Wushu và rowing mang về thêm hai huy chương cho Việt Nam tại Asian Games 2026

Sáng 24/9, Đoàn Thể thao Việt Nam đón nhận thêm hai huy chương tại Asian Games 2026. Võ sĩ Đinh Văn Tâm giành Huy chương Bạc nội dung tán thủ 56kg nam môn wushu, trong khi bộ tứ Dư Thị Bông, Lê Thị Hiền, Phạm Thị Ngọc Anh và Hà Thị Vui giành Huy chương Đồng thuyền bốn nữ một mái chèo môn rowing.

Bộ tứ Dư Thị Bông, Lê Thị Hiền, Phạm Thị Ngọc Anh và Hà Thị Vui giành Huy chương Đồng thuyền bốn nữ một mái chèo môn rowing. Ảnh: Bùi Lượng

Đinh Văn Tâm giành Huy chương Bạc

Ở chung kết tán thủ hạng 56kg nam, Đinh Văn Tâm đối đầu võ sĩ Trung Quốc Ou Jiaming. Trước đó, đại diện Việt Nam vượt qua Fereddy Sinaga của Indonesia với tỷ số 2-0 tại bán kết, qua đó giành quyền tranh Huy chương Vàng.

Trước đối thủ có chuyên môn tốt, Đinh Văn Tâm nhập cuộc nỗ lực và tạo ra thế trận tương đối cân bằng trong hiệp đầu. Ou Jiaming giành phần thắng với tỷ số điểm 2-1.

Sang hiệp 2, võ sĩ Trung Quốc kiểm soát thế trận tốt hơn và thắng 5-0. Chung cuộc, Ou Jiaming giành chiến thắng 2-0 để đoạt Huy chương Vàng, trong khi Đinh Văn Tâm nhận Huy chương Bạc.

Đây là tấm Huy chương Bạc đầu tiên của Đoàn Thể thao Việt Nam tại Asian Games 2026. Thành tích của Đinh Văn Tâm cũng nối dài những đóng góp của wushu sau ngày thi đấu 23/9, khi môn này mang về bốn Huy chương Đồng.

Rowing có thêm Huy chương Đồng

Không lâu sau thành tích của Đinh Văn Tâm, rowing Việt Nam tiếp tục mang về huy chương tại Khu chèo thuyền quốc tế Nagaragawa.

Ở chung kết A nội dung thuyền bốn nữ một mái chèo, Dư Thị Bông, Lê Thị Hiền, Phạm Thị Ngọc Anh và Hà Thị Vui cạnh tranh với các đội mạnh của châu lục.

Bốn tay chèo Việt Nam duy trì nhịp độ trong suốt đường đua và cán đích với thành tích 6 phút 43 giây, qua đó giành Huy chương Đồng. Đội Việt Nam chỉ về sau Uzbekistan với khoảng cách 2 giây.

Kết quả này đến trong bối cảnh các vận động viên phải thích nghi với lịch thi đấu có nhiều thay đổi. Do ảnh hưởng của mưa lớn và điều kiện thời tiết bất lợi tại khu vực tổ chức, Ban tổ chức Asian Games 2026 điều chỉnh chương trình môn rowing từ năm ngày xuống còn hai ngày 23 và 24/9.

Trước khi tranh huy chương, bộ tứ Phạm Thị Ngọc Anh, Lê Thị Hiền, Hà Thị Vui và Dư Thị Bông vừa thi đấu vòng loại vào sáng 23/9. Việc lịch thi đấu được rút ngắn khiến thời gian nghỉ ngơi, hồi phục giữa các lượt đua cũng giảm đáng kể.

Dù vậy, bốn tay chèo Việt Nam vẫn duy trì được sự ổn định để cán đích trong nhóm ba đội dẫn đầu, mang về tấm huy chương đầu tiên của rowing Việt Nam tại kỳ Đại hội năm nay.

Với hai huy chương giành được trong sáng 24/9, Đoàn Thể thao Việt Nam nâng tổng thành tích tại Asian Games 2026 lên 11 huy chương, gồm 1 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc và 9 Huy chương Đồng.

Tấm Huy chương Vàng hiện thuộc về đội kata nữ môn karate gồm Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi và Hoàng Thị Thu Uyên. Trong khi đó, Huy chương Bạc của Đinh Văn Tâm cùng Huy chương Đồng của bộ tứ rowing tiếp tục bổ sung thành tích cho Đoàn Thể thao Việt Nam trong ngày thi đấu 24/9.

Thành tích huy chương của Đoàn Thể thao Việt Nam tại Asian Games 2026

Ngày Vận động viên Môn Nội dung Thành tích 20/9 Nguyễn Hoàng Minh Tân - Trịnh Gia Nghi Teqball Đôi nam nữ Huy chương Đồng 20/9 Bùi Ngọc Nhi Karate Kata cá nhân nữ Huy chương Đồng 21/9 Nguyễn Thị Diệu Ly Karate Kumite cá nhân nữ 68kg Huy chương Đồng 22/9 Nguyễn Ngọc Trâm - Bùi Ngọc Nhi - Hoàng Thị Thu Uyên Karate Kata đồng đội nữ Huy chương Vàng 23/9 Bùi Thúy Thu Thủy - Nguyễn Thùy Trang - Trịnh Thu Vinh Bắn súng 10m súng ngắn hơi đồng đội nữ Huy chương Đồng 23/9 Dương Thúy Vi Wushu Kiếm thuật - thương thuật nữ Huy chương Đồng 23/9 Nguyễn Thị Thu Thủy Wushu Tán thủ 60kg nữ Huy chương Đồng 23/9 Hứa Văn Đoàn Wushu Tán thủ 60kg nam Huy chương Đồng 23/9 Nguyễn Khắc Kiên Wushu Tán thủ 65kg nam Huy chương Đồng 24/9 Đinh Văn Tâm Wushu Tán thủ 56kg nam Huy chương Bạc 24/9 Dư Thị Bông - Lê Thị Hiền - Phạm Thị Ngọc Anh - Hà Thị Vui Rowing Thuyền bốn nữ một mái chèo Huy chương Đồng Tổng 1 Vàng - 1 Bạc - 9 Đồng (11 huy chương)

Theo nhandan.vn