn karate, lúc 8h, Bùi Ngọc Nhi thi kata đơn nữ; 10h15, Chu Văn Đức tranh tài kumite nam dưới 60kg. Nếu vượt qua các vòng đấu, hai võ sĩ có thể thi chung kết lần lượt lúc 15h55 và 16h25.
Cùng buổi trưa, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam gặp Trung Quốc ở tứ kết lúc 11h. Đây là thử thách lớn khi Trung Quốc từng vô địch hai kỳ Asiad gần nhất.
Phạm Lê Xuân Lộc thi chung kết tính giờ cá nhân nam môn xe đạp lúc 11h30. Đội tuyển bóng ném nữ gặp Hồng Kông lúc 13h30. Buổi chiều và tối, Ngô Thị Phương Nga gặp Mông Cổ lúc 16h30, còn Trương Văn Chưởng đối đầu Macau ở hạng 70kg wushu lúc 18h10.
Trong ngày thi đấu này, bắn súng và karate là hai mũi nhọn được kỳ vọng tranh HCV; teqball có cơ hội giành HCĐ trực tiếp, còn wushu, xe đạp và MMA được chờ đợi tạo thêm bất ngờ. Bóng chuyền nữ cần vượt qua Trung Quốc để tiếp tục cuộc đua huy chương.
https://tienphong.vn/lich-thi-dau-asiad-ngay-209-the-thao-viet-nam-mo-hang-huy-chuong-post1877848.tpo
Theo tienphong.vn
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