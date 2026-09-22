Đội tuyển kata nữ Việt Nam bảo vệ thành công Huy chương Vàng Á vận hội

Ở trận chung kết nội dung kata môn karate, đội tuyển nữ Việt Nam gồm Nguyễn Thị Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi, Hoàng Thị Thu Uyên đã xuất sắc thắng áp đảo Iran, mang về tấm HCV đầu tiên của đoàn ở kỳ đại hội Asiad 20.

Ảnh Đ.L

Trong trận chung kết nội dung Kata, các VĐV Nguyễn Thị Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi, Hoàng Thị Thu Uyên đã thi đấu với tuyển Iran (gồm các VĐV Sadeghi Dastak Fatemeh, Hosseini Zeynabalsadat, Amini Soumeh Kabodin Sepideh).

Theo luật của Liên đoàn Karate Thế giới (WKF), các võ sĩ sẽ biểu diễn bài quyền trong thời gian tối đa 5 phút. Tổ trọng tài chấm điểm độc lập dựa trên hai trụ cột: năng lực kỹ thuật (độ chuẩn xác, tính đồng điệu, tính hợp lý của đòn thế) và năng lực thể chất (tốc độ, uy lực, khả năng thăng bằng). Đội nào đạt tổng điểm đánh giá cao hơn sẽ giành chiến thắng bước lên bục vinh quang.

Trong trận tranh HCV, ba võ sĩ Iran lựa chọn bài quyền Papuren, nhập cuộc đầy quyết tâm và hoàn thành bài biểu diễn với độ đồng đều cao. Trong khi đó, Nguyễn Ngọc Trâm cùng hai đồng đội lựa chọn bài Tomari Bassai.

Và khi kết thúc phần thi của mình, đội tuyển Việt Nam đã thắng áp đảo. Bài quyền của đội được đánh giá đạt sự đồng bộ gần như tuyệt đối về nhịp điệu, tốc độ, tư thế và thần thái khi cả 5 trọng tài đều chấm điểm ưu của Việt Nam so với đối thủ Iran. Cụ thể, cả 5 đều cho đội tuyển Việt Nam từ 8,2 đến 8,8 điểm trong khi phía Iran cao nhất chỉ đạt 8,4, thậm chí còn có điểm 7,6.

Các VĐV Việt Nam đều được chấm điểm vượt trội Iran. Ảnh: Trọng Đạt

Kết thúc trận chung kết, tỷ số được ghi nhận là 5-0 nghiêng về phía Việt Nam. Như vậy từ hành trình tứ kết đến chung kết và vô địch, 3 cô gái Nguyễn Thị Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi, Hoàng Thị Thu Uyên đều thắng áp đảo các đối thủ (Nepal, Đài Bắc Trung Hoa và Iran 5-0). Đây là tỷ số cho thấy hành trình “hái vàng” của đội tuyển kata Việt Nam là thuyết phục như thế nào.

Chiến thắng này giúp đội tuyển kata nữ Việt Nam bảo vệ thành công tấm HCV giành được ở Hàng Châu 2022. Năm đó, Nguyễn Thị Phương, Lưu Thị Thu Uyên, Nguyễn Ngọc Trâm đã bước lên bục cao nhất, sở hữu 1 trong 3 tấm HCV toàn kỳ đại hội của thể thao Việt Nam.

Tấm HCV vừa qua cũng là lần thứ 6 karate “hái vàng” cho thể thao Việt Nam. Từ Doha 2006 tới nay, môn võ thế mạnh này đã giúp thể thao nước nhà đoạt 6 HCV của các VĐV như Nguyệt Ánh, Bảo Ngọc... và mới nhất là đội tuyển kata gồm Nguyễn Thị Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi, Hoàng Thị Thu Uyên.

Ảnh: Mai Loan

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Theo tien phong.vn