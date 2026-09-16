Dấu ấn phong trào thể thao quần chúng ở Yên Phú

Không chỉ ghi dấu ấn nổi bật về môn bơi, phong trào thể dục, thể thao (TDTT) quần chúng trên địa bàn xã Yên Phú phát triển rộng khắp cùng nhiều hoạt động sôi nổi.

Tại Lễ hội Khai hạ năm 2026, xã Yên Phú tổ chức thi đấu các môn thể thao dân tộc trong khuôn khổ Đại hội Thể dục thể thao cấp cơ sở.

Tại Đại hội TDTT tỉnh Phú Thọ lần thứ I - năm 2026, đoàn thể thao xã tham gia tranh tài ở nhiều nội dung và đạt được chuỗi thành tích ấn tượng. Ở môn bơi, các vận động viên (VĐV) ghi danh với 4 huy chương Vàng (HCV), 1 huy chương Bạc (HCB), 2 huy chương Đồng (HCĐ). Trong đó, HCV thuộc về các VĐV: Bùi Thanh Tùng - nội dung bơi ngửa nam cự ly 50m; Bùi Văn Tư - nội dung bơi ếch nam cự ly 100m; Quách Hồng Thái - nội dung bơi ngửa nam cự ly 100m; đội tiếp sức hỗn hợp nam cự ly 4x50m (Bùi Thanh Tùng, Quách Văn Chuẩn, Bùi Văn Tư, Quách Hồng Thái). Ở môn đẩy gậy, đoàn thể thao xã có 2 VĐV tham gia, trong đó, VĐV Bùi Thị Mai xuất sắc giành HCB nội dung đẩy gậy nữ hạng cân từ 51-54kg. Ở môn thể thao võ thuật, VĐV Bùi Thị Bảo Châu đoạt HCV môn Karate nội dung Kumite cá nhân nữ hạng cân dưới 55kg; VĐV Bùi Chiến Thắng đoạt HCV môn Teakwondo hạng cân trên 68kg.

Trong khuôn khổ Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Phú Thọ lần thứ I - năm 2026, giai đoạn I cụm Hòa Bình diễn ra từ ngày 12-24/8, các VĐV lứa tuổi học sinh trung học cơ sở (THCS) đến từ đơn vị Yên Phú cũng gặt hái được những thành tích đáng phấn khởi: Giải Nhất bóng chuyền nữ THCS, giải Ba bóng chuyền nam THCS; giải Ba kéo co THCS. Đồng chí Bùi Thị Hà - Phó Chủ tịch UBND xã cho biết: Yên Phú là một trong những đơn vị có phong trào TDTT sôi nổi và phát triển sâu rộng dựa trên nền tảng Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Những thành tích đáng tự hào tại các đấu trường quốc gia, khu vực Đông Nam Á, hay trong Đại hội TDTT và Hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh trong năm 2026 là thước đo đánh giá, động lực tinh thần giúp thúc đẩy phong trào TDTT quần chúng ngày càng lan tỏa tại địa phương.

Từ phong trào TDTT quần chúng đã phát hiện, bồi dưỡng các VĐV có tiềm năng, triển vọng tạo nguồn bổ sung quan trọng cho thể thao thành tích cao. Đáng chú ý, tại Giải Bơi truyền thống trung, cao tuổi quốc gia lần thứ 28 - năm 2026 diễn ra từ ngày 3-9/8, quy tụ 250 VĐV đến từ 19 câu lạc bộ trên cả nước, xã Yên Phú có 1 cặp “kình ngư” tiêu biểu là mẹ và con gái cùng tham gia. Trong đó, VĐV Quách Thị Lâm (nhóm tuổi nữ 60-64) xuất sắc giành 2 HVC ở nội dung 100m bơi tự do và 100m bơi ngửa; VĐV Quách Thị Hiền Lương giành 1 HCB, 1 HCĐ, đóng góp vào thành tích chung cuộc của tỉnh với 21 huy chương, gồm 8 HCV, 9 HCB, 4 HCĐ, xếp thứ 4 toàn đoàn. Đặc biệt, địa phương có 1 gương mặt VĐV nổi trội ở môn cầu lông là Bùi Tiến Khang - cán bộ Công an xã vừa đoạt thành tích xuất sắc tại Giải Vô địch cầu lông cảnh sát Đông Nam Á năm 2026 với 1 HCB ở nội dung đôi nam nữ, 2 HCĐ ở nội dung đôi nam và đồng đội.

Phong trào TDTT thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân, từ đoàn viên, thanh, thiếu niên, phụ nữ, người cao tuổi tham gia tập luyện thường xuyên. Ngoài bơi là môn thể thao truyền thống, mũi nhọn, các xóm duy trì tập luyện các môn thể thao quen thuộc, dễ tập, phù hợp với các lứa tuổi, như: Bóng chuyền hơi, bóng đá, cầu lông, Việt dã...

Nhằm tạo sức mạnh thể thao gắn kết cộng đồng, cấp ủy, chính quyền xã luôn quan tâm, tạo điều kiện về sân chơi, bãi tập ở các xóm; tổ chức các giải thể thao cấp xã, lồng ghép với chương trình lễ hội Khai hạ đầu Xuân; các ngành, MTTQ và hội, đoàn thể phát động, tổ chức giải đấu vào các dịp kỷ niệm có ý nghĩa quan trọng. Phong trào TDTT quần chúng giúp rèn luyện sức khỏe; nâng cao đời sống văn hóa tinh thần; góp phần đẩy lùi các tệ nạn xã hội; thúc đẩy phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Bùi Minh