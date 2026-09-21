Thái Lan cùng Nhật Bản vào tứ kết bóng đá nam Asiad 20

Trong trận đấu muộn của lượt 2 bảng A, U23 Nhật Bản đánh bại U23 Kyrgyzstan 7-0 và qua đó cùng U23 Thái Lan giành quyền vào tứ kết bóng đá nam Asiad 20 sớm một lượt trận.

Trên sân Toyota tối 20/9, U23 Nhật Bản không gặp nhiều khó khăn để tạo ra chiến thắng đậm nhất tại bảng A kể từ đầu giải. Đội chủ nhà kiểm soát hoàn toàn thế trận trước U23 Kyrgyzstan và ghi tới 7 bàn, trong đó có 3 bàn ngay trong hiệp một.

U23 Nhật Bản (áo trắng) quá dễ dàng đánh bại U23 Kyrgyzstan.

Yokoyama mở tỷ số cho Nhật Bản ở phút 28, trước khi Nagano và Ozeki lần lượt lập công ở các phút 36 và 39. Cách biệt 3-0 sau 45 phút đầu tiên phản ánh sự áp đảo của đội chủ nhà, khi Kyrgyzstan gần như không tạo được sức ép đáng kể lên khung thành Nhật Bản.

Sau giờ nghỉ, Nhật Bản tiếp tục duy trì thế trận một chiều. Nakajima ghi bàn thứ tư ở phút 70, Ishii nâng tỷ số lên 5-0 chỉ hai phút sau đó. Shimamoto khép lại màn trình diễn tưng bừng của đội chủ nhà bằng cú đúp ở các phút 79 và 86, ấn định chiến thắng 7-0.

Chiến thắng này giúp U23 Nhật Bản có 6 điểm sau hai lượt trận, cùng hiệu số +9. Trước đó, đội chủ nhà đã đánh bại U23 Hồng Kông (Trung Quốc) 2-0 ở trận ra quân. Với hai chiến thắng liên tiếp, Nhật Bản chắc chắn kết thúc vòng bảng trong nhóm hai đội dẫn đầu bảng A.

Kết quả trên cũng chính thức khép lại cuộc đua giành vé tứ kết của bảng đấu này. U23 Thái Lan, đội vừa đánh bại Hồng Kông 5-1 ở trận đấu diễn ra trước đó, cũng có 6 điểm sau hai lượt trận. Do Kyrgyzstan và Hồng Kông (Trung Quốc) đều chưa có điểm, hai đội này không còn khả năng vượt qua cả Nhật Bản lẫn Thái Lan trong lượt trận cuối.

U23 Nhật Bản đã giành vé vào tứ kết với 6 điểm, 9 bàn thắng và chưa một lần thủng lưới.

Như vậy, Thái Lan và Nhật Bản trở thành hai đại diện của bảng A góp mặt ở vòng tứ kết bóng đá nam Asiad 20. Đây là lần thứ hai liên tiếp Thái Lan vượt qua vòng bảng ở đấu trường Asiad, trong khi Nhật Bản tiếp tục thể hiện lợi thế của đội chủ nhà bằng hai chiến thắng với tổng cộng 9 bàn thắng và chưa để thủng lưới, dù họ thực chất mang đến giải đội hình U21.

Bảng xếp hạng bảng A môn bóng đá nam Asiad 20 sau 2 lượt trận.

Dù hai suất tứ kết đã được xác định, vị trí dẫn đầu bảng A vẫn chưa ngã ngũ. U23 Nhật Bản hiện đứng trên U23 Thái Lan nhờ hiệu số bàn thắng-bại (+9 so với +5). Hai đội sẽ gặp nhau ở lượt trận cuối vào ngày 23/9, trong cuộc đối đầu quyết định ngôi đầu bảng.

Trong khi đó, trận còn lại của lượt cuối bảng A sẽ chứng kiến U23 Kyrgyzstan và U23 Hồng Kông (Trung Quốc) quyết đấu để tìm kiếm điểm số danh dự trước khi chia tay giải.

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Theo Báo điện tử Tiền Phong