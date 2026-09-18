Lịch thi đấu Asian Games ngày 18/9 của Đoàn thể thao Việt Nam

Ngày 18/9, Đoàn Thể thao Việt Nam tiếp tục thi đấu ở nhiều nội dung đáng chú ý tại Asian Games 2026, nổi bật là trận U23 Việt Nam gặp U23 Philippines, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam chạm trán Hàn Quốc, cùng màn so tài của teqball đôi nam nữ Việt Nam với Nhật Bản.

Khán giả có thể theo dõi toàn bộ các nội dung về Asian Games trên các kênh sóng VTV6, VTV7 và ứng dụng VTVgo. Các nội dung đồng hành xem lại (VOD) và các luồng truyền hình trực tiếp (livestream) thi đấu cùng giờ (nếu có) sẽ được ưu tiên đăng tải trọn vẹn trên ứng dụng VTVgo. Các hạ tầng tiếp sóng sự kiện gồm có: FPT Play, MyTV, TV360, VTVCab, VTVprime, SCTV.

Theo nhandan.vn