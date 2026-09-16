Đoàn thể thao Việt Nam đến Nagoya, khởi đầu chiến dịch chinh phục mục tiêu Asiad 20

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Sáng 16/9, đoàn thể thao Việt Nam do Phó cục trưởng Cục Thể dục thể thao, Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh dẫn đầu đã có mặt tại Nagoya (Nhật Bản), chuẩn bị bước vào tranh tài ở Asiad 20.
Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh dẫn đầu đoàn thể thao Việt Nam đến Nagoya (Nhật Bản) chuẩn bị cho Asiad 20. Ảnh: B.L
Ngay sau khi có mặt, các thành viên đoàn thể thao Việt Nam đã được Ban tổ chức nước chủ nhà tổ chức đón tiếp, đưa về nơi nghỉ ngơi, làm thủ tục check-in và chờ đến địa điểm lưu trú. Đoàn do Phó cục trưởng Cục Thể dục thể thao, Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh dẫn đầu với 83 thành viên, gồm các đội như wushu, đua thuyền, karatedo...
Các thành viên đoàn thể thao Việt Nam làm thủ tục tại Nagoya. Ảnh: B.L
Trao đổi với phóng viên Tiền Phong tại Nagoya, Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh cho biết các thành viên trong đoàn khoẻ mạnh, tinh thần vui vẻ, sẵn sàng cho đại hội. Tại Asiad 20, thể thao Việt Nam hướng tới tranh ít nhất 4 HCV. Trọng tâm các môn đặt vào bắn súng, đua thuyền, karatedo, cầu mây, điền kinh...
Vận động viên Dương Thúy Vi (Wushu) cho biết cô và các đồng đội rất hưng phấn. Dù đã dày kinh nghiệm thi đấu Asiad và các giải quốc tế, Dương Thúy Vi chia sẻ vẫn nguyên cảm hứng tranh tài tại Nagoya.
Dương Thúy Vi và các đồng đội sẽ đối diện các đối thủ cực mạnh ở Asiad 20. Ảnh: B.L
“Trung Quốc và nhiều đối thủ khác đều rất mạnh. Tuy nhiên chúng tôi sẽ nỗ lực tối đa để vượt qua giới hạn bản thân, đạt mục tiêu về chuyên môn” - Dương Thúy Vi cho biết. Tại Asiad 20, wushu được bố trí ở trên du thuyền Serena Costa.
Theo kế hoạch, ngày 18/9 sẽ diễn ra Lễ thượng cờ của đoàn thể thao Việt Nam tại Asiad 20.
https://tienphong.vn/doan-the-thao-viet-nam-den-nagoya-khoi-dau-chien-dich-chinh-phuc-muc-tieu-asiad-20-post1876692.tpo
Theo tienphong.vn
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