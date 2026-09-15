Lê Vũ Phát Lộc - Tài năng trẻ Pickleball Đất Tổ

Sinh năm 2012, Lê Vũ Phát Lộc (xã Yên Lạc), sớm làm quen với cây vợt và bộc lộ năng khiếu thể thao. Từ quần vợt, Phát Lộc chuyển sang Pickleball và nhanh chóng thích nghi. Gần 2 năm gắn bó với bộ môn này, tay vợt trẻ Đất Tổ đã đạt nhiều thành tích tại các giải đấu trong nước và quốc tế.

Dấu ấn trên sân đấu quốc tế

Tại Asia Pickleball Junior Open 2026 tổ chức tại Thái Lan, Phát Lộc khoác áo đội Sypik, tranh tài ở nhiều nội dung cùng các tay vợt trẻ đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ châu Á. Tay vợt sinh năm 2012 đã xuất sắc giành chức vô địch đơn nam U14, vô địch đôi nam U14 và á quân đôi nam U16.

Lê Vũ Phát Lộc xuất sắc giành chức vô địch đơn nam U14 tại Asia Pickleball Junior Open 2026 tổ chức ở Thái Lan.

Đáng chú ý, việc thi đấu ở nhóm U16 cho thấy khả năng thích ứng và bản lĩnh của Phát Lộc khi phải đối đầu với những đối thủ lớn tuổi hơn.

Thành tích tại Thái Lan nối dài bảng thành tích khá ấn tượng của tay vợt trẻ sau chưa đầy 2 năm theo đuổi Pickleball. Năm 2024, em từng giành chức vô địch đơn nam và đôi nam U12 tại giải Pickleball châu Á mở rộng. Năm 2025, Phát Lộc tiếp tục có những kết quả đáng chú ý tại các giải đấu ở Malaysia như vô địch đơn nam giải Selango U18, vô địch đôi nam U18 giải Sypik Master; giải Nhì đôi nam, giải Ba đơn nam U14 tại giải Junior châu Á và giải Nhì tại giải Pickleball VTV Cup Open.

Qua mỗi giải đấu, Phát Lộc có thêm cơ hội cọ xát với những đối thủ có trình độ, lối chơi khác nhau, từ đó tích lũy kinh nghiệm và từng bước hoàn thiện kỹ năng.

Từ quần vợt đến Pickleball

Sinh ra trong gia đình có truyền thống thể thao, Phát Lộc sớm làm quen với cây vợt. Bố em, anh Lê Văn Chúc, là huấn luyện viên quần vợt. Từ năm 3 tuổi, Lộc đã được bố hướng dẫn làm quen với quần vợt, sau đó từng tham gia đội tuyển trẻ của tỉnh và thi đấu tại một số giải phong trào, giải trẻ.

Nền tảng quần vợt giúp em có kỹ thuật, khả năng di chuyển và cảm giác bóng tốt. Đây cũng là lợi thế để Phát Lộc nhanh chóng thích nghi khi chuyển sang Pickleball.

Nhờ nền tảng kỹ thuật được hình thành từ quần vợt, Phát Lộc nhanh chóng thích nghi với Pickleball.

Tháng 6/2024, khi anh Chúc chuyển hướng sang Pickleball, Lộc bắt đầu thử sức với bộ môn mới. Ban đầu chỉ tập luyện cùng bố cho vui, nhưng càng chơi, cậu bé càng bị cuốn hút.

Theo anh Lê Văn Chúc, bên cạnh năng khiếu, Lộc có ý thức tập luyện và tinh thần thi đấu ngày càng tốt. Anh vừa là người hướng dẫn kỹ thuật, vừa đồng hành cùng con trong các giải đấu, động viên con cân bằng giữa tập luyện, thi đấu và cuộc sống.

“Việc con được lựa chọn là vận động viên đại diện cho Việt Nam tham gia các giải đấu quốc tế là niềm vinh dự của con cũng như của cả gia đình, đồng thời sẽ tiếp thêm động lực cho con trong quá trình rèn luyện. Tôi sẽ cố gắng hết sức để đồng hành cùng con, động viên và hỗ trợ con trên chặng đường phía trước” - anh Chúc chia sẻ.

Ở tuổi 14, Phát Lộc vẫn còn nhiều thời gian để hoàn thiện kỹ thuật và tích lũy kinh nghiệm. Những thành tích đạt được là động lực để tay vợt trẻ tiếp tục tập luyện, nhưng cũng đặt ra yêu cầu phải không ngừng tiến bộ khi bước vào những nhóm tuổi và giải đấu có tính cạnh tranh cao hơn.

Thúy Hường