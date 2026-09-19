Hôm nay 19/9, khai mạc Đại hội thể thao châu Á - ASIAD 20

Việt Nam trước mục tiêu đoạt bốn Huy chương vàng

Chiều nay 19/9, Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20) chính thức khai mạc tại sân vận động Paloma Mizuho tại Aichi-Ngoya (Nhật Bản). Đoàn Thể thao Việt Nam bước vào cuộc tranh tài với mục tiêu giành từ bốn Huy chương vàng (HCV) trở lên trong bối cảnh nhiều môn được kỳ vọng, nhưng cũng đối mặt sức ép lớn từ các đối thủ hàng đầu châu lục.

Niềm vui của U23 Việt Nam sau trận thắng U23 Philippines 2-0. Ảnh: Hoàng Hồ

Tại ASIAD 20, Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự với 498 thành viên, trong đó có 348 vận động viên (VĐV), tranh tài ở 33 môn và phân môn. Sau khi giành ba Huy chương vàng tại ASIAD 19, mục tiêu ở kỳ đại hội này đã được nâng từ bốn Huy chương vàng trở lên. Đây là chỉ tiêu không dễ hoàn thành khi đấu trường châu Á quy tụ nhiều cường quốc thể thao, trong đó có không ít vận động viên đang ở đẳng cấp thế giới. Tuy nhiên, quá trình chuẩn bị vừa qua đã và đang giúp ngành thể thao có cơ sở để đặt kỳ vọng vào một số nội dung trọng điểm.

Ba môn thể thao cầu mây, karate và bắn súng được xem là ba mũi nhọn quan trọng nhất trong hành trình “tìm vàng” của Việt Nam. Đây cũng là những môn từng đem về Huy chương vàng tại ASIAD 19 và được kỳ vọng tiếp tục duy trì vị thế ở ASIAD 20. Cầu mây nữ có truyền thống thành tích tốt và được chờ đợi nhiều, trong khi karate sở hữu những vận động viên có khả năng cạnh tranh ở các nội dung thế mạnh.

Tại ASIAD 20, Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự với 498 thành viên, trong đó có 348 vận động viên (VĐV), tranh tài ở 33 môn và phân môn.

Với bắn súng, sự chú ý tập trung vào những xạ thủ đã tích lũy kinh nghiệm ở các giải đấu lớn, đặc biệt là Trịnh Thu Vinh, người từng tiến rất gần đến huy chương tại Olympic Paris 2024. Dù vậy, đây đều là những môn có tính cạnh tranh cao và chỉ một sai số nhỏ cũng có thể làm thay đổi thứ hạng.

Bên cạnh ba môn trọng điểm, cơ hội giành Huy chương vàng còn được mở ra ở nhiều môn khác. Điền kinh, đua thuyền, xe đạp, thể dục dụng cụ, MMA và thể thao điện tử nằm trong nhóm có thể tạo thêm những điểm sáng. Một số vận động viên Việt Nam từng giành huy chương châu Á hoặc đạt thành tích đáng chú ý tại các giải đấu quốc tế ở những môn này đang có cơ hội cạnh tranh ở các nội dung phù hợp.

Đặc biệt, các môn võ và những nội dung mới tại ASIAD 20 cũng mở ra cơ hội khi Việt Nam sở hữu lực lượng được chuẩn bị tương đối kỹ. Mặc dù vậy, giữa khả năng cạnh tranh huy chương và giành Huy chương vàng vẫn là khoảng cách đáng kể, nhất là khi các đối thủ đến từ Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc hay Kazakhstan thường có lực lượng rất mạnh.

Thách thức lớn nhất với Đoàn Thể thao Việt Nam là phải biến những cơ hội thành Huy chương vàng trong khoảng thời gian thi đấu diễn ra liên tục và chịu sức ép thành tích cao. Tại Hàng Châu (Trung Quốc), Việt Nam từng giành ba Huy chương vàng, năm Huy chương bạc và 19 Huy chương đồng, thành tích cho thấy nhiều vận động viên đã tiến sát nhóm tranh chấp ngôi đầu. Vì vậy, mục tiêu từ bốn Huy chương vàng trở lên lần này không chỉ phụ thuộc vào những nhà vô địch cũ mà còn cần sự bứt phá của các gương mặt mới.

Sự chuẩn bị về chuyên môn, khả năng thích nghi điều kiện thi đấu tại Nhật Bản và nhất là bản lĩnh trong những thời điểm quyết định sẽ đóng vai trò quan trọng. Sau khi ASIAD 20 khai mạc, những kỳ vọng về huy chương cũng sẽ chuyển thành áp lực thi đấu cụ thể đối với từng đội tuyển.

ASIAD 20 diễn ra từ ngày 19/9 đến 4/10, quy tụ 45 đoàn thể thao với khoảng 17.000 thành viên, trong đó có hơn 11.000 vận động viên tham dự. Đại hội tranh tài 43 môn, 469 nội dung với nhiều môn Olympic cùng các môn thế mạnh của thể thao châu Á. Đây là lần thứ ba Nhật Bản đăng cai ASIAD, sau đại hội năm 1958 và năm 1994. Khác với nhiều đại hội trước, ASIAD 20 không xây dựng một làng vận động viên tập trung mà bố trí các đoàn tại nhiều cơ sở lưu trú, phù hợp mô hình tổ chức phân tán của đại hội.

Trung Quốc bước vào ASIAD 20 với 815 vận động viên, tranh tài ở 38 môn và 369 nội dung với mục tiêu tiếp tục giữ vị trí số 1 trên bảng tổng xếp hạng thành tích huy chương, nối dài chuỗi 11 đại hội liên tiếp dẫn đầu kể từ năm 1982.

Sân vận động Paloma Mizuho tại Aichi-Nagoya (Nhật Bản) là nơi diễn ra lễ khai mạc ASIAD 20.

Nước chủ nhà Nhật Bản tham dự ASIAD 20 với lực lượng 932 vận động viên, tranh tài ở toàn bộ 43 môn của đại hội. Với lợi thế sân nhà, Nhật Bản đặt mục tiêu cải thiện thành tích so với ASIAD 19 (có 52 Huy chương vàng và tổng cộng 188 huy chương). Đại hội này, họ hướng tới cột mốc 218 huy chương, tương đương thành tích tốt nhất của Nhật Bản tại kỳ ASIAD năm 1994.

U23 Việt Nam có chiến thắng, bóng chuyền nữ Việt Nam gặp Trung Quốc

Chiều 18/9, ở lượt trận thứ hai bảng C môn bóng đá ASIAD 20, đội tuyển U23 Việt Nam thắng U23 Philippines 2-0. Đoàn quân của huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh nhập cuộc chủ động, kiểm soát hoàn toàn tuyến giữa và liên tục tổ chức tấn công. Trong hiệp 1, U23 Việt Nam kiểm soát bóng tới 72%, nhưng gặp khó trước hàng phòng ngự chơi thấp và số đông của Philippines. Những pha lên bóng bên cánh trái với tốc độ của Phi Hoàng tạo ra không ít áp lực, song các chân sút Việt Nam không thể tận dụng cơ hội.

Sau giờ nghỉ, U23 Việt Nam tiếp tục duy trì thế trận áp đảo, song phải đến phút 74 mới phá vỡ thế bế tắc. Từ đường chuyền xuyên tuyến của Đức Anh, Thanh Nhàn bứt tốc vượt qua hai cầu thủ Philippines rồi thực hiện cú lốp bóng tinh tế, mở tỷ số. Bàn thắng giúp U23 Việt Nam thi đấu thoải mái hơn, trong khi Philippines buộc phải đẩy cao đội hình và để lộ khoảng trống. Phút 87, Lê Phát băng xuống dứt điểm, bóng bật xà ngang rồi chính anh đánh đầu, ấn định chiến thắng 2-0. Kết quả này giúp U23 Việt Nam rộng cửa vào tứ kết.

★ Cùng chiều qua, ở lượt trận cuối bảng D môn bóng chuyền nữ ASIAD 20, đội tuyển Việt Nam (đã sớm giành quyền vào tứ kết) không thể vượt qua đối thủ Hàn Quốc để chiếm ngôi đầu bảng. Các học trò của Huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt bị áp lực tâm lý và mắc khá nhiều lỗi bắt bước một và chuyền hai để đối thủ liên tục dẫn trước và kết thúc séc một với tỷ số thua cách biệt 21-25.

Thế trận séc hai không nhiều thay đổi, Hàn Quốc chủ động chắn bóng và đập bóng khá tốt buộc các cô gái Việt Nam phải vào thế rượt đuổi tỷ số. Những điểm yếu trong séc một vẫn chưa kịp khắc phục khiến đội bóng nước ta tiếp tục thua 21-25. Trong séc thứ ba, chủ động nhập cuộc tốt, liên tục là Thanh Thúy, Quỳnh Hương, Lưu Huệ và Trà My ghi điểm, giúp Việt Nam vượt lên thắng 28-26. Tuy nhiên, trong séc thứ tư, sức lực suy giảm và sự lặp lại các lỗi trước đó khiến đội bóng nước ta thua 18-25.

Thắng 3-1, Hàn Quốc đứng đầu bảng đấu, trong khi đội tuyển Việt Nam xếp thứ hai và sẽ phải gặp Trung Quốc, đội từng vô địch hai kỳ Á vận hội gần nhất, tại vòng tứ kết vào chiều 20/9.

Theo nhandan.vn